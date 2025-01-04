https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/ukrayna-ordusundan-rus-gazetecileri-tasiyan-araca-iha-saldirisi-bir-kisi-oldu-1092353511.html
Ukrayna ordusundan Rus gazetecileri taşıyan araca İHA saldırısı: Bir kişi öldü
Ukrayna ordusundan Rus gazetecileri taşıyan araca İHA saldırısı: Bir kişi öldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir grup Rus gazeteci, Ukrayna insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Rus gazetecileri taşıyan araca Ukrayna... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T22:02+0300
2025-01-04T22:02+0300
2025-01-04T21:59+0300
ukrayna krizi
rusya
donetsk
gorlovka
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
saldırı
gazeteci
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Rus haber ajansı RIA Novosti’nin muhabiri Maksim Romanenko, Gorlovka-Donetsk karayolunda ilerleyen ve Rus gazetecileri taşıyan bir aracın İHA saldırısına uğradığını bildirdi.Romanenko, “Gorlovka’da bombardımanların yol açtığı sonuçları çektikten sonra Donetsk’e dönüyorduk. Otoyolda arabamıza bir kamikaze drone çarptı” ifadesini kullandı.Saldırıda, İzvestiya gazetesi için çalışan muhabir Aleksandr Martemyanov yaşamını yitirdi. RIA Novosti muhabiri Mihail Kevhiyev dahil 5 gazeteci daha yaralandı.Olaydan sıyrıklar alarak kurtulmayı başaran Romanenko, Ukrayna ordusunun cephe hattından uzakta bulunan sivil aracı bilerek hedef aldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/blinkenden-beklenmedik-itiraf-ukraynaya-gizlice-silah-sagladik--1092349877.html
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rusya, donetsk, gorlovka, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, saldırı, gazeteci, gazeteci cinayeti, gazeteci ölümü, izvestiya, ria novosti
rusya, donetsk, gorlovka, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, saldırı, gazeteci, gazeteci cinayeti, gazeteci ölümü, izvestiya, ria novosti
Ukrayna ordusundan Rus gazetecileri taşıyan araca İHA saldırısı: Bir kişi öldü
Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir grup Rus gazeteci, Ukrayna insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Rus gazetecileri taşıyan araca Ukrayna İHA’sının çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Rus haber ajansı RIA Novosti’nin muhabiri Maksim Romanenko, Gorlovka-Donetsk karayolunda ilerleyen ve Rus gazetecileri taşıyan bir aracın İHA saldırısına uğradığını bildirdi.
Romanenko, “Gorlovka’da bombardımanların yol açtığı sonuçları çektikten sonra Donetsk’e dönüyorduk. Otoyolda arabamıza bir kamikaze drone çarptı” ifadesini kullandı.
Saldırıda, İzvestiya gazetesi için çalışan muhabir Aleksandr Martemyanov yaşamını yitirdi. RIA Novosti muhabiri Mihail Kevhiyev dahil 5 gazeteci daha yaralandı.
Olaydan sıyrıklar alarak kurtulmayı başaran Romanenko, Ukrayna ordusunun cephe hattından uzakta bulunan sivil aracı bilerek hedef aldığını kaydetti.