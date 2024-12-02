https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/vedat-milorun-ben-maymun-degilim-diye-tepki-gosterdigi-lahmacuncuya-akin--1091061759.html

Vedat Milor'un 'ben maymun değilim' diye tepki gösterdiği lahmacuncuya akın

Vedat Milor'un 'ben maymun değilim' diye tepki gösterdiği lahmacuncuya akın

Sputnik Türkiye

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un izinsiz fotoğrafını çeken işletme sahibini 'ben maymun değilim' diyerek azarladığı lahmacuncu, Milor'un çıkışı sonrası... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T13:05+0300

2024-12-02T13:05+0300

2024-12-02T13:05+0300

yaşam

vedat milor

sosyal medya

lahmacun

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Gastronomi yazarı Vedat Milor, geçen hafta gittiği bir lahmacuncuda yemek yerken izinsiz fotoğrafının çekilmesine 'ben maymun değilim' diyerek tepki göstermişti. Milor, yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatırken bir yandan da yediği lahmacunun çok iyi olduğunu da belirtmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından ise lahmacuncuyu merak edenler, işletmeye akın etti.Kullanılmış, istismar edilmiş hissederimVedat Milor, restoran sahibinin davranışını eleştirerek, “Hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim” diyerek yemek yerken fotoğraf çekilmesini özel hayatına müdahale olarak değerlenmişti. Yaşanan durumun kendisini rencide ettiğini ifade eden Milor, “Ben burada oynayan bir maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu tür davranışlar beni mutsuz ediyor, strese sokuyor” şeklinde konuşmuştu. Merak edenler kuyruk oluşturduMilor'un bu konuşmalarının ardından bahsedilen lahmacuncuyu 'merak eden' bir çok kişi restorana akın etti. Aralarında ünlü sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi restorana gittiklerini sosyal medyalarından paylaşırken, oluşan yoğun talep nedeniyle bir saate yakın beklediklerini dile getirdiler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/vedat-milor-izinsiz-fotografini-ceken-restoran-sahibine-sert-cikti-ben-maymun-degilim-1091003300.html

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vedat milor, sosyal medya, lahmacun