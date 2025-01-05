https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/abden-yesil-ve-gri-pasaport-sahiplerine-etias-seyahat-izni-basliyor-1092358884.html
AB'den yeşil ve gri pasaport sahiplerine ETIAS seyahat izni başlıyor
AB'den yeşil ve gri pasaport sahiplerine ETIAS seyahat izni başlıyor
Sputnik Türkiye
AB üyesi ülkelere seyahatte vize gerekmeyen pasaport sahipleri için hazırlanan Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) başlıyor. Bu ülkelere... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T11:34+0300
2025-01-05T11:34+0300
2025-01-05T11:50+0300
türkiye
türkiye
avrupa birliği
avrupa seyahat bilgileri ve yetkilendirme sistemi (etias)
schengen
yeşil pasaport
gri pasaport
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Türkiye'den Avrupa Birliği'ne seyahatte schengen vizesi alma problemi giderek büyürken en son İtalya'da öğrenim gören Türk öğrencilere vize verilmemişti. Zaman zaman vize randevusu bile almakta zorlanan Türk vatandaşlarına, ETIAS onayı geliyor. Sözcü gazetesinin haberine göre, AB'deki bazı ülkelerde başlayan ancak Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde yürürlüğe girmeyen ETIAS seyahat izni, 2025 yılı ile bu ülkelerde de başlıyor. Hizmet pasaportu olarak da bilinen ve görevli memurlara verilen gri pasaport sahipleri, Schengen vizesi olmaksızın kısa süreli iş seyahatlerinde Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebiliyordu. Ancak yeni yılla birlikte gri pasaport sahipleri ve vizeden muaf olan yeşil pasaport sahipleri, seyahat öncesi ETIAS'a başvurmak zorunda. Yeşil ve gri pasaport sahipleri, seyahat öncesi ETIAS sistemine kayıt olacak ve 7 Euroluk bir ödeme yapacak. ETIAS'tan red alanlar uçağa binemeyecek, bir şekilde gidenler ise pasaport kontrolünden geri çevrilecek. ETIAS nedir?EES, Schengen bölgesine giriş ve çıkışta gerçekleştirilecek, vizeye tabi olsun veya olmasın AB dışında ülkelerin vatandaşlarının kişisel verilerinin sayısal olarak toplanmasına yönelik yeni bir otomatik sistemdir. 2025 yılında hizmete girmesi planlanan Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere veya Schengen Bölgesi'ne seyahat eden vizeden muaf yolcular için Avrupa Birliği'nin elektronik yetkilendirme sistemidir. Bir anlamda seyahat öncesi ön onay veya seyahat izni olarak adlandırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-2024te-600-binden-fazla-e-vize-verdi-turkiye-ust-siralarda-yaptirimci-abdde-yuzde-30-artis-1092049328.html
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türkiye, avrupa birliği, avrupa seyahat bilgileri ve yetkilendirme sistemi (etias), schengen, yeşil pasaport, gri pasaport
türkiye, avrupa birliği, avrupa seyahat bilgileri ve yetkilendirme sistemi (etias), schengen, yeşil pasaport, gri pasaport
AB'den yeşil ve gri pasaport sahiplerine ETIAS seyahat izni başlıyor
11:34 05.01.2025 (güncellendi: 11:50 05.01.2025)
AB üyesi ülkelere seyahatte vize gerekmeyen pasaport sahipleri için hazırlanan Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) başlıyor. Bu ülkelere gitmek isteyen yeşil ve hizmet pasaportu olarak bilinen gri pasaport sahipleri, ETIAS'a başvuracak ve onay alamayan yolcular, AB üyesi ülkelere seyahat edemeyecek.
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne seyahatte schengen vizesi alma problemi giderek büyürken en son İtalya'da öğrenim gören Türk öğrencilere vize verilmemişti. Zaman zaman vize randevusu bile almakta zorlanan Türk vatandaşlarına, ETIAS onayı geliyor. Sözcü gazetesinin haberine göre, AB'deki bazı ülkelerde başlayan ancak Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde yürürlüğe girmeyen ETIAS seyahat izni, 2025 yılı ile bu ülkelerde de başlıyor.
Hizmet pasaportu olarak da bilinen ve görevli memurlara verilen gri pasaport sahipleri, Schengen vizesi olmaksızın kısa süreli iş seyahatlerinde Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebiliyordu. Ancak yeni yılla birlikte gri pasaport sahipleri ve vizeden muaf olan yeşil pasaport sahipleri, seyahat öncesi ETIAS'a başvurmak zorunda.
Yeşil ve gri pasaport sahipleri, seyahat öncesi ETIAS sistemine kayıt olacak ve 7 Euroluk bir ödeme yapacak. ETIAS'tan red alanlar uçağa binemeyecek, bir şekilde gidenler ise pasaport kontrolünden geri çevrilecek.
EES, Schengen bölgesine giriş ve çıkışta gerçekleştirilecek, vizeye tabi olsun veya olmasın AB dışında ülkelerin vatandaşlarının kişisel verilerinin sayısal olarak toplanmasına yönelik yeni bir otomatik sistemdir.
2025 yılında hizmete girmesi planlanan Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere veya Schengen Bölgesi'ne seyahat eden vizeden muaf yolcular için Avrupa Birliği'nin elektronik yetkilendirme sistemidir. Bir anlamda seyahat öncesi ön onay veya seyahat izni olarak adlandırılıyor.