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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rusya-ukraynada-ortodoks-kilisesine-yonelik-eylemleri-elestiren-bm-raporunu-memnuniyetle-karsiladik-1092344380.html
Rusya: Ukrayna’da Ortodoks Kilisesine yönelik eylemleri eleştiren BM raporunu memnuniyetle karşıladık
Rusya: Ukrayna’da Ortodoks Kilisesine yönelik eylemleri eleştiren BM raporunu memnuniyetle karşıladık
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (İHYK) Kiev rejiminin Ukrayna Ortodoks Kilisesine yönelik eylemlerini eleştiren raporunu... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T14:59+0300
2025-01-04T15:06+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
gennadiy askaldoviç
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler insan hakları yüksek komiserliği
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ukrayna ortodoks kilisesi
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İHYK’nin raporunda, Kiev’in Ukrayna Ortodoks Kilisesi dahil dini örgütleri feshetmeye yönelik eylemlerinin gerekliliğini ve orantılılığını kanıtlamadığı ifade edildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Gennadiy Askaldoviç, İHYK’nın bu raporuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Açıklamada, Rusya’nın İHYK ve diğer ilgili kuruluşlara, “Kiev rejiminin kanonik Ortodoksluğa karşı uyguladığı keyfiliğe mümkün olduğunca sert tepki vermeleri ve baskıcı yasaların yürürlükten kaldırılmasını talep etmeleri” çağrısında bulunmaya devam edeceği kaydedildi.BM'nin Kiev yönetimine yönelik eleştirilerinin hedefine ulaştığını vurgulayan Askaldoviç, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın aceleyle raporu yalan içermekle suçladığına, “Kiev rejiminin aleyhine olan sonuçları aklamaya” ve sorumluluğu Rusya’ya atmaya çalıştığına dikkat çekerek şunu dedi:Ağustos ayı sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi” için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, “casusluk karşıtı etkinlikler” bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rus-dis-istihbarat-servisi-dogu-avrupa-ulkeleri-ukraynadan-yeni-siginmaci-akinlarina-hazirlaniyor-1092316612.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, gennadiy askaldoviç, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insan hakları yüksek komiserliği, ukrayna, ukrayna ortodoks kilisesi, rapor
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, gennadiy askaldoviç, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insan hakları yüksek komiserliği, ukrayna, ukrayna ortodoks kilisesi, rapor

Rusya: Ukrayna’da Ortodoks Kilisesine yönelik eylemleri eleştiren BM raporunu memnuniyetle karşıladık

14:59 04.01.2025 (güncellendi: 15:06 04.01.2025)
© AFP 2023Ukrayna Ortodoks Kilisesi
Ukrayna Ortodoks Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AFP 2023
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (İHYK) Kiev rejiminin Ukrayna Ortodoks Kilisesine yönelik eylemlerini eleştiren raporunu memnuniyetle karşılayan Rusya’nın, bu ve diğer uluslararası kuruluşlara, Ukrayna’daki Ortodoksluğa karşı baskıların yürürlükten kaldırmasını talep etmeleri için çağrılarına devam edeceği belirtildi.
İHYK’nin raporunda, Kiev’in Ukrayna Ortodoks Kilisesi dahil dini örgütleri feshetmeye yönelik eylemlerinin gerekliliğini ve orantılılığını kanıtlamadığı ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Gennadiy Askaldoviç, İHYK’nın bu raporuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Kiev’deki yönetimin, birçok suçlarını yanlarına bırakmaya alışmış olan müttefikleri bile, yaşanan rezaletleri ve kanunsuzlukları görmezden gelmekte giderek daha fazla zorlanıyor. Ukrayna'da Ortodoks Kilisesinin yandaşları olan Hıristiyanlara yönelik süregelen tacizlere ilişkin sayısız olgu ve çok sayıda dini, sosyal ve siyasi çevre tarafından Ukrayna yönetimine yönelik yıllardır dile getirilen eleştiriler göz önünde bulundurulduğunda, bize sadece İHYK’nın uzun zamandır beklenen raporunu memnuniyetle karşılamak kalıyor.
Açıklamada, Rusya’nın İHYK ve diğer ilgili kuruluşlara, “Kiev rejiminin kanonik Ortodoksluğa karşı uyguladığı keyfiliğe mümkün olduğunca sert tepki vermeleri ve baskıcı yasaların yürürlükten kaldırılmasını talep etmeleri” çağrısında bulunmaya devam edeceği kaydedildi.
BM'nin Kiev yönetimine yönelik eleştirilerinin hedefine ulaştığını vurgulayan Askaldoviç, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın aceleyle raporu yalan içermekle suçladığına, “Kiev rejiminin aleyhine olan sonuçları aklamaya” ve sorumluluğu Rusya’ya atmaya çalıştığına dikkat çekerek şunu dedi:
Bu suçlamalar, yeni bir alay konusu olarak görülüyor, çünkü bu ülkede milyonlarca inananın haklarının nasıl açıkça çiğnendiği ve dini özgürlüklere ilişkin bilinen tüm uluslararası yasal belgelerin nasıl yüzsüzce ve utanmazca ihlal edildiği aklı başında her bir kişi için açık.
Ağustos ayı sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Rusya ile bağlantılı dini kuruluşların Ukrayna'daki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin de yasaklanmasına imkan tanıyan yasayı kabul etmişti. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “Rus Ortodoks Kilisesi ile tüm ilişiği kesmesi” için 9 ay süre verildiğini açıklamıştı. İlgili yasa tasarısı Ukrayna Genel Kiliseler ve Dini Kuruluşlar Konseyi tarafından da desteklenmişti.
Ukrayna yönetimi, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük Hıristiyan topluluğunu temsil eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik ülke tarihinin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yetkililer, Rusya ile olan bağları gerekçe göstererek Kilise’nin faaliyetlerini yasaklayan kararlar alıyor. Ukrayna Güvenlik Konseyi, kiliseye bağlı din adamlarına karşı soruşturmalar açıyor, “casusluk karşıtı etkinlikler” bahanesiyle din adamlarının evlerine, kilise ve manastırlara baskınlar gerçekleştiriyor. Bazı din adamları mahkeme kararıyla tutuklanırken el konulan kilise sayısı giderek artıyor, kilise cemaati de fiziksel şiddete maruz kalıyor.
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