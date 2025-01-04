https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/blinkenden-beklenmedik-itiraf-ukraynaya-gizlice-silah-sagladik--1092349877.html
Blinken’den beklenmedik itiraf: Ukrayna’ya gizlice silah sağladık
Blinken’den beklenmedik itiraf: Ukrayna’ya gizlice silah sağladık
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce Washingon’un Kiev’e gizlice silah sağladığını itiraf etti. Blinken, Ukrayna’nın... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T18:03+0300
2025-01-04T18:03+0300
2025-01-04T19:16+0300
ukrayna krizi
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abd dışişleri bakanlığı
antony blinken
ukrayna
silah yardımı
stinger füzesi
javelin
rusya
özel askeri harekat
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New York Times gazetesine konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin 2021 yılında, yani Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce Ukrayna’ya Stinger ve Javelin füzeleri dahil silah sağladığını anlattı.ABD’li diplomat, “Rusya'nın (özel askeri harekatı) başlamadan çok önce, Ukrayna’ya kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları Stinger ve Javelin gibi her şeye sahip olduklarından emin olmak için (2021) Eylül ve ardından Aralık ayında çok sayıda silahı gizlice teslim etmeye çalıştık” dedi.Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı 24 Şubat 2022 tarihinde başlamıştı.‘Toprakları geri alması pek olası değil’Blinken, referandumlar sonucunda Rusya Federasyonu'na katılan bölgelerin gelecekte yeniden Ukrayna tarafından geri alınacağına inanıp inanmadığı sorusuna şunu dedi:Dışişleri Bakanı, Ukrayna’daki ateşkesin kalıcı olabilmesi için Kiev’e güvenlik garantilerinin verilmesi ve NATO’ya katılması gerektiğini dile getirdi.Rusya: Bu yüzden Ukrayna’nın silahlardan arındırılması gerekiyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Blinken’in Ukrayna’ya gizlice silah sağlandığı yönündeki itirafını şu sözlerle değerlendirdi:Zaharova, “Bu nedenle özel askeri harekatın amaçlarından biri de Ukrayna'yı silahlardan arındırmak ve ülkemizin güvenliğini sağlamak” diye ekledi.Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye, düzenlenen referandumlar sonucu Rusya Federasyonu’na katılmıştı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Kiev'in Rusya'nın bir parçası haline gelen bölgeler üzerindeki kontrolünü kaybettiğini kabul etmek ve bu bölgeleri silah yoluyla geri alma girişimlerinden vazgeçmek zorunda kalacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rusya-ukraynada-ortodoks-kilisesine-yonelik-eylemleri-elestiren-bm-raporunu-memnuniyetle-karsiladik-1092344380.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, ukrayna, silah yardımı, stinger füzesi, javelin, rusya, özel askeri harekat, referandum, kırım, donetsk, lugansk, herson, zaporojye
abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, ukrayna, silah yardımı, stinger füzesi, javelin, rusya, özel askeri harekat, referandum, kırım, donetsk, lugansk, herson, zaporojye
Blinken’den beklenmedik itiraf: Ukrayna’ya gizlice silah sağladık
18:03 04.01.2025 (güncellendi: 19:16 04.01.2025)
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce Washingon’un Kiev’e gizlice silah sağladığını itiraf etti. Blinken, Ukrayna’nın Rusya’ya katılan bölgeleri geri alabileceğine inanmadığını belirtti.
New York Times
gazetesine konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
, ülkesinin 2021 yılında, yani Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce Ukrayna’ya Stinger ve Javelin füzeleri dahil silah sağladığını anlattı.
ABD’li diplomat, “Rusya'nın (özel askeri harekatı) başlamadan çok önce, Ukrayna’ya kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları Stinger ve Javelin gibi her şeye sahip olduklarından emin olmak için (2021) Eylül ve ardından Aralık ayında çok sayıda silahı gizlice teslim etmeye çalıştık” dedi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı 24 Şubat 2022 tarihinde başlamıştı.
‘Toprakları geri alması pek olası değil’
Blinken, referandumlar sonucunda Rusya Federasyonu'na katılan bölgelerin gelecekte yeniden Ukrayna tarafından geri alınacağına inanıp inanmadığı sorusuna şunu dedi:
Mesele taviz değil. Mesele şu ki, pratik açıdan bakıldığında cephe hattının öngörülebilir gelecekte değişmesi olası değil. Ukrayna bu topraklar üzerinde her zaman hak iddia edecek. Asıl soru, kaybettiği toprakları başkalarının desteğiyle geri kazanmanın bir yolunu bulacak mı?
Dışişleri Bakanı, Ukrayna’daki ateşkesin kalıcı olabilmesi için Kiev’e güvenlik garantilerinin verilmesi ve NATO’ya katılması gerektiğini dile getirdi.
Rusya: Bu yüzden Ukrayna’nın silahlardan arındırılması gerekiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Blinken’in Ukrayna’ya gizlice silah sağlandığı yönündeki itirafını şu sözlerle değerlendirdi:
Rusya uzun yıllardır bundan bahsediyor. ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya silah pompalamasından, Karadeniz sularında Rusya'nın sınırlarını ihlal eden bitmek bilmeyen NATO tatbikatlarından ve ülkemizin hava sahasında Batılı ülkelerin askeri uçakları ile sivil uçaklar arasındaki tehlikeli yakınlaşmadan.
Zaharova, “Bu nedenle özel askeri harekatın amaçlarından biri de Ukrayna'yı silahlardan arındırmak ve ülkemizin güvenliğini sağlamak” diye ekledi.
Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye, düzenlenen referandumlar sonucu Rusya Federasyonu’na katılmıştı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Kiev'in Rusya'nın bir parçası haline gelen bölgeler üzerindeki kontrolünü kaybettiğini kabul etmek ve bu bölgeleri silah yoluyla geri alma girişimlerinden vazgeçmek zorunda kalacağını dile getirmişti.