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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e '3 kuruşluk' tazminat davası
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e '3 kuruşluk' tazminat davası
Sputnik Türkiye
Sosyal medyadan kendisine hakaret eden Murat Övüç'e dava açan işletmeci hakaret ve tehditten cezasını kazandı. Şimdi de 'üç kuruşluk' manevi tazminat davası... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T11:20+0300
2024-11-16T11:20+0300
türkiye
murat övüç
hakaret
tehdit
dava
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Sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ve tehdit eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e dava açan işletmeci davayı kazandı. Övüç'e 'üç kuruşluk' manevi tazminat davası açacağını söyleyen işletmeci bunun emsal olmasını istediğini dile getirdi.İstanbul'da bir eğlence mekanını işleten V.A. (36), Instagram üzerinden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir paylaşımına eleştiride bulunan bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine ise Murat Övüç'ün kendisine "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" diye tehdit savurduğu, "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" diyerek de hakarette bulunduğunu iddia eden V.A., İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.Montaj diyerek suçlamayı kabul etmediYapılan suç duyurusunun ardından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde konuyla ilgili duruşma gerçekleşti. Murat Övüç mahkemedeki savunmasında yazışma örneklerinin montaj olduğunu söyleyerek, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, iddianamede belirtilen yazışmayı ben yapmadım, bu sözler bana ait değil" dedi. Davacı V.A. ise telefonundaki yazışmaların orijinal halini mahkeme başkanına sunarak tehdit ve hakaret mesajlarını gösterdi.'3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklarMahkeme tarafından hakaret ve tehditten adli para cezasına çarptırılan Murat Övüç hakkında, Avukat Alperen Cihan Çetinkaya '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklarını söyledi. Çetinkaya, "Müvekkilim İstanbul'da bir işletmeci ve simaen de Murat Övüç isimli kişiyle tanışıyorlar. Murat Övüç'ün paylaşımlarından dolayı bunun toplumsal ahlaka uygun olmadığını düşünerek bir paylaşım gerçekleştiriyor. Bunun üzerine de Murat Övüç, Instagram üzerinden kendisine 'Hadsiz domez, aç köpek' şeklinde hakaret ve tehdide varan söylemlerde bulunuyor. Bunun üzerine de biz şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra mahkeme aşamasında Murat Övüç bu yazıların montaj olduğunu iddia etti. Ancak tabii ki bizim elimizde olan dijital materyalleri sunarak bu durumun doğru olduğunu kanıtladık. Burada tabii en önemli ayrıntılardan bir tanesi 'domez' kelimesinin aslında bir mahkeme kararına konu olması ve hakaret içerikli sayılması anlamında bir ilk olduğunu ve hakaret literatürüne girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu kelimeyi araştırdım ve kelimenin LGBT bireylerinin kendi aralarında ağır hakaret şeklinde kullandığı bir kelime olduğunu öğrendik. Nitekim mahkeme de sanırım bu görüşteydi ve buna yönelik bir ceza verdi. Bu cezayı verdikten sonra da biz şahsa karşı 3 kuruşluk bir manevi tazminat davası açtık. Çünkü buradaki asıl amacımız kazanç değil. Instagram üzerinden özellikle ismini ve konumunu kullanarak, rahatlıkla bir insana hakaret etmek veya tehdit etmenin o kadar da ucuz olmadığını göstermek için 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220610/murat-ovuc-hakim-karsisina-cikti-bu-ulkede-cok-kisiye-yardim-eden-biriyim-linci-hak-etmedim-1057242319.html
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e '3 kuruşluk' tazminat davası

11:20 16.11.2024
© İHAMurat Övüç
Murat Övüç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© İHA
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Sosyal medyadan kendisine hakaret eden Murat Övüç'e dava açan işletmeci hakaret ve tehditten cezasını kazandı. Şimdi de 'üç kuruşluk' manevi tazminat davası açacak.
Sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ve tehdit eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e dava açan işletmeci davayı kazandı. Övüç'e 'üç kuruşluk' manevi tazminat davası açacağını söyleyen işletmeci bunun emsal olmasını istediğini dile getirdi.
İstanbul'da bir eğlence mekanını işleten V.A. (36), Instagram üzerinden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir paylaşımına eleştiride bulunan bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine ise Murat Övüç'ün kendisine "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" diye tehdit savurduğu, "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" diyerek de hakarette bulunduğunu iddia eden V.A., İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Montaj diyerek suçlamayı kabul etmedi

Yapılan suç duyurusunun ardından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde konuyla ilgili duruşma gerçekleşti. Murat Övüç mahkemedeki savunmasında yazışma örneklerinin montaj olduğunu söyleyerek, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, iddianamede belirtilen yazışmayı ben yapmadım, bu sözler bana ait değil" dedi. Davacı V.A. ise telefonundaki yazışmaların orijinal halini mahkeme başkanına sunarak tehdit ve hakaret mesajlarını gösterdi.

'3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklar

Mahkeme tarafından hakaret ve tehditten adli para cezasına çarptırılan Murat Övüç hakkında, Avukat Alperen Cihan Çetinkaya '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklarını söyledi. Çetinkaya, "Müvekkilim İstanbul'da bir işletmeci ve simaen de Murat Övüç isimli kişiyle tanışıyorlar. Murat Övüç'ün paylaşımlarından dolayı bunun toplumsal ahlaka uygun olmadığını düşünerek bir paylaşım gerçekleştiriyor. Bunun üzerine de Murat Övüç, Instagram üzerinden kendisine 'Hadsiz domez, aç köpek' şeklinde hakaret ve tehdide varan söylemlerde bulunuyor. Bunun üzerine de biz şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra mahkeme aşamasında Murat Övüç bu yazıların montaj olduğunu iddia etti. Ancak tabii ki bizim elimizde olan dijital materyalleri sunarak bu durumun doğru olduğunu kanıtladık. Burada tabii en önemli ayrıntılardan bir tanesi 'domez' kelimesinin aslında bir mahkeme kararına konu olması ve hakaret içerikli sayılması anlamında bir ilk olduğunu ve hakaret literatürüne girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu kelimeyi araştırdım ve kelimenin LGBT bireylerinin kendi aralarında ağır hakaret şeklinde kullandığı bir kelime olduğunu öğrendik. Nitekim mahkeme de sanırım bu görüşteydi ve buna yönelik bir ceza verdi. Bu cezayı verdikten sonra da biz şahsa karşı 3 kuruşluk bir manevi tazminat davası açtık. Çünkü buradaki asıl amacımız kazanç değil. Instagram üzerinden özellikle ismini ve konumunu kullanarak, rahatlıkla bir insana hakaret etmek veya tehdit etmenin o kadar da ucuz olmadığını göstermek için 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtık" dedi.
Murat Övüç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
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