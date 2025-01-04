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Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında muhalefete yüklenerek, "Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T17:59+0300
2025-01-04T19:20+0300
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yi batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği" dedi.Daha 7 ay öncesinde meydanlarda milleti vaat yağmuruna tutanların içler acısı halini partililerin de takip ettiğine inandığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı, SSK'yi batırmak'Muhalefetin gururla gösterebileceği bir eserlerinin olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Asıl yüz kızartıcı olanın, mahcup olunması, hicap duyulması gerekenin, birikmiş borcu ödememek, daha kötüsü bundan kaçmaya çalışmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, son günlerde çeyrek altın hesabını yapmayı çok sevdiğine işaret eden Erdoğan, "İzmir Büyükşehir'in SGK'ye kaç çeyrek altın borcu var, varsın bir zahmet bunu da kendisi çıkarsın. Belediyelerin SGK'ye borç stokunun yüzde 70'i yine ana muhalefete ait. Türkiye'nin SGK'ye en borçlu 30 belediyesinden 23'ü yine CHP'li. İlçe belediyelerinin sadece yüzde 34'ü ana muhalefete mensupken, Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yüzde 65'i bunlara ait" ifadelerini kullandı.'Yemeği kimin yediğini en iyi Sayın Özel bilir'Bir belediyenin CHP'ye geçtiğinin iki şeyden anlaşılabileceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Sayın Özel'in dediği gibi şimdi biz buna sessiz mi kalalım? SGK'nin, CHP'li belediyeler eliyle felç edilmesine göz mü yumalım? İşçinin, emeklinin, esnafın, memurunun, işverenin hakkının yenilmesine rıza mı gösterelim? CHP'nin bizden beklediği budur. Sayın Özel'in bu kadar feveran etmesinin, kimi belediye başkanlarının bu derece çirkinleşmesinin yegane sebebi de budur" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmasınlar, bu milletin dişinden, tırnağından artırarak devletine ödediği her bir kuruşun sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Milletimiz, sandıkta bize yetkiyi işte bu tür hoyratlıklar karşısında hakkını, hukukunu koruyalım diye vermiştir. Biz de milletin hakkını sonuna kadar korumakta kararlıyız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cumhurbaskani-erdogan-silahin-ve-terorun-sonu-gelmistir-ya-silah-birakacaklar-ya-da-gomulecekler-1092344807.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan, ordu, sgk, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti, recep tayyip erdoğan, ordu, sgk, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği

17:59 04.01.2025 (güncellendi: 19:20 04.01.2025)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA / Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında muhalefete yüklenerek, "Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yi batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yi batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği" dedi.
Daha 7 ay öncesinde meydanlarda milleti vaat yağmuruna tutanların içler acısı halini partililerin de takip ettiğine inandığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Emekliden ev hanımlarına, gençlerden çiftçilere kadar kim ne vaat ediyorsa benden 5 fazlası diyerek bir sürü söz verdiler. Kimi yerlerde ne dediler, 'Suyu bedavaya yapacağız' dediler. Kimi yerlerde 'Ulaşımı ucuzlatacağız' dediler. Kimi yerlerde 'Kimsenin işiyle ekmeğiyle oynamayacağız' dediler. Başka yerlerde 'Kimsenin hayat tarzına müdahale etmeyeceğiz, kimseyi dışlamayacağız' dediler ama koltuğa oturdukları andan itibaren verdikleri bu sözlerin hepsinin üzerine kalın bir sünger çektiler. 'Parayla su mu olur?' diyenler, 5 yılda suyun fiyatına tam yüzde 1000 zam yaptı. 'Fiyatını düşüreceğiz' dedikleri hizmetlerin tamamının fiyatı 5-6 kat arttı. Hısım, akraba, ahbap, eş, dost çiftliğine çevirdikleri belediyeleri adeta talan ediyorlar, yağmalıyorlar. Konserler üzerinden, alengirli ihaleler üzerinden yapılan yolsuzlukları, hırsızlıkları, soygun düzenini burada saymıyorum bile.

'Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı, SSK'yi batırmak'

Muhalefetin gururla gösterebileceği bir eserlerinin olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir projeleri bu; Sultanahmet'te şadırvanın musluğunu değiştirmiş. Yaptıkları bu. Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yi batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı, SSK'yi batırmaktı. Maşallah yeni genel başkan da bu konuda selefini hiç aratmıyor. Biz bunları yüzlerine söyleyince de beylerin konforu bozuluyor, hemen saldırıya geçiyorlar. Bir defa akıl, basiret ve ahlak sahibi herkes şunu kabul edecektir, dünyanın hiçbir yerinde devletin herhangi bir kurumu alacağının peşine düştüğü için eleştirilmez, yerilmez, hedef tahtasına konulmaz. Borcun ifasını istemek suç değildir, kabahat değildir, utanılacak bir tutum hiç değildir.
Asıl yüz kızartıcı olanın, mahcup olunması, hicap duyulması gerekenin, birikmiş borcu ödememek, daha kötüsü bundan kaçmaya çalışmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
Bu ister devletin bir kurumu, ister şahıs olsun fark etmez. Öncelikle bu ahlaki çizginin çok net biçimde çizilmesi gerekiyor. Ancak muhalefetin afaki tepkisine baktığınızda tam zıttı bir durum söz konusu. Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yi linç edecekler. Herhalde böyle bir pişkinlik örneğine, böyle bir arsızlığa CHP haricinde kanaatimce başka hiçbir yerde rastlanamaz. İkinci husus, SGK'yi birikmiş prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li yerel yönetimler. Bunların ilk sırasında, 10 milyar lira, eski parayla 10 katrilyon lira ile ana muhalefetin 25 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, son günlerde çeyrek altın hesabını yapmayı çok sevdiğine işaret eden Erdoğan, "İzmir Büyükşehir'in SGK'ye kaç çeyrek altın borcu var, varsın bir zahmet bunu da kendisi çıkarsın. Belediyelerin SGK'ye borç stokunun yüzde 70'i yine ana muhalefete ait. Türkiye'nin SGK'ye en borçlu 30 belediyesinden 23'ü yine CHP'li. İlçe belediyelerinin sadece yüzde 34'ü ana muhalefete mensupken, Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yüzde 65'i bunlara ait" ifadelerini kullandı.

'Yemeği kimin yediğini en iyi Sayın Özel bilir'

Bir belediyenin CHP'ye geçtiğinin iki şeyden anlaşılabileceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
Birincisi, belediye hizmetlerinin standardı anında düşüyor, otobüsler gelmiyor, çöpler toplanmıyor, sular akmıyor, köprüler, yollar, alt ve üst geçitler artık yapılmıyor. İkincisi, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları katlanarak artıyor. Mart 2024'ten beri hepsi daha önce CHP'li olan en borçlu 6 belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu yüzde 40 ile yüzde 100 oranında yükseldi. Tabii bu 6 aylık dönemde yemeği kimin yediğini en iyi Sayın Özel bilir. 'Belediye' deyince Sayın Özel'in aklına ilk 'yeme' kavramının gelmesi ise kuşkusuz ibretlik bir durumdur. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Sayın Özgür Özel de kendi ağzıyla bu hakikati ikrar etmiş oldu.
Erdoğan, ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Sayın Özel'in dediği gibi şimdi biz buna sessiz mi kalalım? SGK'nin, CHP'li belediyeler eliyle felç edilmesine göz mü yumalım? İşçinin, emeklinin, esnafın, memurunun, işverenin hakkının yenilmesine rıza mı gösterelim? CHP'nin bizden beklediği budur. Sayın Özel'in bu kadar feveran etmesinin, kimi belediye başkanlarının bu derece çirkinleşmesinin yegane sebebi de budur" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmasınlar, bu milletin dişinden, tırnağından artırarak devletine ödediği her bir kuruşun sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Milletimiz, sandıkta bize yetkiyi işte bu tür hoyratlıklar karşısında hakkını, hukukunu koruyalım diye vermiştir. Biz de milletin hakkını sonuna kadar korumakta kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
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