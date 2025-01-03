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Biden ailesine yabancı liderlerden on binlerce dolarlık hediye verilmiş: Jill Biden'ın 7.5 karatlık elması en pahalısı
Biden ailesine yabancı liderlerden on binlerce dolarlık hediye verilmiş: Jill Biden'ın 7.5 karatlık elması en pahalısı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimine gelen yabancı hediyelerin 2023 raporunu paylaştı. Rapora göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a 20 bin... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-03T10:13+0300
dünya
jill biden
joe biden
dışişleri bakanlığı
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Yabancı ülkelerin liderlerinden ve bakanlıklardan ABD yönetimine gelen hediyelerin listesi, rapor halinde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2 Ocak 2025 tarihinde yayımlandı. ABD yasalarına göre yetkililerinin, yabancı liderlerden ve muhataplarından aldıkları tahmini değeri 480 dolardan fazla olan hediyeleri beyan etmelerini gerektirir. Bu miktarı geçen hediyeler ise Ulusal Arşivler'de saklanır veya resmi sergilere konur.2023 yılını kapsayan listede Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Jill Biden'a hediye ettiği 7.5 karatlık elmas, 2023'te Biden'lara sunulan en pahalı hediye oldu. Biden'lara gelen pahalı hediyeler arasında ABD'deki Ukrayna Büyükelçisi'nden 14 bin dolar değerinde bir broş ve Mısır Devlet Başkanı Sisi ve eşinden gelen 4 bin 510 dolar değerinde bir bilezik, broş ve fotoğraf albümü dikkat çekti. ABD Başkanı Biden'a bizzat gelen hediyeler arasında ise Güney Kore'nin yakın zamanda görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'den 7 bin 100 dolar değerinde bir fotoğraf albümü, Moğol Başbakanı'ndan 3 bin 495 dolarlık bir Moğol savaşçı heykeli, Brunei Sultanı'ndan 3 bin 300 dolarlık bir gümüş kase, İsrail Başkanı'ndan 3 bin 160 dolarlık bir gümüş tepsi dahil olmak üzere bir dizi değerli hediye bulunduğu görüldü.Dışişleri Bakanlığı raporuna göre, 20 bin dolarlık elmas, Beyaz Saray Doğu Kanadı'nda resmi kullanım için saklanırken, Biden'lara verilen diğer hediyeler arşive gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220712/bidenin-esinden-latin-kokenlilere-tako-benzetmesi-ozru-1058645690.html
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jill biden, joe biden, dışişleri bakanlığı, abd, elmas, hediye
jill biden, joe biden, dışişleri bakanlığı, abd, elmas, hediye

Biden ailesine yabancı liderlerden on binlerce dolarlık hediye verilmiş: Jill Biden'ın 7.5 karatlık elması en pahalısı

10:13 03.01.2025
© AP Photo / Altaf QadriBiden ailesine yabancı liderlerden on binlerce dolarlık hediye verilmiş: Jill Biden'ın 7.5 karatlık elması en pahalısı
Biden ailesine yabancı liderlerden on binlerce dolarlık hediye verilmiş: Jill Biden'ın 7.5 karatlık elması en pahalısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimine gelen yabancı hediyelerin 2023 raporunu paylaştı. Rapora göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a 20 bin dolarlık 7.5 karatlık elmas dahil on binlerce hediye gelmiş.
Yabancı ülkelerin liderlerinden ve bakanlıklardan ABD yönetimine gelen hediyelerin listesi, rapor halinde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2 Ocak 2025 tarihinde yayımlandı. ABD yasalarına göre yetkililerinin, yabancı liderlerden ve muhataplarından aldıkları tahmini değeri 480 dolardan fazla olan hediyeleri beyan etmelerini gerektirir. Bu miktarı geçen hediyeler ise Ulusal Arşivler'de saklanır veya resmi sergilere konur.
2023 yılını kapsayan listede Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Jill Biden'a hediye ettiği 7.5 karatlık elmas, 2023'te Biden'lara sunulan en pahalı hediye oldu. Biden'lara gelen pahalı hediyeler arasında ABD'deki Ukrayna Büyükelçisi'nden 14 bin dolar değerinde bir broş ve Mısır Devlet Başkanı Sisi ve eşinden gelen 4 bin 510 dolar değerinde bir bilezik, broş ve fotoğraf albümü dikkat çekti.
ABD Başkanı Biden'a bizzat gelen hediyeler arasında ise Güney Kore'nin yakın zamanda görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'den 7 bin 100 dolar değerinde bir fotoğraf albümü, Moğol Başbakanı'ndan 3 bin 495 dolarlık bir Moğol savaşçı heykeli, Brunei Sultanı'ndan 3 bin 300 dolarlık bir gümüş kase, İsrail Başkanı'ndan 3 bin 160 dolarlık bir gümüş tepsi dahil olmak üzere bir dizi değerli hediye bulunduğu görüldü.
Dışişleri Bakanlığı raporuna göre, 20 bin dolarlık elmas, Beyaz Saray Doğu Kanadı'nda resmi kullanım için saklanırken, Biden'lara verilen diğer hediyeler arşive gönderildi.
Jill Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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Jill Biden, Latin kökenlilerden gelen 'Biz tako değiliz' yanıtı sonrası özür diledi
12 Temmuz 2022, 22:53
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