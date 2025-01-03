RTÜK'ten Ferdi Tayfur yorumuna tepki: 'Sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış incelenmektedir'
© AA / Funda KılıçerliSanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti
© AA / Funda Kılıçerli
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Gazeteci Musa Özuğurlu'nun, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Tele1'de yaptığı değerlendirmede “Sanatsal açıdan berbattı” ifadelerini kullanması sebebiyle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin davranışın inceleneceğini açıkladı.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1 sunucusu ve gazeteci Musa Özuğurlu’nun sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi.
RTÜK Başkanı Şahin, Özuğurlu'nın "Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" ifadeleri için sosyal medya hesabından inceleme başlatıldığını duyurdu.
Açıklamasında Şahin, Özuğurlu'nun davranışının Üst Kurul Uzmanları tarafından incelenerek raporlaştırılarak RTÜK gündemine getirileceğini ifade etti. Şahin şu ifadelerde bulundu:
"Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir.
Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.
Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır.
Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."
Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.
Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır.
Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."