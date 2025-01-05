https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/abdde-podcast-yapan-bir-rapci-konusurken-kendini-vurdu--1092355476.html
ABD'de podcast yapan bir rapçi, konuşurken kendini vurdu
ABD'de podcast yapan bir rapçi, konuşurken kendini vurdu
Sputnik Türkiye
ABD'de OG 2 LOW adında bir rapçi, katıldığı podcast yayınında cebindeki silahla oynarken kendini vurdu. Sunucu şok içinde kim kimi vurdu diye sorarken, ara... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T08:16+0300
2025-01-05T08:16+0300
2025-01-05T08:21+0300
dünya
abd
abd'li rapçi
silah
ateş
ateş açma
silah satışı
silah taşıma
instagram
podcast
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Amerikalı rapçi OG 2 LOW, '1 on 1 W/ Mike D' adlı podcast’in canlı yayını sırasında kazara kendini vurdu. Cebindeki silahı düzeltirken silahın ateş almasıyla bacağından yaralanan OG 2 LOW’un kim tarafından vurulduğu bir süre anlaşılmadı. O sırada sunucu "Kim ateş etti, birisi mi vuruldu?" diyerek sahne arkasına baktı. Devamında ise rapçinin kendini vurduğu anlaşıldı. Devamında ise yayına kısa bir ara verilse de ilk müdahale ardından yayına devam edildi. Podcast ekibi olayın ardından bir açıklama yaparak herkesin güvende olduğunu belirtti. OG 2 LOW, “Herkesin iyi olduğu için minnettarım,” diyerek durumun kontrol altına alındığını ifade etti. Mike D ise daha esprili bir dille, “Bu programda böyle bir şey ilk kez oldu. Sanırım tarih yazdık,” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuc-gozaltina-alindi-1092354770.html
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abd, abd'li rapçi, silah, ateş, ateş açma, silah satışı, silah taşıma, instagram, podcast
abd, abd'li rapçi, silah, ateş, ateş açma, silah satışı, silah taşıma, instagram, podcast
ABD'de podcast yapan bir rapçi, konuşurken kendini vurdu
08:16 05.01.2025 (güncellendi: 08:21 05.01.2025)
ABD'de OG 2 LOW adında bir rapçi, katıldığı podcast yayınında cebindeki silahla oynarken kendini vurdu. Sunucu şok içinde kim kimi vurdu diye sorarken, ara sonrası yayına devam edildi.
Amerikalı rapçi OG 2 LOW, '1 on 1 W/ Mike D' adlı podcast’in canlı yayını sırasında kazara kendini vurdu. Cebindeki silahı düzeltirken silahın ateş almasıyla bacağından yaralanan OG 2 LOW’un kim tarafından vurulduğu bir süre anlaşılmadı.
O sırada sunucu "Kim ateş etti, birisi mi vuruldu?" diyerek sahne arkasına baktı. Devamında ise rapçinin kendini vurduğu anlaşıldı. Devamında ise yayına kısa bir ara verilse de ilk müdahale ardından yayına devam edildi.
Podcast ekibi olayın ardından bir açıklama yaparak herkesin güvende olduğunu belirtti. OG 2 LOW, “Herkesin iyi olduğu için minnettarım,” diyerek durumun kontrol altına alındığını ifade etti. Mike D ise daha esprili bir dille, “Bu programda böyle bir şey ilk kez oldu. Sanırım tarih yazdık,” şeklinde konuştu.