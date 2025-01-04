https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rusyada-teror-saldirisi-onlendi-dort-kisi-gozaltina-alindi-1092345468.html
Rusya’da terör saldırısı önlendi: Dört kişi gözaltına alındı
Rusya’da terör saldırısı önlendi: Dört kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Yekaterinburg kentinde, kalabalık yerlerde el yapımı patlayıcı kullanarak terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan dört kişinin yakalandığı... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T15:33+0300
2025-01-04T15:33+0300
2025-01-04T15:40+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yaptığı açıklamada, “Rusya'da yasaklı bir terör örgütünün fikirlerini paylaşan ve Yekaterinburg'da kalabalık yerlerde el yapımı patlayıcı kullanarak terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 2007 ve 2008 doğumlu dört vatandaş gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.Gözaltına alınanlardan ikisinin, Rusya İçişleri Bakanlığı Sverdlovsk Bölge Müdürlüğü'ne ait resmi aracın kundaklanması olayına da karıştıkları kaydedildi.Sanıkların evinde el yapımı patlayıcının bileşenleri, patlayıcı üretim kılavuzları ile iletişim ekipmanları ele geçirildiği ifade edildi.Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısı hazırlığının yanı sıra, patlayıcı madde veya cihazların yasadışı depolanması ve imalatı ile ilgili suçlamalardan dava dosyası açtı.FSB’nin, göz altına alınanların suç faaliyetlerine ilişkin delil toplama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rusya-ukraynada-ortodoks-kilisesine-yonelik-eylemleri-elestiren-bm-raporunu-memnuniyetle-karsiladik-1092344380.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, yekaterinburg, terör, terör eylemi, gözaltı
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, yekaterinburg, terör, terör eylemi, gözaltı
Rusya’da terör saldırısı önlendi: Dört kişi gözaltına alındı
15:33 04.01.2025 (güncellendi: 15:40 04.01.2025)
Rusya’nın Yekaterinburg kentinde, kalabalık yerlerde el yapımı patlayıcı kullanarak terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan dört kişinin yakalandığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yaptığı açıklamada, “Rusya'da yasaklı bir terör örgütünün fikirlerini paylaşan ve Yekaterinburg'da kalabalık yerlerde el yapımı patlayıcı kullanarak terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 2007 ve 2008 doğumlu dört vatandaş gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.
Gözaltına alınanlardan ikisinin, Rusya İçişleri Bakanlığı Sverdlovsk Bölge Müdürlüğü'ne ait resmi aracın kundaklanması olayına da karıştıkları kaydedildi.
Sanıkların evinde el yapımı patlayıcının bileşenleri, patlayıcı üretim kılavuzları ile iletişim ekipmanları ele geçirildiği ifade edildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısı hazırlığının yanı sıra, patlayıcı madde veya cihazların yasadışı depolanması ve imalatı ile ilgili suçlamalardan dava dosyası açtı.
FSB’nin, göz altına alınanların suç faaliyetlerine ilişkin delil toplama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.