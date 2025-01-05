https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/abdde-podcast-yapan-bir-rapci-konusurken-kendini-vurdu--1092355476.html

ABD'de podcast yapan bir rapçi, konuşurken kendini vurdu

ABD'de podcast yapan bir rapçi, konuşurken kendini vurdu

Sputnik Türkiye

ABD'de OG 2 LOW adında bir rapçi, katıldığı podcast yayınında cebindeki silahla oynarken kendini vurdu. Sunucu şok içinde kim kimi vurdu diye sorarken, ara... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T08:16+0300

2025-01-05T08:16+0300

2025-01-05T08:21+0300

dünya

abd

abd'li rapçi

silah

ateş

ateş açma

silah satışı

silah taşıma

instagram

podcast

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092355319_188:0:2641:1380_1920x0_80_0_0_966b7ad166456bb6c4706731432252b8.png

Amerikalı rapçi OG 2 LOW, '1 on 1 W/ Mike D' adlı podcast’in canlı yayını sırasında kazara kendini vurdu. Cebindeki silahı düzeltirken silahın ateş almasıyla bacağından yaralanan OG 2 LOW’un kim tarafından vurulduğu bir süre anlaşılmadı. O sırada sunucu "Kim ateş etti, birisi mi vuruldu?" diyerek sahne arkasına baktı. Devamında ise rapçinin kendini vurduğu anlaşıldı. Devamında ise yayına kısa bir ara verilse de ilk müdahale ardından yayına devam edildi. Podcast ekibi olayın ardından bir açıklama yaparak herkesin güvende olduğunu belirtti. OG 2 LOW, “Herkesin iyi olduğu için minnettarım,” diyerek durumun kontrol altına alındığını ifade etti. Mike D ise daha esprili bir dille, “Bu programda böyle bir şey ilk kez oldu. Sanırım tarih yazdık,” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/sosyal-medya-fenomeni-murat-ovuc-gozaltina-alindi-1092354770.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd'li rapçi, silah, ateş, ateş açma, silah satışı, silah taşıma, instagram, podcast