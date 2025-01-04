https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/yasa-disi-bahis-operasyonlari-devam-ediyor-istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-kerimcan-durmaz-icin-1092345310.html

Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor: 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz için soruşturma başlattı'

Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor: 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz için soruşturma başlattı'

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattığı... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T15:36+0300

2025-01-04T15:36+0300

2025-01-04T15:37+0300

yaşam

kerimcan durmaz

serdar ortaç

mehmet ali erbil

istanbul

cumhuriyet başsavcılığı

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Durmaz'ın Malta’da DJ olarak sahne aldığı bir konserde yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia ediliyor.Görüntüler ihbar hattına gönderildiSöz konusu iddialar, Mynet WhatsApp İhbar Hattı’na gönderilen görüntüler üzerine ortaya çıktı. Görüntülerde, Durmaz’ın sahnede "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler?" ifadelerini kullandığı görülüyor. Bu sözlerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği ileri sürüldü.'Savcılık resen soruşturma başlattı'Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, soruşturmanın Kerimcan Durmaz’ın görüntülerine dayanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını açıkladı. Yıldırım, "Başsavcılık, Durmaz’ın görüntüleri nedeniyle yasal süreç başlattı" dedi.Ünlü i̇simler ve fenomenler hedefteKerimcan Durmaz’a yönelik soruşturma, yasa dışı bahis operasyonlarının yeni bir halkası oldu. Daha önce aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin bulunduğu isimlere yönelik benzer suçlamalarla soruşturma açılmış ve bazı isimler gözaltına alınmıştı.Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyorTürkiye’de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Ünlü isimlerin sosyal medyada bahis sitelerine yönelik reklam ve teşvik içerikli paylaşımlar yaptığı iddiaları, savcılık tarafından titizlikle inceleniyor.Kerimcan Durmaz’ın yasal süreç karşısında nasıl bir savunma yapacağı ve soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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kerimcan durmaz, serdar ortaç, mehmet ali erbil , istanbul, cumhuriyet başsavcılığı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı