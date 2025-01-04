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SGK’dan yemek kartlarına yeni düzenleme: 'Sınırsız kullanım' neleri içeriyor? Hangi değişiklikler yapıldı?
SGK’dan yemek kartlarına yeni düzenleme: 'Sınırsız kullanım' neleri içeriyor? Hangi değişiklikler yapıldı?
Sputnik Türkiye
SGK’nın son düzenlemesiyle yemek kartlarından prim alınmayacağı ve kullanım alanlarında herhangi bir sınırlama olmayacağı açıklandı. İşverenler ve çalışanlar... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T13:27+0300
2025-01-04T13:28+0300
atm
sgk
ekonomi
yemek kartı
yemek kartı hizmetleri derneği
değişiklik
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 31 Aralık 2024 tarihinde yayınladığı genelgeyle yemek kartlarından prim alınmayacağı ve kullanım alanlarının geniş tutulacağı duyuruldu. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, düzenlemenin çalışanlar ve işverenler için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.“Bu karar, yemek ödeneklerinin çalışanlar lehine artırılmasının önünü açıyor. Yemek kartları, primden muaf ayni yardım olarak tanımlandı ve sınırsız kullanım alanına sahip olacak,” dedi.Yemek Kartlarında Sınırsız KullanımYeni düzenleme, yemek kartlarının yalnızca restoran, pastane, market ve kafe gibi anlaşmalı işyerlerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak banka POS cihazları veya ATM’lerde kullanılma imkânı bulunmuyor.Piyade, “Yemek kartları, yalnızca gıda alımı için kullanılmak üzere tasarlanmış kapalı bir sistemde çalışıyor. Bu nedenle herhangi bir limite tabi değil,” ifadelerini kullandı.İşverenler i̇çin önemli avantajlarPluxee Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, düzenlemenin işverenler için de önemli tasarruf fırsatları sunduğunu belirtti. Bozkurt, “SGK’nın bu kararı, yemek kartlarıyla ayni yardım yapan işverenlere prim ödeme yükünü ortadan kaldırıyor. Ayrıca KDV avantajıyla da ciddi bir mali kazanç sağlıyor,” dedi.Yemek kartları ekonomiye nasıl katkı sağlıyor?Yemek kartlarının dijital altyapıya sahip olması sayesinde şeffaf bir sistem sunduğunu belirten Bozkurt, şu değerlendirmeyi yaptı:Yemek kartlarının kullanım alanı genişliyorDüzenlemeyle birlikte yemek kartlarının kullanım alanı genişletildi ve SGK primlerinden tamamen muaf hale getirildi. Bu sistem, hem işverenlere maliyet avantajı sunarken hem de çalışanlara daha fazla destek sağlıyor.Örnek Tasarruf: 100 çalışanlı bir işletme, günlük 300 TL yemek desteği sunarak yıllık 3,52 milyon TL tasarruf edebiliyor.Dijital ödeme sistemine katkıDijital altyapı sayesinde yemek kartları, kayıtlı ekonomiyi desteklerken ödeme süreçlerinin geriye dönük kontrol edilebilir olmasını sağlıyor. Bu da yemek kartlarını, nakit yardımlara göre daha avantajlı bir seçenek haline getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-en-dusuk-emekli-maasi-icin-aciklama-1092343140.html
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yemek kartları sgk düzenlemesi, yemek kartı prim muafiyeti, sgk yemek kartı düzenlemesi, yemek kartları kullanım alanı, yemek kartı prim alınmayacak, yemek kartı vergi avantajı, yemek kartları sınırsız kullanım, yemek kartı hangi alanlarda geçerli, sgk yemek ödeneği düzenlemesi, yemek kartları prim muafiyeti detayları, yemek kartları işveren avantajı, yemek kartları nasıl kullanılır, yemek kartları 2025 düzenlemesi, yemek kartları atm’de geçer mi

SGK’dan yemek kartlarına yeni düzenleme: 'Sınırsız kullanım' neleri içeriyor? Hangi değişiklikler yapıldı?

13:27 04.01.2025 (güncellendi: 13:28 04.01.2025)
© AAYemek kartı
Yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
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SGK’nın son düzenlemesiyle yemek kartlarından prim alınmayacağı ve kullanım alanlarında herhangi bir sınırlama olmayacağı açıklandı. İşverenler ve çalışanlar için önemli avantajlar sunan düzenleme, yemek ödeneklerinin artırılmasının önünü açarken kayıtlı ekonomiyi de destekleyecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 31 Aralık 2024 tarihinde yayınladığı genelgeyle yemek kartlarından prim alınmayacağı ve kullanım alanlarının geniş tutulacağı duyuruldu. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, düzenlemenin çalışanlar ve işverenler için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.
“Bu karar, yemek ödeneklerinin çalışanlar lehine artırılmasının önünü açıyor. Yemek kartları, primden muaf ayni yardım olarak tanımlandı ve sınırsız kullanım alanına sahip olacak,” dedi.

Yemek Kartlarında Sınırsız Kullanım

Yeni düzenleme, yemek kartlarının yalnızca restoran, pastane, market ve kafe gibi anlaşmalı işyerlerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak banka POS cihazları veya ATM’lerde kullanılma imkânı bulunmuyor.
Piyade, “Yemek kartları, yalnızca gıda alımı için kullanılmak üzere tasarlanmış kapalı bir sistemde çalışıyor. Bu nedenle herhangi bir limite tabi değil,” ifadelerini kullandı.

İşverenler i̇çin önemli avantajlar

Pluxee Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, düzenlemenin işverenler için de önemli tasarruf fırsatları sunduğunu belirtti. Bozkurt, “SGK’nın bu kararı, yemek kartlarıyla ayni yardım yapan işverenlere prim ödeme yükünü ortadan kaldırıyor. Ayrıca KDV avantajıyla da ciddi bir mali kazanç sağlıyor,” dedi.

Yemek kartları ekonomiye nasıl katkı sağlıyor?

Yemek kartlarının dijital altyapıya sahip olması sayesinde şeffaf bir sistem sunduğunu belirten Bozkurt, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yemek kartları 81 ilde binlerce küçük işletmede kullanılıyor ve bu işletmelere önemli bir iş hacmi yaratıyor. Ayrıca, KDV peşin tahsil edilerek kamu için hızlı ve güvenilir bir gelir mekanizması sağlanıyor.”

Yemek kartlarının kullanım alanı genişliyor

Düzenlemeyle birlikte yemek kartlarının kullanım alanı genişletildi ve SGK primlerinden tamamen muaf hale getirildi. Bu sistem, hem işverenlere maliyet avantajı sunarken hem de çalışanlara daha fazla destek sağlıyor.
Örnek Tasarruf: 100 çalışanlı bir işletme, günlük 300 TL yemek desteği sunarak yıllık 3,52 milyon TL tasarruf edebiliyor.

Dijital ödeme sistemine katkı

Dijital altyapı sayesinde yemek kartları, kayıtlı ekonomiyi desteklerken ödeme süreçlerinin geriye dönük kontrol edilebilir olmasını sağlıyor. Bu da yemek kartlarını, nakit yardımlara göre daha avantajlı bir seçenek haline getiriyor.
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