https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/fenerbahce-hataysporu-2-1-maglup-etti-1092370746.html
Fenerbahçe Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'de gollerin ikisi En-Nesyri'den geldi. 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T21:10+0300
2025-01-05T21:10+0300
2025-01-05T21:49+0300
spor
fenerbahçe
hatayspor
en-nesyri
sofyan amrabat
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092370835_0:230:1000:793_1920x0_80_0_0_5b570f6674e61e45326b7577c1fa91b0.jpg
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Maç, Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerinin sahibi Youssef En-Nesyri'nin bir pozisyonun ardından yaşadığı üzüntü maçın dikkat çeken anlarından oldu. En-Nesyri'nin ligde 8'inci golüFenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri ligde 8. golünü kaydetti.Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu 45+2. dakikada da takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi.Tribünlerden istifa çağrısıFenerbahçeli taraftalar yönetimi istifaya davet etti. Müsabaka öncesinde bazı tribünlerden yükselen istifa sesleri, Hatayspor'un 33. dakikadaki golünün ardından tüm tribünlerden geldi.Amrabat Konya'da sahada olmayacakFenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü.Maç öncesi ceza sınırında bulunan Amrabat 55. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konya deplasmanında oynayamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/besiktas-sergen-yalcin-ile-gorustu-anlasma-saglanamadi-1092372664.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092370835_0:137:1000:887_1920x0_80_0_0_868f75ac9415b5d60c1021d9bbfcf914.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe - hatayspor, fenerbahçe, selçuksports, fb, fenerbahçe maçı, fb maçı, fenerbahçe hatayspor maçı, canlı maç izle, hatayspor, taraftarium, fenerbahce, fenerbahçe - hatayspor maç kadrosu, taraftarium24 canlı maç izle, fb hatay, fener, fener maçı, fenerbahçe hatayspor, fenerbahçe vs hatayspor, selcuk sports, selçuk sports canlı maç izle, fenerbahçe hatay, selçuk spor, justin tv canlı maç izle, taraftarium24 izle, fenerbahçe - hatayspor nerede izlenir, taraftarium24 yandex, selçuk tv, maç izle, fenerbahçe maçı ne zaman, fener hatay, canlı maç izle yandex, bedava maç izle, justin tv, taraftarium24 canlı maç izle, canli mac izle, fenerbahçe hatayspor maçı hangi kanalda,
fenerbahçe - hatayspor, fenerbahçe, selçuksports, fb, fenerbahçe maçı, fb maçı, fenerbahçe hatayspor maçı, canlı maç izle, hatayspor, taraftarium, fenerbahce, fenerbahçe - hatayspor maç kadrosu, taraftarium24 canlı maç izle, fb hatay, fener, fener maçı, fenerbahçe hatayspor, fenerbahçe vs hatayspor, selcuk sports, selçuk sports canlı maç izle, fenerbahçe hatay, selçuk spor, justin tv canlı maç izle, taraftarium24 izle, fenerbahçe - hatayspor nerede izlenir, taraftarium24 yandex, selçuk tv, maç izle, fenerbahçe maçı ne zaman, fener hatay, canlı maç izle yandex, bedava maç izle, justin tv, taraftarium24 canlı maç izle, canli mac izle, fenerbahçe hatayspor maçı hangi kanalda,
Fenerbahçe Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
21:10 05.01.2025 (güncellendi: 21:49 05.01.2025)
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'de gollerin ikisi En-Nesyri'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Maç, Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerinin sahibi Youssef En-Nesyri'nin bir pozisyonun ardından yaşadığı üzüntü maçın dikkat çeken anlarından oldu.
En-Nesyri'nin ligde 8'inci golü
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri ligde 8. golünü kaydetti.
Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu 45+2. dakikada da takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi.
Tribünlerden istifa çağrısı
Fenerbahçeli taraftalar yönetimi istifaya davet etti. Müsabaka öncesinde bazı tribünlerden yükselen istifa sesleri, Hatayspor'un 33. dakikadaki golünün ardından tüm tribünlerden geldi.
Amrabat Konya'da sahada olmayacak
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü.
Maç öncesi ceza sınırında bulunan Amrabat 55. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konya deplasmanında oynayamayacak.