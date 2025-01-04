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Ucuz diye tercih ediliyordu: Çin’den gelen araçlar için yeni vergi adımı geldi, hangi modeller karardan etkilenecek?
Ucuz diye tercih ediliyordu: Çin’den gelen araçlar için yeni vergi adımı geldi, hangi modeller karardan etkilenecek?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nın Çin’den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit araçlara uyguladığı yüzde 40 ilave gümrük vergisine ek olarak, araç başına alınan asgari... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-04T10:13+0300
ucuz
ekonomi
çin
ticaret bakanlığı
araba
ikinci el araba satıcısı
otomobil
ikinci el otomobil
otomotiv
vergi
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2024’ün sonlarına doğru yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Çin’den ithal edilen akaryakıt ve hibrit motorlu araçlardan alınan gümrük vergisinin asgari tutarı 7 bin dolardan 9 bin 500 dolara yükseltildi. Ticaret Bakanlığı, Çinli otomobil markalarına yönelik ek vergileri geçen yıl başlatmıştı.Fiyat artışı bekleniyor mu?Yeni düzenlemenin ardından, Çin’den ithal edilen araçlarda fiyatların artıp artmayacağı merak konusu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, alınan kararın içten yanmalı ve hibrit araçları kapsadığını, ancak elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerin kapsam dışında kaldığını belirtti.Ertemel, bu durumun özellikle Chery ve MG gibi markaların belirli modellerinde fiyat artışına neden olabileceğini, ancak markaların fiyat farkını bir ölçüde sübvanse ederek rekabetçi pozisyonlarını koruyabileceğini ifade etti.Çinli markalarda en düşük fiyatlarTürkiye’de BYD, Chery ve MG gibi Çin menşeli 11 otomobil markası bulunuyor. Bu markalar arasında en çok tercih edilen modellerin başlangıç fiyatları 1.4 milyon TL seviyesinden başlayarak 2 milyon TL’nin üzerine çıkıyor.2025 modeller ve yeni fiyat politikaları2025 yılı itibarıyla yeni model araçların fiyat listelerinin açıklanması bekleniyor. Ertemel, 2025 modellerin, önceki modellere kıyasla ortalama yüzde 5 fiyat artışıyla tüketiciye sunulacağını, ancak yılın ilk çeyreğinde otomobil fiyatlarında keskin artışlar beklenmediğini dile getirdi. Döviz kurlarında dalgalanma yaşanması halinde, otomobil fiyatlarının da buna paralel değişebileceğine dikkat çekti.Rekabetin yoğun olduğu bir pazarErtemel, Çinli markaların Türkiye pazarında güçlü bir rekabet içinde olduğunu ve fiyat artışlarının sınırlı tutulması gerektiğini vurguladı. Çin menşeli otomobiller, geniş ürün yelpazesi ve ulaşılabilir fiyatlarıyla Türkiye’de tüketici nezdinde ciddi bir talep görmeye devam ediyor.
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çinli araçlara zam, çin otomobil markaları türkiye, 2025 model araç fiyatları, içten yanmalı araç vergisi, hibrit araç gümrük vergisi, chery fiyat listesi 2025, mg otomobil fiyatları, bydy türkiye modelleri, 9.500 dolar gümrük vergisi, akaryakıtlı araçlara yeni vergi, ticaret bakanlığı gümrük düzenlemesi, sıfır otomobil fiyatları artar mı, çin otomobil fiyatları yükselir mi, hibrit ve içten yanmalı araç fiyatları, çin otomobil markalarına vergi artışı, 2025 araç fiyat politikaları, elektrikli araçlar vergi avantajı, türkiye’de satılan çinli markalar, chery ve mg fiyat değişiklikleri, otomobil piyasasında döviz etkisi
çinli araçlara zam, çin otomobil markaları türkiye, 2025 model araç fiyatları, içten yanmalı araç vergisi, hibrit araç gümrük vergisi, chery fiyat listesi 2025, mg otomobil fiyatları, bydy türkiye modelleri, 9.500 dolar gümrük vergisi, akaryakıtlı araçlara yeni vergi, ticaret bakanlığı gümrük düzenlemesi, sıfır otomobil fiyatları artar mı, çin otomobil fiyatları yükselir mi, hibrit ve içten yanmalı araç fiyatları, çin otomobil markalarına vergi artışı, 2025 araç fiyat politikaları, elektrikli araçlar vergi avantajı, türkiye’de satılan çinli markalar, chery ve mg fiyat değişiklikleri, otomobil piyasasında döviz etkisi

Ucuz diye tercih ediliyordu: Çin’den gelen araçlar için yeni vergi adımı geldi, hangi modeller karardan etkilenecek?

10:13 04.01.2025
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı'nın Çin’den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit araçlara uyguladığı yüzde 40 ilave gümrük vergisine ek olarak, araç başına alınan asgari vergi 9.500 dolara çıkarıldı. Peki, Çinli markalar bu gelişmelere nasıl tepki verecek? Yeni yılda fiyat artışı olacak mı? İşte merak edilenler...
2024’ün sonlarına doğru yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Çin’den ithal edilen akaryakıt ve hibrit motorlu araçlardan alınan gümrük vergisinin asgari tutarı 7 bin dolardan 9 bin 500 dolara yükseltildi. Ticaret Bakanlığı, Çinli otomobil markalarına yönelik ek vergileri geçen yıl başlatmıştı.

Fiyat artışı bekleniyor mu?

Yeni düzenlemenin ardından, Çin’den ithal edilen araçlarda fiyatların artıp artmayacağı merak konusu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, alınan kararın içten yanmalı ve hibrit araçları kapsadığını, ancak elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerin kapsam dışında kaldığını belirtti.
Ertemel, bu durumun özellikle Chery ve MG gibi markaların belirli modellerinde fiyat artışına neden olabileceğini, ancak markaların fiyat farkını bir ölçüde sübvanse ederek rekabetçi pozisyonlarını koruyabileceğini ifade etti.

Çinli markalarda en düşük fiyatlar

Türkiye’de BYD, Chery ve MG gibi Çin menşeli 11 otomobil markası bulunuyor. Bu markalar arasında en çok tercih edilen modellerin başlangıç fiyatları 1.4 milyon TL seviyesinden başlayarak 2 milyon TL’nin üzerine çıkıyor.

2025 modeller ve yeni fiyat politikaları

2025 yılı itibarıyla yeni model araçların fiyat listelerinin açıklanması bekleniyor. Ertemel, 2025 modellerin, önceki modellere kıyasla ortalama yüzde 5 fiyat artışıyla tüketiciye sunulacağını, ancak yılın ilk çeyreğinde otomobil fiyatlarında keskin artışlar beklenmediğini dile getirdi. Döviz kurlarında dalgalanma yaşanması halinde, otomobil fiyatlarının da buna paralel değişebileceğine dikkat çekti.

Rekabetin yoğun olduğu bir pazar

Ertemel, Çinli markaların Türkiye pazarında güçlü bir rekabet içinde olduğunu ve fiyat artışlarının sınırlı tutulması gerektiğini vurguladı. Çin menşeli otomobiller, geniş ürün yelpazesi ve ulaşılabilir fiyatlarıyla Türkiye’de tüketici nezdinde ciddi bir talep görmeye devam ediyor.
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