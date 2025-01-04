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Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor: 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz için soruşturma başlattı'
Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor: 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz için soruşturma başlattı'
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattığı... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T15:36+0300
2025-01-04T15:37+0300
yaşam
kerimcan durmaz
serdar ortaç
mehmet ali erbil
istanbul
cumhuriyet başsavcılığı
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Durmaz'ın Malta’da DJ olarak sahne aldığı bir konserde yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia ediliyor.Görüntüler ihbar hattına gönderildiSöz konusu iddialar, Mynet WhatsApp İhbar Hattı’na gönderilen görüntüler üzerine ortaya çıktı. Görüntülerde, Durmaz’ın sahnede "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler?" ifadelerini kullandığı görülüyor. Bu sözlerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği ileri sürüldü.'Savcılık resen soruşturma başlattı'Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, soruşturmanın Kerimcan Durmaz’ın görüntülerine dayanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını açıkladı. Yıldırım, "Başsavcılık, Durmaz’ın görüntüleri nedeniyle yasal süreç başlattı" dedi.Ünlü i̇simler ve fenomenler hedefteKerimcan Durmaz’a yönelik soruşturma, yasa dışı bahis operasyonlarının yeni bir halkası oldu. Daha önce aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin bulunduğu isimlere yönelik benzer suçlamalarla soruşturma açılmış ve bazı isimler gözaltına alınmıştı.Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyorTürkiye’de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Ünlü isimlerin sosyal medyada bahis sitelerine yönelik reklam ve teşvik içerikli paylaşımlar yaptığı iddiaları, savcılık tarafından titizlikle inceleniyor.Kerimcan Durmaz’ın yasal süreç karşısında nasıl bir savunma yapacağı ve soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.
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kerimcan durmaz, serdar ortaç, mehmet ali erbil , istanbul, cumhuriyet başsavcılığı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
kerimcan durmaz, serdar ortaç, mehmet ali erbil , istanbul, cumhuriyet başsavcılığı, istanbul cumhuriyet başsavcılığı

Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor: 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz için soruşturma başlattı'

15:36 04.01.2025 (güncellendi: 15:37 04.01.2025)
© InstagramKerimcan Durmaz
Kerimcan Durmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattığı aktarıldı. Geçtiğimiz aylarda Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de adının geçtiği yasa dışı bahis operasyonlarında, Durmaz’ın Malta konserindeki görüntüleri gündeme geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Durmaz'ın Malta’da DJ olarak sahne aldığı bir konserde yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia ediliyor.

Görüntüler ihbar hattına gönderildi

Söz konusu iddialar, Mynet WhatsApp İhbar Hattı’na gönderilen görüntüler üzerine ortaya çıktı. Görüntülerde, Durmaz’ın sahnede "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler?" ifadelerini kullandığı görülüyor. Bu sözlerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği ileri sürüldü.

'Savcılık resen soruşturma başlattı'

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, soruşturmanın Kerimcan Durmaz’ın görüntülerine dayanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını açıkladı. Yıldırım, "Başsavcılık, Durmaz’ın görüntüleri nedeniyle yasal süreç başlattı" dedi.

Ünlü i̇simler ve fenomenler hedefte

Kerimcan Durmaz’a yönelik soruşturma, yasa dışı bahis operasyonlarının yeni bir halkası oldu. Daha önce aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin bulunduğu isimlere yönelik benzer suçlamalarla soruşturma açılmış ve bazı isimler gözaltına alınmıştı.

Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor

Türkiye’de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Ünlü isimlerin sosyal medyada bahis sitelerine yönelik reklam ve teşvik içerikli paylaşımlar yaptığı iddiaları, savcılık tarafından titizlikle inceleniyor.
Kerimcan Durmaz’ın yasal süreç karşısında nasıl bir savunma yapacağı ve soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.
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