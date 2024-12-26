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Rusya, 2024'te 600 binden fazla e-vize verdi: Türkiye üst sıralarda, yaptırımcı ABD'de yüzde 30 artış
Rusya, 2024'te 600 binden fazla e-vize verdi: Türkiye üst sıralarda, yaptırımcı ABD'de yüzde 30 artış
Sputnik Türkiye
Rusya, 64 ülkeye verdiği e-vizelerin sayısını giderek artırırken Türkiye, vatandaşları en fazla e-vize alan ülkeler arasında yer alıyor. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov, 1 Ağustos 2023'te uygulamaya koyulan elektronik vize (e-vize) uygulamasının verimliliğini kanıtladığını ve giderek daha fazla talep gördüğünü belirtti.Sputnik'e demeç veren Klimov, sadece 64 ülkenin yararlanabildiği e-vize uygulaması ile uygulamaya dahil edilmeyen hasım ülke ABD'den gelen vize başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu.2024'ün ilk 11 ayında 600 binden fazla e-vize düzenlendiğini söyleyen Klimov, ilk 5'te Çin, Suudi Arabistan, Almanya, Türkiye ve Hindistan'ın yer aldığı bilgisini paylaştı.E-vizelerin geçerlilik süresini 60'dan 120 güne, e-vizeyle tek girişte konaklama süresini 16'dan 30 güne çıkarmak için çalışma yürüttüklerini anlatan Klimov, böylece Rusya'ya giden yabancıların sayısının artmasını sağlayacaklarını kaydetti.'Vize alan ABD'li sayışı yüzde 30 arttı'Klimov, ilk 11 ayda Rus diplomatik temsilciliklerinin ABD vatandaşları için 165'i iş vizesi olmak üzere 7 bin 737 vize düzenlediğini söyledi.Geçen yıl ABD'lilere 5 bin 694 vize verildiğini anımsatan Rus yetkili, böylece vize alan Amerikan vatandaşı sayısında yüzde 30'un üzerinde artış kaydedildiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/israil-gazzede-canli-yayin-aracini-vurdu-5-gazeteci-hayatini-kaybetti-1092042277.html
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abd, suudi arabistan, sputnik, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, e-vize, elektronik vize, türkiye, çin, almanya, hindistan, aleksey klimov
abd, suudi arabistan, sputnik, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, e-vize, elektronik vize, türkiye, çin, almanya, hindistan, aleksey klimov

Rusya, 2024'te 600 binden fazla e-vize verdi: Türkiye üst sıralarda, yaptırımcı ABD'de yüzde 30 artış

11:57 26.12.2024
© TwitterVize
Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Twitter
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Rusya, 64 ülkeye verdiği e-vizelerin sayısını giderek artırırken Türkiye, vatandaşları en fazla e-vize alan ülkeler arasında yer alıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov, 1 Ağustos 2023'te uygulamaya koyulan elektronik vize (e-vize) uygulamasının verimliliğini kanıtladığını ve giderek daha fazla talep gördüğünü belirtti.

Sputnik'e demeç veren Klimov, sadece 64 ülkenin yararlanabildiği e-vize uygulaması ile uygulamaya dahil edilmeyen hasım ülke ABD'den gelen vize başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu.

2024'ün ilk 11 ayında 600 binden fazla e-vize düzenlendiğini söyleyen Klimov, ilk 5'te Çin, Suudi Arabistan, Almanya, Türkiye ve Hindistan'ın yer aldığı bilgisini paylaştı.

E-vizelerin geçerlilik süresini 60'dan 120 güne, e-vizeyle tek girişte konaklama süresini 16'dan 30 güne çıkarmak için çalışma yürüttüklerini anlatan Klimov, böylece Rusya'ya giden yabancıların sayısının artmasını sağlayacaklarını kaydetti.

'Vize alan ABD'li sayışı yüzde 30 arttı'

Klimov, ilk 11 ayda Rus diplomatik temsilciliklerinin ABD vatandaşları için 165'i iş vizesi olmak üzere 7 bin 737 vize düzenlediğini söyledi.

Geçen yıl ABD'lilere 5 bin 694 vize verildiğini anımsatan Rus yetkili, böylece vize alan Amerikan vatandaşı sayısında yüzde 30'un üzerinde artış kaydedildiğinin altını çizdi.
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