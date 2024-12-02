Vedat Milor'un 'ben maymun değilim' diye tepki gösterdiği lahmacuncuya akın

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Klinik Psikolog Dr. Bahar Önder: Parayla saadet olur. İnsan olarak hepimiz güzel yaşamları hak ediyoruz
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Ödüllü romancı Hikmet Hükümenoğlu: Dönem romanlarını yazmaya başlamadan önce uzun bir hazırlık evresi oluyor
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:22
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:50
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücretle, asgari yaşam mücadelesi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/vedat-milorun-ben-maymun-degilim-diye-tepki-gosterdigi-lahmacuncuya-akin--1091061759.html
Vedat Milor'un 'ben maymun değilim' diye tepki gösterdiği lahmacuncuya akın
Vedat Milor'un 'ben maymun değilim' diye tepki gösterdiği lahmacuncuya akın
Sputnik Türkiye
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un izinsiz fotoğrafını çeken işletme sahibini 'ben maymun değilim' diyerek azarladığı lahmacuncu, Milor'un çıkışı sonrası... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T13:05+0300
2024-12-02T13:05+0300
yaşam
vedat milor
sosyal medya
lahmacun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103481/64/1034816492_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ba201c3a33d301fd384729163104c8af.jpg
Gastronomi yazarı Vedat Milor, geçen hafta gittiği bir lahmacuncuda yemek yerken izinsiz fotoğrafının çekilmesine 'ben maymun değilim' diyerek tepki göstermişti. Milor, yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatırken bir yandan da yediği lahmacunun çok iyi olduğunu da belirtmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından ise lahmacuncuyu merak edenler, işletmeye akın etti.Kullanılmış, istismar edilmiş hissederimVedat Milor, restoran sahibinin davranışını eleştirerek, “Hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim” diyerek yemek yerken fotoğraf çekilmesini özel hayatına müdahale olarak değerlenmişti. Yaşanan durumun kendisini rencide ettiğini ifade eden Milor, “Ben burada oynayan bir maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu tür davranışlar beni mutsuz ediyor, strese sokuyor” şeklinde konuşmuştu. Merak edenler kuyruk oluşturduMilor'un bu konuşmalarının ardından bahsedilen lahmacuncuyu 'merak eden' bir çok kişi restorana akın etti. Aralarında ünlü sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi restorana gittiklerini sosyal medyalarından paylaşırken, oluşan yoğun talep nedeniyle bir saate yakın beklediklerini dile getirdiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/vedat-milor-izinsiz-fotografini-ceken-restoran-sahibine-sert-cikti-ben-maymun-degilim-1091003300.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103481/64/1034816492_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d3c517bb8e5b8cf8be6061289f73b67c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vedat milor, sosyal medya, lahmacun
vedat milor, sosyal medya, lahmacun

Vedat Milor'un 'ben maymun değilim' diye tepki gösterdiği lahmacuncuya akın

13:05 02.12.2024
© Fotoğraf : TwitterVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un izinsiz fotoğrafını çeken işletme sahibini 'ben maymun değilim' diyerek azarladığı lahmacuncu, Milor'un çıkışı sonrası büyük ilgi gördü. Bir çok kişi merak ettiği için lahmacuncuya gittiğini belirtirken sosyal medyadan da çok sayıda paylaşım yapıldı.
Gastronomi yazarı Vedat Milor, geçen hafta gittiği bir lahmacuncuda yemek yerken izinsiz fotoğrafının çekilmesine 'ben maymun değilim' diyerek tepki göstermişti. Milor, yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatırken bir yandan da yediği lahmacunun çok iyi olduğunu da belirtmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından ise lahmacuncuyu merak edenler, işletmeye akın etti.

Kullanılmış, istismar edilmiş hissederim

Vedat Milor, restoran sahibinin davranışını eleştirerek, “Hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim” diyerek yemek yerken fotoğraf çekilmesini özel hayatına müdahale olarak değerlenmişti. Yaşanan durumun kendisini rencide ettiğini ifade eden Milor, “Ben burada oynayan bir maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu tür davranışlar beni mutsuz ediyor, strese sokuyor” şeklinde konuşmuştu.

Merak edenler kuyruk oluşturdu

Milor'un bu konuşmalarının ardından bahsedilen lahmacuncuyu 'merak eden' bir çok kişi restorana akın etti. Aralarında ünlü sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi restorana gittiklerini sosyal medyalarından paylaşırken, oluşan yoğun talep nedeniyle bir saate yakın beklediklerini dile getirdiler.
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
TÜRKİYE
Vedat Milor izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine sert çıktı: 'Ben maymun değilim'
30 Kasım, 11:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала