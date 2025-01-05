https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/fenerbahce-hataysporu-2-1-maglup-etti-1092370746.html

Fenerbahçe Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'de gollerin ikisi En-Nesyri'den geldi. 05.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

hatayspor

en-nesyri

sofyan amrabat

süper lig

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Maç, Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerinin sahibi Youssef En-Nesyri'nin bir pozisyonun ardından yaşadığı üzüntü maçın dikkat çeken anlarından oldu. En-Nesyri'nin ligde 8'inci golüFenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri ligde 8. golünü kaydetti.Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu 45+2. dakikada da takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi.Tribünlerden istifa çağrısıFenerbahçeli taraftalar yönetimi istifaya davet etti. Müsabaka öncesinde bazı tribünlerden yükselen istifa sesleri, Hatayspor'un 33. dakikadaki golünün ardından tüm tribünlerden geldi.Amrabat Konya'da sahada olmayacakFenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü.Maç öncesi ceza sınırında bulunan Amrabat 55. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konya deplasmanında oynayamayacak.

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