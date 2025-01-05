https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/muglada-40-buyuklugunde-deprem-1092370556.html
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer can ve mal kaybı konusunda... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T20:58+0300
2025-01-05T20:58+0300
2025-01-05T21:28+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/prof-dr-naci-gorurden-korkutan-deprem-uyarisi-4-milyon-insan-olumle-burun-buruna-1092365479.html
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muğla deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, son dakika deprem
muğla deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, son dakika deprem
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
20:58 05.01.2025 (güncellendi: 21:28 05.01.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer can ve mal kaybı konusunda henüz açıklamada bulunmadı.
AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Sarsıntı yerin 7 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.