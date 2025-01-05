https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/2024-yilinda-turkiyede-havalimanlari-230-milyon-yolcu-agirladi-yolcu-sayisi-yuzde-8-artti--1092360339.html
2024 yılında Türkiye’de havalimanları 230 milyon yolcu ağırladı: Yolcu sayısı yüzde 8 arttı
2024 yılında Türkiye’de havalimanları 230 milyon yolcu ağırladı: Yolcu sayısı yüzde 8 arttı
Sputnik Türkiye
Havalimanlarında bir yılda 2,2 milyon uçak trafiği gerçekleşirken, toplam yolcu sayısı yüzde 7,5 artarak 230 milyona ulaştı. İstanbul Havalimanı 80 milyon... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T12:50+0300
2025-01-05T12:50+0300
2025-01-05T12:50+0300
türkiye
istanbul havalimanı
devlet hava meydanları işletmesi (dhmi)
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
aralık
havaalanı
uçak
uçak seferi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/09/1063226971_0:240:1201:915_1920x0_80_0_0_1831830166fb28d61012693018155601.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye’deki havalimanlarının, direkt transit yolcularla birlikte toplam 230 milyon 224 bin 611 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine dayanarak, hava yolu taşımacılığında yolcu, uçak ve yük trafiğindeki artışları değerlendirdi.Uraloğlu, Aralık 2024’te iç hatlarda 66 bin 642, dış hatlarda ise 57 bin 738 uçuş gerçekleştiğini, toplamda 169 bin 473 uçak trafiğine ulaşıldığını belirtti. Bu dönemde iç hat yolcu sayısının 7 milyon 84 bin 852, dış hat yolcu sayısının ise 8 milyon 470 bin 630 olduğunu, toplamda 15 milyon 562 bin 646 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Yolcu sayısında Aralık 2023’e göre yüzde 8,2 artış kaydedildi.İstanbul Havalimanı bir yılda 517 bin uçak trafiği gördüİstanbul Havalimanı’nda 2024 yılında iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 uçak trafiği olmak üzere toplam 517 bin 285 uçuş gerçekleşti. Havalimanı, bir yılda toplam 79 milyon 988 bin 272 yolcuya hizmet verdi. Bu sayının 17 milyon 89 bini iç hatlarda, 62 milyon 899 bini ise dış hatlarda gerçekleşti. Yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 5 artış kaydedildi.Turizm merkezlerinde yoğunlukDış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerinde toplamda 60 milyon 856 bin 736 yolcuya hizmet verildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 11 milyon 512 bin 96, Antalya Havalimanı’nda 38 milyon 254 bin 905, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 5 milyon 662 bin 465, Milas-Bodrum Havalimanı’nda 4 milyon 375 bin 662 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda 1 milyon 51 bin 608 yolcu ağırladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/alkollu-arac-kullanan-5-bin-494-surucuye-islem-yapildi-1092357659.html
türkiye
istanbul havalimanı
aralık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/09/1063226971_0:127:1201:1027_1920x0_80_0_0_f50bf8edb86037a3e0a6ed4f8f6bc5dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul havalimanı, devlet hava meydanları işletmesi (dhmi), ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, aralık, havaalanı, uçak, uçak seferi
istanbul havalimanı, devlet hava meydanları işletmesi (dhmi), ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, aralık, havaalanı, uçak, uçak seferi
2024 yılında Türkiye’de havalimanları 230 milyon yolcu ağırladı: Yolcu sayısı yüzde 8 arttı
Havalimanlarında bir yılda 2,2 milyon uçak trafiği gerçekleşirken, toplam yolcu sayısı yüzde 7,5 artarak 230 milyona ulaştı. İstanbul Havalimanı 80 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye’deki havalimanlarının, direkt transit yolcularla birlikte toplam 230 milyon 224 bin 611 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine dayanarak, hava yolu taşımacılığında yolcu, uçak ve yük trafiğindeki artışları değerlendirdi.
Uraloğlu, Aralık 2024’te iç hatlarda 66 bin 642, dış hatlarda ise 57 bin 738 uçuş gerçekleştiğini, toplamda 169 bin 473 uçak trafiğine ulaşıldığını belirtti. Bu dönemde iç hat yolcu sayısının 7 milyon 84 bin 852, dış hat yolcu sayısının ise 8 milyon 470 bin 630 olduğunu, toplamda 15 milyon 562 bin 646 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Yolcu sayısında Aralık 2023’e göre yüzde 8,2 artış kaydedildi.
İstanbul Havalimanı bir yılda 517 bin uçak trafiği gördü
İstanbul Havalimanı’nda 2024 yılında iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 uçak trafiği olmak üzere toplam 517 bin 285 uçuş gerçekleşti. Havalimanı, bir yılda toplam 79 milyon 988 bin 272 yolcuya hizmet verdi. Bu sayının 17 milyon 89 bini iç hatlarda, 62 milyon 899 bini ise dış hatlarda gerçekleşti. Yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 5 artış kaydedildi.
Turizm merkezlerinde yoğunluk
Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerinde toplamda 60 milyon 856 bin 736 yolcuya hizmet verildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 11 milyon 512 bin 96, Antalya Havalimanı’nda 38 milyon 254 bin 905, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 5 milyon 662 bin 465, Milas-Bodrum Havalimanı’nda 4 milyon 375 bin 662 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda 1 milyon 51 bin 608 yolcu ağırladı.