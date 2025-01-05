https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/fransa-super-kupasinin-sahibi-paris-saint-germain-oldu-1092372805.html
Fransa Süper Kupası'nın sahibi Paris Saint Germain oldu
Fransa Süper Kupası'nın sahibi Paris Saint Germain oldu
Sputnik Türkiye
Fransa Süper Kupası'nın sahibi Monaco'yu 1-0 yenen Paris Saint Germain oldu. 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T22:30+0300
2025-01-05T22:30+0300
2025-01-05T22:30+0300
spor
monaco
paris saint germain (psg)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092372896_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_46b2f2cb6b2ccda6c0300584de9eb410.jpg
Fransa Süper Kupası'nın kazananı Paris Saint Germain'in oldu. Katar'daki Stadium 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.Paris Saint Germain'e kupayı getiren golü 90+2. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/fenerbahce-hataysporu-2-1-maglup-etti-1092370746.html
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psg - monaco
Fransa Süper Kupası'nın sahibi Paris Saint Germain oldu
Fransa Süper Kupası'nın sahibi Monaco'yu 1-0 yenen Paris Saint Germain oldu.
Fransa Süper Kupası'nın kazananı Paris Saint Germain'in oldu. Katar'daki Stadium 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Paris Saint Germain'e kupayı getiren golü 90+2. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.