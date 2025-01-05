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Fransa Süper Kupası'nın sahibi Paris Saint Germain oldu
Fransa Süper Kupası'nın sahibi Paris Saint Germain oldu
Sputnik Türkiye
Fransa Süper Kupası'nın sahibi Monaco'yu 1-0 yenen Paris Saint Germain oldu. 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T22:30+0300
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spor
monaco
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Fransa Süper Kupası'nın kazananı Paris Saint Germain'in oldu. Katar'daki Stadium 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.Paris Saint Germain'e kupayı getiren golü 90+2. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
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Fransa Süper Kupası'nın sahibi Paris Saint Germain oldu

22:30 05.01.2025
© AA / Mohammed DabbousParis Saint-Germain (PSG) takımı, AS Monaco takımı karşılaştı
Paris Saint-Germain (PSG) takımı, AS Monaco takımı karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© AA / Mohammed Dabbous
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Fransa Süper Kupası'nın sahibi Monaco'yu 1-0 yenen Paris Saint Germain oldu.
Fransa Süper Kupası'nın kazananı Paris Saint Germain'in oldu. Katar'daki Stadium 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Paris Saint Germain'e kupayı getiren golü 90+2. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
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