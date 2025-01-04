https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/alkolde-bugun-fiyatlar-degisiyor-bir-gruba-daha-zam-geldi-guncel-fiyat-listesi-ne-oldu-1092341082.html

Alkolde bugün fiyatlar değişiyor: Bir gruba daha zam geldi, güncel fiyat listesi ne oldu?

Alkolde bugün fiyatlar değişiyor: Bir gruba daha zam geldi, güncel fiyat listesi ne oldu?

Sputnik Türkiye

Yeni yılın başlamasıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarına zam dalgası geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T12:12+0300

2025-01-04T12:12+0300

2025-01-04T12:12+0300

efes

tekel bayileri yardımlaşma derneği

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alkollü içeceklerdeki fiyat artışları dikkat çekerken, Efes grubuna ait bira ürünlerine yapılan zamlar, TBYD Başkanı Erol Dündar tarafından açıklandı. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bira grubu zammı başladı” ifadelerine yer verdi ve güncel fiyat listesini paylaştı.TBYD Başkanı: Zam furyası başladıDündar, alkollü içeceklere gelen zamlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Yeni yılın gelmesiyle birlikte iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, alkollü içeceklerde de artışlar yaşanıyor. Efes bira grubunun fiyatları güncellenmiş durumda. Zamların diğer bira gruplarını da etkilemesi bekleniyor.”Güncel zamlı fiyatlarErol Dündar'ın paylaştığı güncel fiyat listesi şu şekilde:Zamlı fiyatların açıklanmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada tepki göstermeye başladı. Birçok kullanıcı, artan fiyatların alım gücünü zorladığını belirtti. Bazıları ise fiyat artışlarının kaçak içki üretimi ve satışına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.Alkollü i̇çeceklere zam neden geldi?Ekonomistlere göre, zamların arkasında artan üretim maliyetleri ve yüksek vergi oranları yatıyor. 2025 yılı itibarıyla alkollü içeceklere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının da güncellendiği belirtiliyor.Diğer i̇çecek gruplarına zam bekleniyorUzmanlar, Efes grubunun ardından diğer alkollü içecek markalarının da fiyatlarını artırabileceğini öngörüyor. Yeni fiyat listelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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