https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-kar-yagisi-ve-yagmurlu-hava-geliyor-hava-sicakliklari-azaliyor-1092355629.html

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve yağmurlu hava geliyor, hava sıcaklıkları azalıyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve yağmurlu hava geliyor, hava sıcaklıkları azalıyor

Sputnik Türkiye

Bugün ve yarın yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 3-5 derece düşerken, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yükseklerinde... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T08:29+0300

2025-01-05T08:29+0300

2025-01-05T08:29+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3-5 derece arasında azalması bekleniyor.Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay’ın güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar genelde yağmur ve sağanak şeklinde olacakken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Bölgelerde hava durumuMarmara:Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.• Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu• Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu• İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu• Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutluEge:Sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.• Afyonkarahisar: 9°C, parçalı ve çok bulutlu• Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu• İzmir: 15°C, parçalı bulutlu• Muğla: 15°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlıAkdeniz:Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hatay’ın güney kıyılarında yağışlar kuvvetli olabilir.• Adana: 16°C, parçalı ve çok bulutlu• Antalya: 18°C, sabah sağanak yağışlı• Hatay: 12°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı• Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutluİç Anadolu:Bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar, kuzeydoğuda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.• Ankara: 8°C, öğle saatlerinde yağmurlu• Çankırı: 6°C, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu• Eskişehir: 7°C, parçalı ve çok bulutlu• Konya: 9°C, sabah saatlerinde yağmurluBatı Karadeniz:İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda yağmur bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis görülebilir.• Bolu: 6°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur• Düzce: 9°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu• Sinop: 9°C, aralıklı yağmurlu• Zonguldak: 9°C, sabah hafif yağmurluOrta ve Doğu Karadeniz:Kıyılar yağmurlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.• Amasya: 7°C, kuvvetli karla karışık yağmur• Samsun: 9°C, kuvvetli sağanak yağışlı• Tokat: 5°C, kuvvetli karla karışık yağmurlu• Trabzon: 10°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlıDoğu Anadolu:Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece buzlanma ve don olayları görülebilir. Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.• Erzurum: -2°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı• Kars: 0°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı• Malatya: 4°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur• Van: 4°C, akşam kar yağışlıGüneydoğu Anadolu:Bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.• Diyarbakır: 5°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu• Gaziantep: 7°C, sabah sağanak yağışlı• Siirt: 7°C, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu• Şanlıurfa: 10°C, aralıklı sağanak yağışlıMeteoroloji, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmasını, ayrıca kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını öneriyor.

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