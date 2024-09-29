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Elazığ'da bir kişi evde çamaşır mandalı ile yılan yakaladı
Elazığ'da bir kişi evde çamaşır mandalı ile yılan yakaladı
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Elazığ Ulukent Mahallesinde eve giren yılanı fark eden ev sahibi çamaşır mandalı ile yılanı yakaladı. Yakaladığı yılanı sandalyenin üzerine bırakan kişi, o... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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Elazığ’da bir kişi evine giren yılanı öldürmeden çamaşır mandalı ile yakalayıp doğal ortamına bıraktı.Elazığ Ulukent Mahallesinde evine bir yılanın girdiğini fark eden kişi, yılanı çamaşır mandalı ile yakaladı. Çamaşır mandalı ile yakaladığı yılanı sandalyenin üzerine bırakan kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Ardından yılanı öldürmeden serbest bıraktı.Türkiye ve Elazığ'da bulunabilecek yılan türleri nedir?
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mandalla yılan yakalayan adam, elazığ çamaşır mandalı
mandalla yılan yakalayan adam, elazığ çamaşır mandalı

Elazığ'da bir kişi evde çamaşır mandalı ile yılan yakaladı

16:19 29.09.2024
© İHA / -AW297525Yılan
Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© İHA / -AW297525
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Elazığ Ulukent Mahallesinde eve giren yılanı fark eden ev sahibi çamaşır mandalı ile yılanı yakaladı. Yakaladığı yılanı sandalyenin üzerine bırakan kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Daha sonra yılan doğal ortamına bırakıldı.
Elazığ’da bir kişi evine giren yılanı öldürmeden çamaşır mandalı ile yakalayıp doğal ortamına bıraktı.
Elazığ Ulukent Mahallesinde evine bir yılanın girdiğini fark eden kişi, yılanı çamaşır mandalı ile yakaladı. Çamaşır mandalı ile yakaladığı yılanı sandalyenin üzerine bırakan kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Ardından yılanı öldürmeden serbest bıraktı.

Türkiye ve Elazığ'da bulunabilecek yılan türleri nedir?

Kara Yılan (Dolichophis jugularis) Zehirsizdir ve genellikle kemirgenlerle beslenir.
Koca Engerek (Vipera lebetina) Zehirli bir yılan olarak genellikle taşlık ve dağlık alanlarda yaşar.
Küçük Engerek (Vipera eriwanensis) Zehirli bir engerek türü olarak Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak bulunur.
Hazer Yılanı (Platyceps najadum) Zehirsiz ve hızlı hareket eder. Böcekler ve küçük kemirgenlerle beslenir.
Kör Yılan (Typhlops vermicularis) Küçük, zararsız ve genellikle toprak altında yaşayan bir tür yılan olarak tanınır.
Çıngıraklı Yılan (Montivipera xanthina) Zehirli bir yılan olup, taşlık bölgelerde yaşar.
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