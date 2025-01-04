https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/vedat-milor-kent-lokantasini-ziyaret-ettigi-videosunu-yayimladi-bu-fiyat-gercek-mi-1092350984.html
Vedat Milor Kent Lokantası'nı ziyaret ettiği videosunu yayımladı: 'Bu fiyat gerçek mi?'
Vedat Milor Kent Lokantası'nı ziyaret ettiği videosunu yayımladı: 'Bu fiyat gerçek mi?'
Sputnik Türkiye
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor Üsküdar'da bulunan Kent Lokantası'nı ziyaret ettiği videosunu yayımladı. 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T19:45+0300
2025-01-04T19:45+0300
2025-01-04T19:45+0300
yaşam
vedat milor
kent lokantası
türkiye
üsküdar
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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Bir süredir Kent Lokantası'nı ziyaret etmeyi düşündüğünü ve merak ettiğini belirten Vedat Milor, tabldotun 40 lira olduğunu belirterek bu fiyata evde karın doyurmanın zor olduğunu söyledi.Kent Lokantası'ndaki ilk izlenimlerini aktara Milor, ilk olarak temizliğin dikkat çektiğini vurguladı.Menü fiyatının 40 lira olmasının inanılmaz bir şey olduğunu dile getiren Milor, denediği mercimek çorbasının oldukça lezzetli olduğunu ifade ederek kıvamının ve fazla sulu olmadığını aktardı.Servis edilen makarnanın 'al dente' piştiğini ifade eden Milor, patatesli et yemeğinin de oldukça lezzetli olduğunu vurguladı.Kent Lokantası'na geleceğinden kimsenin haberi olmadığını belirten Milor, çalışanların tertemiz olmasının dikkatini çektiğinin altını çizdi.'Keşke sayıları daha da çoğalsa'Lokantada ayrıca tavuk göğsü sipariş eden Milor, tatlının da oldukça düzgün ve süt tadı geldiğini dile getirdi.Videonun sonunda genel olarak menüyü değerlendiren Milor, menünün özenerek yapıldığını vurguladı.Kent lokantalarının çok iyi bir iş yaptığının altını çizen Milor, “Keşke sayıları daha da çoğalsa” dedi.Videonun sonunda lokantayı değerlendiren Milor şu cümleleri kaydetti:İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zamanın ruhunu iyi okuduğunu dile getiren Milor, lokantalarının sayısının artması temennisinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/vedat-milorun-ben-maymun-degilim-diye-tepki-gosterdigi-lahmacuncuya-akin--1091061759.html
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vedat milor kent lokantası
vedat milor kent lokantası
Vedat Milor Kent Lokantası'nı ziyaret ettiği videosunu yayımladı: 'Bu fiyat gerçek mi?'
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor Üsküdar'da bulunan Kent Lokantası'nı ziyaret ettiği videosunu yayımladı.
Bir süredir Kent Lokantası'nı ziyaret etmeyi düşündüğünü ve merak ettiğini belirten Vedat Milor, tabldotun 40 lira olduğunu belirterek bu fiyata evde karın doyurmanın zor olduğunu söyledi.
Kent Lokantası'ndaki ilk izlenimlerini aktara Milor, ilk olarak temizliğin dikkat çektiğini vurguladı.
Menü fiyatının 40 lira olmasının inanılmaz bir şey olduğunu dile getiren Milor, denediği mercimek çorbasının oldukça lezzetli olduğunu ifade ederek kıvamının ve fazla sulu olmadığını aktardı.
Servis edilen makarnanın 'al dente' piştiğini ifade eden Milor, patatesli et yemeğinin de oldukça lezzetli olduğunu vurguladı.
Kent Lokantası'na geleceğinden kimsenin haberi olmadığını belirten Milor, çalışanların tertemiz olmasının dikkatini çektiğinin altını çizdi.
'Keşke sayıları daha da çoğalsa'
Lokantada ayrıca tavuk göğsü sipariş eden Milor, tatlının da oldukça düzgün ve süt tadı geldiğini dile getirdi.
Videonun sonunda genel olarak menüyü değerlendiren Milor, menünün özenerek yapıldığını vurguladı.
Kent lokantalarının çok iyi bir iş yaptığının altını çizen Milor, “Keşke sayıları daha da çoğalsa” dedi.
Videonun sonunda lokantayı değerlendiren Milor şu cümleleri kaydetti:
Kendimi çok iyi hissettim. Çünkü insanlar mutlu. Beğeniyorlar. Çok saygıdeğer insanlar etraftakiler, çalışanlar severek yapıyorlar işini. Tam ev yemeği. Burası bir ‘aşevi’ olsa insan kendini farklı hisseder. Öyle bir şey olmamış.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zamanın ruhunu iyi okuduğunu dile getiren Milor, lokantalarının sayısının artması temennisinde bulundu.