https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cumhurbaskani-erdogan-sgkyi-batirmak-anladigimiz-kadariyla-bir-chp-gelenegi-1092349073.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında muhalefete yüklenerek, "Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T17:59+0300

2025-01-04T17:59+0300

2025-01-04T19:20+0300

politika

ak parti

recep tayyip erdoğan

ordu

sgk

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yi batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği" dedi.Daha 7 ay öncesinde meydanlarda milleti vaat yağmuruna tutanların içler acısı halini partililerin de takip ettiğine inandığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı, SSK'yi batırmak'Muhalefetin gururla gösterebileceği bir eserlerinin olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Asıl yüz kızartıcı olanın, mahcup olunması, hicap duyulması gerekenin, birikmiş borcu ödememek, daha kötüsü bundan kaçmaya çalışmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, son günlerde çeyrek altın hesabını yapmayı çok sevdiğine işaret eden Erdoğan, "İzmir Büyükşehir'in SGK'ye kaç çeyrek altın borcu var, varsın bir zahmet bunu da kendisi çıkarsın. Belediyelerin SGK'ye borç stokunun yüzde 70'i yine ana muhalefete ait. Türkiye'nin SGK'ye en borçlu 30 belediyesinden 23'ü yine CHP'li. İlçe belediyelerinin sadece yüzde 34'ü ana muhalefete mensupken, Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yüzde 65'i bunlara ait" ifadelerini kullandı.'Yemeği kimin yediğini en iyi Sayın Özel bilir'Bir belediyenin CHP'ye geçtiğinin iki şeyden anlaşılabileceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Sayın Özel'in dediği gibi şimdi biz buna sessiz mi kalalım? SGK'nin, CHP'li belediyeler eliyle felç edilmesine göz mü yumalım? İşçinin, emeklinin, esnafın, memurunun, işverenin hakkının yenilmesine rıza mı gösterelim? CHP'nin bizden beklediği budur. Sayın Özel'in bu kadar feveran etmesinin, kimi belediye başkanlarının bu derece çirkinleşmesinin yegane sebebi de budur" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmasınlar, bu milletin dişinden, tırnağından artırarak devletine ödediği her bir kuruşun sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Milletimiz, sandıkta bize yetkiyi işte bu tür hoyratlıklar karşısında hakkını, hukukunu koruyalım diye vermiştir. Biz de milletin hakkını sonuna kadar korumakta kararlıyız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cumhurbaskani-erdogan-silahin-ve-terorun-sonu-gelmistir-ya-silah-birakacaklar-ya-da-gomulecekler-1092344807.html

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ak parti, recep tayyip erdoğan, ordu, sgk, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)