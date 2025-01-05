https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ehliyet-alacaklar-dikkat-sinav-ucretlerine-zam-geldi-1092370395.html
Ehliyet alacaklar dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi
Sputnik Türkiye
2025 yılı itibarıyla ehliyet alma maliyetleri ve direksiyon sınav ücretlerine zam geldi. Direksiyon sınav ücreti 750 TL’den bin 350 TL’ye, ikinci deneme ücreti... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T20:47+0300
2025-01-05T20:47+0300
2025-01-05T20:47+0300
türkiye
ehliyet
b1 sınıfı ehliyet
ehliyet kursları
ehliyet ücreti
a2 ehliyet
b sınıfı ehliyet
ehliyet sınavı
araba
kurs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072123811_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a12114c2d17c665f45d8e20cf57f7a8c.jpg
Yeni yılda ehliyet alma maliyetleri ve direksiyon sınav ücretleri önemli ölçüde arttı.2025 yılında yeniden değerleme oranıyla ehliyet ve direksiyon sınav ücretlerinin fiyatları güncellendi. NTV'ye göre; Direksiyon sınav ücreti ve harç bedelleri, hem ilk kez sınava girenleri hem de yeniden deneme yapacak adayları etkileyecek şekilde artırıldı. 2024 yılında başvuru yapan adaylar da yeni ücret tarifesine tabi tutulacak. Ehliyet alma maliyetleri ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ehliyet-yas-siniri-dusuruldu-artik-daha-erken-arac-kullanilabilecek-1091335731.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072123811_99:0:747:486_1920x0_80_0_0_2be69c27d35ce36beb65de6be1fd44d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ehliyet ücretleri, ehliyet harçları, direksiyon sınavı ücretleri 2025
ehliyet ücretleri, ehliyet harçları, direksiyon sınavı ücretleri 2025
Ehliyet alacaklar dikkat: Sınav ücretlerine zam geldi
2025 yılı itibarıyla ehliyet alma maliyetleri ve direksiyon sınav ücretlerine zam geldi. Direksiyon sınav ücreti 750 TL’den bin 350 TL’ye, ikinci deneme ücreti ise 4 bin TL’ye yükseldi. Ayrıca, 2024’te başvuru yapılmış olsa bile, yeni yılda sınava girenler zamlı tarifeye tabi olacak.
Yeni yılda ehliyet alma maliyetleri ve direksiyon sınav ücretleri önemli ölçüde arttı.
2025 yılında yeniden değerleme oranıyla ehliyet ve direksiyon sınav ücretlerinin fiyatları güncellendi. NTV'ye göre; Direksiyon sınav ücreti ve harç bedelleri, hem ilk kez sınava girenleri hem de yeniden deneme yapacak adayları etkileyecek şekilde artırıldı. 2024 yılında başvuru yapan adaylar da yeni ücret tarifesine tabi tutulacak.
Ehliyet alma maliyetleri ne kadar?
A, A1, A2, F Sınıfı:
Harç: Bin 883 TL
Değerli Kağıt Bedeli: Bin 420 TL
Vakıf Payı: 340 TL
Toplam: 3.643 TL
B Sınıfı:
Harç: 5 bin 678 TL
Değerli Kağıt Bedeli: Bin 420 TL
Vakıf Payı: 340 TL
Toplam: 7 bin 438 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Sınıfı:
Harç: 9 bin 475 TL
Değerli Kağıt Bedeli: Bin 420 TL
Vakıf Payı: 340 TL
Toplam: 11 bin 235 TL