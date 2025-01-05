https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/erdogan-chpli-belediyelerin-oldugu-sehirlerimizin-icler-acisi-hali-ortada--1092362802.html
Erdoğan: CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortada
Erdoğan: CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortada
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada "CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortadayken... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T14:12+0300
2025-01-05T14:12+0300
2025-01-05T14:17+0300
politika
chp
ak parti
rize
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092362970_0:51:945:583_1920x0_80_0_0_4209ec1c815a58295a60c9a1bc0c72eb.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi sebebiyle Rize'ye gelerek kongrede konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında "CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortadayken onların müsebbiplerini allayıp pullayıp pazarlarlar" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken açıklamalar şöyle yer aldı:"Ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz, millete verecek çok hizmetimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış, enerji yenileme zemini olarak görüyoruz""Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır"Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından sonra sahnede bir süre daha kaldı ve 2 Ocak'ta hayata veda eden sanatçı Ferdi Tayfur'un İçim Yanar şarkısı çaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cumhurbaskani-erdogan-sgkyi-batirmak-anladigimiz-kadariyla-bir-chp-gelenegi-1092349073.html
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092362970_50:0:895:634_1920x0_80_0_0_e260e6540028df81bb889a0c8d0b0e2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, ak parti, rize, recep tayyip erdoğan
chp, ak parti, rize, recep tayyip erdoğan
Erdoğan: CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortada
14:12 05.01.2025 (güncellendi: 14:17 05.01.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada "CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortadayken onların müsebbiplerini allayıp pullayıp pazarlarlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi sebebiyle Rize'ye gelerek kongrede konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında "CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortadayken onların müsebbiplerini allayıp pullayıp pazarlarlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken açıklamalar şöyle yer aldı:
"Ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz, millete verecek çok hizmetimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış, enerji yenileme zemini olarak görüyoruz"
"Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından sonra sahnede bir süre daha kaldı ve 2 Ocak'ta hayata veda eden sanatçı Ferdi Tayfur'un İçim Yanar şarkısı çaldı.