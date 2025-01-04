https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/sgkdan-yemek-kartlarina-yeni-duzenleme-sinirsiz-kullanim-neleri-iceriyor-hangi-degisiklikler-1092343328.html

SGK’dan yemek kartlarına yeni düzenleme: 'Sınırsız kullanım' neleri içeriyor? Hangi değişiklikler yapıldı?

SGK’dan yemek kartlarına yeni düzenleme: 'Sınırsız kullanım' neleri içeriyor? Hangi değişiklikler yapıldı?

Sputnik Türkiye

SGK’nın son düzenlemesiyle yemek kartlarından prim alınmayacağı ve kullanım alanlarında herhangi bir sınırlama olmayacağı açıklandı. İşverenler ve çalışanlar... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T13:27+0300

2025-01-04T13:27+0300

2025-01-04T13:28+0300

atm

sgk

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yemek kartı

yemek kartı hizmetleri derneği

değişiklik

değişiklik

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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 31 Aralık 2024 tarihinde yayınladığı genelgeyle yemek kartlarından prim alınmayacağı ve kullanım alanlarının geniş tutulacağı duyuruldu. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, düzenlemenin çalışanlar ve işverenler için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.“Bu karar, yemek ödeneklerinin çalışanlar lehine artırılmasının önünü açıyor. Yemek kartları, primden muaf ayni yardım olarak tanımlandı ve sınırsız kullanım alanına sahip olacak,” dedi.Yemek Kartlarında Sınırsız KullanımYeni düzenleme, yemek kartlarının yalnızca restoran, pastane, market ve kafe gibi anlaşmalı işyerlerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak banka POS cihazları veya ATM’lerde kullanılma imkânı bulunmuyor.Piyade, “Yemek kartları, yalnızca gıda alımı için kullanılmak üzere tasarlanmış kapalı bir sistemde çalışıyor. Bu nedenle herhangi bir limite tabi değil,” ifadelerini kullandı.İşverenler i̇çin önemli avantajlarPluxee Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, düzenlemenin işverenler için de önemli tasarruf fırsatları sunduğunu belirtti. Bozkurt, “SGK’nın bu kararı, yemek kartlarıyla ayni yardım yapan işverenlere prim ödeme yükünü ortadan kaldırıyor. Ayrıca KDV avantajıyla da ciddi bir mali kazanç sağlıyor,” dedi.Yemek kartları ekonomiye nasıl katkı sağlıyor?Yemek kartlarının dijital altyapıya sahip olması sayesinde şeffaf bir sistem sunduğunu belirten Bozkurt, şu değerlendirmeyi yaptı:Yemek kartlarının kullanım alanı genişliyorDüzenlemeyle birlikte yemek kartlarının kullanım alanı genişletildi ve SGK primlerinden tamamen muaf hale getirildi. Bu sistem, hem işverenlere maliyet avantajı sunarken hem de çalışanlara daha fazla destek sağlıyor.Örnek Tasarruf: 100 çalışanlı bir işletme, günlük 300 TL yemek desteği sunarak yıllık 3,52 milyon TL tasarruf edebiliyor.Dijital ödeme sistemine katkıDijital altyapı sayesinde yemek kartları, kayıtlı ekonomiyi desteklerken ödeme süreçlerinin geriye dönük kontrol edilebilir olmasını sağlıyor. Bu da yemek kartlarını, nakit yardımlara göre daha avantajlı bir seçenek haline getiriyor.

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