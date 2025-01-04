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Alkolde bugün fiyatlar değişiyor: Bir gruba daha zam geldi, güncel fiyat listesi ne oldu?
Alkolde bugün fiyatlar değişiyor: Bir gruba daha zam geldi, güncel fiyat listesi ne oldu?
Sputnik Türkiye
Yeni yılın başlamasıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarına zam dalgası geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T12:12+0300
2025-01-04T12:12+0300
efes
tekel bayileri yardımlaşma derneği
erol dündar
ekonomi
bira
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
fiyat listesi
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alkollü içeceklerdeki fiyat artışları dikkat çekerken, Efes grubuna ait bira ürünlerine yapılan zamlar, TBYD Başkanı Erol Dündar tarafından açıklandı. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bira grubu zammı başladı” ifadelerine yer verdi ve güncel fiyat listesini paylaştı.TBYD Başkanı: Zam furyası başladıDündar, alkollü içeceklere gelen zamlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Yeni yılın gelmesiyle birlikte iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, alkollü içeceklerde de artışlar yaşanıyor. Efes bira grubunun fiyatları güncellenmiş durumda. Zamların diğer bira gruplarını da etkilemesi bekleniyor.”Güncel zamlı fiyatlarErol Dündar'ın paylaştığı güncel fiyat listesi şu şekilde:Zamlı fiyatların açıklanmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada tepki göstermeye başladı. Birçok kullanıcı, artan fiyatların alım gücünü zorladığını belirtti. Bazıları ise fiyat artışlarının kaçak içki üretimi ve satışına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.Alkollü i̇çeceklere zam neden geldi?Ekonomistlere göre, zamların arkasında artan üretim maliyetleri ve yüksek vergi oranları yatıyor. 2025 yılı itibarıyla alkollü içeceklere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının da güncellendiği belirtiliyor.Diğer i̇çecek gruplarına zam bekleniyorUzmanlar, Efes grubunun ardından diğer alkollü içecek markalarının da fiyatlarını artırabileceğini öngörüyor. Yeni fiyat listelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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efes bira zamları, 2025 efes bira fiyatları, bira fiyatlarına zam, alkollü içecek fiyatları, tekel bayi zamları, erol dündar açıklamaları, efes pilsen fiyat artışı, biraya gelen zam, efes malt güncel fiyat, bomonti filtresiz zamlı fiyat, 2025 bira fiyatları, efes light yeni fiyat, alkollü içeceklere ötv zammı, tekel bayileri zam duyurusu, zamlı bira fiyat listesi, bira fiyatları neden arttı, 2025 alkollü içki zam oranları, biraya neden zam geldi, efes zamlı fiyatları sosyal medya, erol dündar bira fiyatları paylaşımı

Alkolde bugün fiyatlar değişiyor: Bir gruba daha zam geldi, güncel fiyat listesi ne oldu?

12:12 04.01.2025
© AAAlkol
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA
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Yeni yılın başlamasıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarına zam dalgası geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yapılan zamları sosyal medya üzerinden duyurdu. Güncel fiyatlar, geniş yankı uyandırdı.
alkollü içeceklerdeki fiyat artışları dikkat çekerken, Efes grubuna ait bira ürünlerine yapılan zamlar, TBYD Başkanı Erol Dündar tarafından açıklandı. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bira grubu zammı başladı” ifadelerine yer verdi ve güncel fiyat listesini paylaştı.

TBYD Başkanı: Zam furyası başladı

Dündar, alkollü içeceklere gelen zamlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Yeni yılın gelmesiyle birlikte iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, alkollü içeceklerde de artışlar yaşanıyor. Efes bira grubunun fiyatları güncellenmiş durumda. Zamların diğer bira gruplarını da etkilemesi bekleniyor.”

Güncel zamlı fiyatlar

Erol Dündar'ın paylaştığı güncel fiyat listesi şu şekilde:
Zamlı fiyatların açıklanmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada tepki göstermeye başladı. Birçok kullanıcı, artan fiyatların alım gücünü zorladığını belirtti. Bazıları ise fiyat artışlarının kaçak içki üretimi ve satışına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Alkollü i̇çeceklere zam neden geldi?

Ekonomistlere göre, zamların arkasında artan üretim maliyetleri ve yüksek vergi oranları yatıyor. 2025 yılı itibarıyla alkollü içeceklere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının da güncellendiği belirtiliyor.

Diğer i̇çecek gruplarına zam bekleniyor

Uzmanlar, Efes grubunun ardından diğer alkollü içecek markalarının da fiyatlarını artırabileceğini öngörüyor. Yeni fiyat listelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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