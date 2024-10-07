https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rusya-akkuyu-ngsde-siemensin-alternatifini-bulduk-1088912355.html

Rusya: Akkuyu NGS'de Siemens'in alternatifini bulduk

Rusya: Akkuyu NGS'de Siemens'in alternatifini bulduk

Sputnik Türkiye

Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) Siemens'ten alınamayan ekipman için dost ülkelerden çözüm bulunduğu ifade edildi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T12:33+0300

2024-10-07T12:33+0300

2024-10-07T12:33+0300

dünya

rusya

novak

türkiye

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

siemens

alparslan bayraktar

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087131415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_574c0ff040dc2f62d8d16b30df2e77a5.jpg

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Siemens şirketinin Akkuyu NGS'ye ekipman tedarikiyle ilgili yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirterek Alman firmaya alternatif bulduklarını söyledi.Moskova'da gazetecilerin Akkuyu NGS projesine ilişkin sorularını yanıtlayan Novak, "İmzalanan sözleşmeye rağmen Batılı ülkeden tedarikçi, Alman Siemens şirketi, belirli sınıftaki ekipmanın teslimatıyla ilgili sözleşme yükümlülüklerini ihlal etti. Ekipman proje için kritik olmasa da, önemliydi" dedi.Rusya'nın tüm çabalarına ve Türkiye'nin dahline rağmen müzakerelerin yapıcı sonuçlar vermediğini ve ekipmanın teslim edilmediğini anlatan Novak, "Bunun sonucunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Türk ortaklarıyla birlikte gerekli tüm düzeltici faaliyetleri hızlı bir şekilde yürüterek çözüm buldu. Alternatif ekipman dost ülkelerden satın alındı. Ekipmanın ilk partisi halihazırda Akkuyu NGS sahasına teslim edildi" ifadelerini kullandı.'Sinop projesinin detayları üzerinde çalışıyoruz'Bu arada Novak, Sinop'ta inşa edilecek NGS projesine ilişkin sorular da aldı.Rosatom'un Türk hükümetiyle projenin detayları üzerinde çalıştığını belirten Novak, mevcut deneyime ve Akkuyu projesindeki çalışmalara dayanarak Türk tarafına en uygun çözümü sunacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay yaptığı açıklamada, santralde aynı anda 4 reaktörün inşasının devam ettiğini kaydederek Alman Siemens'in taahhütlerini yerine getirmemesine tepki göstermişti.Bayraktar, "Birinci reaktörle ilgili inşaatın yüzde 90’ın üzerinde tamamlandığı bir süreç yaşıyoruz. Ama zorluklarımız var. Siemens'in elektriğin iletimini sağlayan, şalt sahasında kullanılan ekipmanlar, parçalar ile ilgili yaklaşımıyla inşaatta yavaşlatma var. Firmanın bu konuda mutlaka bir bedel ödemesi lazım. İlgili parçalar, Rus şirket tarafından Çin’e sipariş edilmiştir" demişti.

rusya

novak

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, novak, türkiye, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, siemens, alparslan bayraktar, almanya, alman, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)