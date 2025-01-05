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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve yağmurlu hava geliyor, hava sıcaklıkları azalıyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve yağmurlu hava geliyor, hava sıcaklıkları azalıyor
Sputnik Türkiye
Bugün ve yarın yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 3-5 derece düşerken, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yükseklerinde... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T08:29+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3-5 derece arasında azalması bekleniyor.Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay’ın güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar genelde yağmur ve sağanak şeklinde olacakken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Bölgelerde hava durumuMarmara:Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.• Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu• Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu• İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu• Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutluEge:Sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.• Afyonkarahisar: 9°C, parçalı ve çok bulutlu• Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu• İzmir: 15°C, parçalı bulutlu• Muğla: 15°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlıAkdeniz:Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hatay’ın güney kıyılarında yağışlar kuvvetli olabilir.• Adana: 16°C, parçalı ve çok bulutlu• Antalya: 18°C, sabah sağanak yağışlı• Hatay: 12°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı• Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutluİç Anadolu:Bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar, kuzeydoğuda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.• Ankara: 8°C, öğle saatlerinde yağmurlu• Çankırı: 6°C, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu• Eskişehir: 7°C, parçalı ve çok bulutlu• Konya: 9°C, sabah saatlerinde yağmurluBatı Karadeniz:İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda yağmur bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis görülebilir.• Bolu: 6°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur• Düzce: 9°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu• Sinop: 9°C, aralıklı yağmurlu• Zonguldak: 9°C, sabah hafif yağmurluOrta ve Doğu Karadeniz:Kıyılar yağmurlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.• Amasya: 7°C, kuvvetli karla karışık yağmur• Samsun: 9°C, kuvvetli sağanak yağışlı• Tokat: 5°C, kuvvetli karla karışık yağmurlu• Trabzon: 10°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlıDoğu Anadolu:Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece buzlanma ve don olayları görülebilir. Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.• Erzurum: -2°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı• Kars: 0°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı• Malatya: 4°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur• Van: 4°C, akşam kar yağışlıGüneydoğu Anadolu:Bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.• Diyarbakır: 5°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu• Gaziantep: 7°C, sabah sağanak yağışlı• Siirt: 7°C, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu• Şanlıurfa: 10°C, aralıklı sağanak yağışlıMeteoroloji, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmasını, ayrıca kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını öneriyor.
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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve yağmurlu hava geliyor, hava sıcaklıkları azalıyor

08:29 05.01.2025
© AA / Muhammed Selim KorkutataSağanak, yağmur, sel
Sağanak, yağmur, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Bugün ve yarın yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 3-5 derece düşerken, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yükseklerinde çığ tehlikesi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3-5 derece arasında azalması bekleniyor.
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay’ın güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar genelde yağmur ve sağanak şeklinde olacakken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Bölgelerde hava durumu

Marmara:
Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege:
Sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 15°C, parçalı bulutlu
Muğla: 15°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Akdeniz:
Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hatay’ın güney kıyılarında yağışlar kuvvetli olabilir.
Adana: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 18°C, sabah sağanak yağışlı
Hatay: 12°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu:
Bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar, kuzeydoğuda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.
Ankara: 8°C, öğle saatlerinde yağmurlu
Çankırı: 6°C, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
Eskişehir: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 9°C, sabah saatlerinde yağmurlu
Batı Karadeniz:
İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda yağmur bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis görülebilir.
Bolu: 6°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur
Düzce: 9°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Sinop: 9°C, aralıklı yağmurlu
Zonguldak: 9°C, sabah hafif yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz:
Kıyılar yağmurlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya: 7°C, kuvvetli karla karışık yağmur
Samsun: 9°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Tokat: 5°C, kuvvetli karla karışık yağmurlu
Trabzon: 10°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Doğu Anadolu:
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece buzlanma ve don olayları görülebilir. Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.
Erzurum: -2°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
Kars: 0°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
Malatya: 4°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur
Van: 4°C, akşam kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu:
Bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Diyarbakır: 5°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu
Gaziantep: 7°C, sabah sağanak yağışlı
Siirt: 7°C, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
Şanlıurfa: 10°C, aralıklı sağanak yağışlı
Meteoroloji, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmasını, ayrıca kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını öneriyor.
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