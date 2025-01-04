https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rusya-ukraynada-ortodoks-kilisesine-yonelik-eylemleri-elestiren-bm-raporunu-memnuniyetle-karsiladik-1092344380.html

Rusya: Ukrayna’da Ortodoks Kilisesine yönelik eylemleri eleştiren BM raporunu memnuniyetle karşıladık

Rusya: Ukrayna’da Ortodoks Kilisesine yönelik eylemleri eleştiren BM raporunu memnuniyetle karşıladık

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (İHYK) Kiev rejiminin Ukrayna Ortodoks Kilisesine yönelik eylemlerini eleştiren raporunu... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T14:59+0300

2025-01-04T14:59+0300

2025-01-04T15:06+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

gennadiy askaldoviç

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler insan hakları yüksek komiserliği

ukrayna

ukrayna ortodoks kilisesi

rapor

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İHYK’nin raporunda, Kiev’in Ukrayna Ortodoks Kilisesi dahil dini örgütleri feshetmeye yönelik eylemlerinin gerekliliğini ve orantılılığını kanıtlamadığı ifade edildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Gennadiy Askaldoviç, İHYK’nın bu raporuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Açıklamada, Rusya’nın İHYK ve diğer ilgili kuruluşlara, “Kiev rejiminin kanonik Ortodoksluğa karşı uyguladığı keyfiliğe mümkün olduğunca sert tepki vermeleri ve baskıcı yasaların yürürlükten kaldırılmasını talep etmeleri” çağrısında bulunmaya devam edeceği kaydedildi.BM'nin Kiev yönetimine yönelik eleştirilerinin hedefine ulaştığını vurgulayan Askaldoviç, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın aceleyle raporu yalan içermekle suçladığına, “Kiev rejiminin aleyhine olan sonuçları aklamaya” ve sorumluluğu Rusya’ya atmaya çalıştığına dikkat çekerek şunu dedi:Ağustos ayı sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi” için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, “casusluk karşıtı etkinlikler” bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, gennadiy askaldoviç, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insan hakları yüksek komiserliği, ukrayna, ukrayna ortodoks kilisesi, rapor