https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/biden-19-unlu-isme-abdnin-en-yuksek-onur-odulunu-takdim-edecek-1092344275.html

Biden, 19 ünlü isme ABD'nin 'en yüksek onur ödülünü' takdim edecek

Biden, 19 ünlü isme ABD'nin 'en yüksek onur ödülünü' takdim edecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, 19 isme Başkanlık Özgürlük Madalyası vereceği bir tören düzenleyecek. Hillary Clinton, Denzel Washington, Bono ve George Soros gibi... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T15:12+0300

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2025-01-04T15:14+0300

dünya

hillary clinton

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denzel washington

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle 19 kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası verecek. Bu ödül, ABD'de sivillere verilen en yüksek onur olarak biliniyor ve ABD toplumunun refahı, güvenliği, değerleri ya da dünya barışına önemli katkılar sunan bireylere takdim ediliyor.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ödül sahiplerinin farklı alanlardaki üstün başarıları ve toplumsal katkıları vurgulandı. Ödül alanlar arasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, aktör ve yönetmen Denzel Washington, milyarder iş insanı George Soros, U2 solisti ve aktivist Bono gibi tanınmış isimlerin yer alacağı belirtiliyor.Başkanlık Özgürlük Madalyası, 1963 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından oluşturulmuş ve bugüne kadar siyaset, sanat, spor, bilim ve diğer alanlarda birçok önemli isme verilmiştir. Biden’ın bu ödülü, yaşanan toplumsal olaylar ve küresel meseleler ışığında, insan hakları ve demokrasiye katkılarından dolayı bu isimlere layık gördüğü ifade ediliyor.

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