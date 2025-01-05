https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ehliyet-alacaklar-dikkat-sinav-ucretlerine-zam-geldi-1092370395.html

Ehliyet alacaklar dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi

Ehliyet alacaklar dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi

Sputnik Türkiye

2025 yılı itibarıyla ehliyet alma maliyetleri ve direksiyon sınav ücretlerine zam geldi. Direksiyon sınav ücreti 750 TL’den bin 350 TL’ye, ikinci deneme ücreti... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

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Yeni yılda ehliyet alma maliyetleri ve direksiyon sınav ücretleri önemli ölçüde arttı.2025 yılında yeniden değerleme oranıyla ehliyet ve direksiyon sınav ücretlerinin fiyatları güncellendi. NTV'ye göre; Direksiyon sınav ücreti ve harç bedelleri, hem ilk kez sınava girenleri hem de yeniden deneme yapacak adayları etkileyecek şekilde artırıldı. 2024 yılında başvuru yapan adaylar da yeni ücret tarifesine tabi tutulacak. Ehliyet alma maliyetleri ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ehliyet-yas-siniri-dusuruldu-artik-daha-erken-arac-kullanilabilecek-1091335731.html

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ehliyet ücretleri, ehliyet harçları, direksiyon sınavı ücretleri 2025