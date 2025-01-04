https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/ukrayna-ordusundan-rus-gazetecileri-tasiyan-araca-iha-saldirisi-bir-kisi-oldu-1092353511.html

Ukrayna ordusundan Rus gazetecileri taşıyan araca İHA saldırısı: Bir kişi öldü

Ukrayna ordusundan Rus gazetecileri taşıyan araca İHA saldırısı: Bir kişi öldü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir grup Rus gazeteci, Ukrayna insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Rus gazetecileri taşıyan araca Ukrayna... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T22:02+0300

2025-01-04T22:02+0300

2025-01-04T21:59+0300

ukrayna krizi

rusya

donetsk

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Rus haber ajansı RIA Novosti’nin muhabiri Maksim Romanenko, Gorlovka-Donetsk karayolunda ilerleyen ve Rus gazetecileri taşıyan bir aracın İHA saldırısına uğradığını bildirdi.Romanenko, “Gorlovka’da bombardımanların yol açtığı sonuçları çektikten sonra Donetsk’e dönüyorduk. Otoyolda arabamıza bir kamikaze drone çarptı” ifadesini kullandı.Saldırıda, İzvestiya gazetesi için çalışan muhabir Aleksandr Martemyanov yaşamını yitirdi. RIA Novosti muhabiri Mihail Kevhiyev dahil 5 gazeteci daha yaralandı.Olaydan sıyrıklar alarak kurtulmayı başaran Romanenko, Ukrayna ordusunun cephe hattından uzakta bulunan sivil aracı bilerek hedef aldığını kaydetti.

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