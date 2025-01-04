https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/blinkenden-beklenmedik-itiraf-ukraynaya-gizlice-silah-sagladik--1092349877.html

Blinken’den beklenmedik itiraf: Ukrayna’ya gizlice silah sağladık

Blinken’den beklenmedik itiraf: Ukrayna’ya gizlice silah sağladık

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce Washingon’un Kiev’e gizlice silah sağladığını itiraf etti. Blinken, Ukrayna’nın... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T18:03+0300

2025-01-04T18:03+0300

2025-01-04T19:16+0300

ukrayna krizi

abd

abd dışişleri bakanlığı

antony blinken

ukrayna

silah yardımı

stinger füzesi

javelin

rusya

özel askeri harekat

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New York Times gazetesine konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin 2021 yılında, yani Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce Ukrayna’ya Stinger ve Javelin füzeleri dahil silah sağladığını anlattı.ABD’li diplomat, “Rusya'nın (özel askeri harekatı) başlamadan çok önce, Ukrayna’ya kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları Stinger ve Javelin gibi her şeye sahip olduklarından emin olmak için (2021) Eylül ve ardından Aralık ayında çok sayıda silahı gizlice teslim etmeye çalıştık” dedi.Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı 24 Şubat 2022 tarihinde başlamıştı.‘Toprakları geri alması pek olası değil’Blinken, referandumlar sonucunda Rusya Federasyonu'na katılan bölgelerin gelecekte yeniden Ukrayna tarafından geri alınacağına inanıp inanmadığı sorusuna şunu dedi:Dışişleri Bakanı, Ukrayna’daki ateşkesin kalıcı olabilmesi için Kiev’e güvenlik garantilerinin verilmesi ve NATO’ya katılması gerektiğini dile getirdi.Rusya: Bu yüzden Ukrayna’nın silahlardan arındırılması gerekiyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Blinken’in Ukrayna’ya gizlice silah sağlandığı yönündeki itirafını şu sözlerle değerlendirdi:Zaharova, “Bu nedenle özel askeri harekatın amaçlarından biri de Ukrayna'yı silahlardan arındırmak ve ülkemizin güvenliğini sağlamak” diye ekledi.Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye, düzenlenen referandumlar sonucu Rusya Federasyonu’na katılmıştı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Kiev'in Rusya'nın bir parçası haline gelen bölgeler üzerindeki kontrolünü kaybettiğini kabul etmek ve bu bölgeleri silah yoluyla geri alma girişimlerinden vazgeçmek zorunda kalacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rusya-ukraynada-ortodoks-kilisesine-yonelik-eylemleri-elestiren-bm-raporunu-memnuniyetle-karsiladik-1092344380.html

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