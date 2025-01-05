https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/erdogan-chpli-belediyelerin-oldugu-sehirlerimizin-icler-acisi-hali-ortada--1092362802.html

Erdoğan: CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortada

Erdoğan: CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortada

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada "CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortadayken... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T14:12+0300

2025-01-05T14:12+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi sebebiyle Rize'ye gelerek kongrede konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında "CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler açısı hali ortadayken onların müsebbiplerini allayıp pullayıp pazarlarlar" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken açıklamalar şöyle yer aldı:"Ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz, millete verecek çok hizmetimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış, enerji yenileme zemini olarak görüyoruz""Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır"Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından sonra sahnede bir süre daha kaldı ve 2 Ocak'ta hayata veda eden sanatçı Ferdi Tayfur'un İçim Yanar şarkısı çaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cumhurbaskani-erdogan-sgkyi-batirmak-anladigimiz-kadariyla-bir-chp-gelenegi-1092349073.html

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