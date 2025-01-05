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Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer can ve mal kaybı konusunda... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.
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muğla deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, son dakika deprem
muğla deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, son dakika deprem

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem

20:58 05.01.2025 (güncellendi: 21:28 05.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer can ve mal kaybı konusunda henüz açıklamada bulunmadı.
AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
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Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: '4 milyon insan ölümle burun buruna'
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