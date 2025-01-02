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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: 'Emmioğlu şimdi yetim kaldı'
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: 'Emmioğlu şimdi yetim kaldı'
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "O... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T22:21+0300
2025-01-02T22:21+0300
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devlet bahçeli
ferdi tayfur
taziye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı X'ten Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.Bahçeli yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bahceli-talimat-verdi-ferdi-tayfur-muzesi-yapilacak-emmoglu-yazlik-acik-hava-sinemasi-da-olacak-1087466920.html
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devlet bahçeli ferdi tayfur, devlet bahçeli taziye, devlet bahçeli ferdi tayfur'a taziye
devlet bahçeli ferdi tayfur, devlet bahçeli taziye, devlet bahçeli ferdi tayfur'a taziye
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: 'Emmioğlu şimdi yetim kaldı'
22:21 02.01.2025 (güncellendi: 22:25 02.01.2025)
MHP lideri Bahçeli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı" cümlesini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı X'ten Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.
Bahçeli yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:
Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.