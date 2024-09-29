https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/elazigda-bir-kisi-evde-camasir-mandali-ile-yilan-yakaladi-1088581876.html

Elazığ'da bir kişi evde çamaşır mandalı ile yılan yakaladı

Elazığ'da bir kişi evde çamaşır mandalı ile yılan yakaladı

Sputnik Türkiye

Elazığ Ulukent Mahallesinde eve giren yılanı fark eden ev sahibi çamaşır mandalı ile yılanı yakaladı. Yakaladığı yılanı sandalyenin üzerine bırakan kişi, o... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T16:19+0300

2024-09-29T16:19+0300

2024-09-29T16:19+0300

yaşam

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Elazığ’da bir kişi evine giren yılanı öldürmeden çamaşır mandalı ile yakalayıp doğal ortamına bıraktı.Elazığ Ulukent Mahallesinde evine bir yılanın girdiğini fark eden kişi, yılanı çamaşır mandalı ile yakaladı. Çamaşır mandalı ile yakaladığı yılanı sandalyenin üzerine bırakan kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Ardından yılanı öldürmeden serbest bıraktı.Türkiye ve Elazığ'da bulunabilecek yılan türleri nedir?

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mandalla yılan yakalayan adam, elazığ çamaşır mandalı