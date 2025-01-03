https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rus-dis-istihbarat-servisi-dogu-avrupa-ulkeleri-ukraynadan-yeni-siginmaci-akinlarina-hazirlaniyor-1092316612.html

Rus Dış İstihbarat Servisi: Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna'dan yeni sığınmacı akınlarına hazırlanıyor

Rus Dış İstihbarat Servisi: Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna'dan yeni sığınmacı akınlarına hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasındaki durumu giderek kötüleşen Kiev rejiminin ABD'den gelen taleple seferberlik yaşını 18'e düşüreceği ve Ukraynalıların Avrupa'ya doğru yeni... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T11:52+0300

2025-01-03T11:52+0300

2025-01-03T11:52+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

kiev

ukrayna

rusya dış istihbarat servisi (svr)

rus dış istihbarat servisi

seferberlik

vladimir zelenskiy

doğu avrupa

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev'in seferberlik yaşını 18'e düşüreceğini ve bundan dolayı Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'dan yeni sığınmacı akınlarına hazırlandığını belirtti.SVR, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den seferberlik yaşını 18'e düşürmesini, Kiev'in bununla ilgili karar tasarısını hazırladığını ve yakında kabul edeceğini vurguladı.Batı'nın Ukrayna ordusunun savunma hattının kısa süre içinde düşmesini dışlamadığını ve ABD Başkan Joe Biden'ın bu senaryonun önüne geçmek istediğini aktaran SVR, Washington'un ana dayanağının uzun menzilli füze sistemleri de dahil daha gelişmiş silahların Kiev'e tedarik edilmesi olduğunun altını çizdi.'Seferberlik yaşını düşüren karar yakında yürürlükte'Savunma hattının düşmesini önlemek için sadece silahın yeterli olmadığını düşünen ABD'nin bundan dolayı seferberlik yaşının 18'e düşürülmesini talep ettiğini belirten SVR, Kiev'in yakında bunu resmen yürürlüğe koyacağı bilgisini paylaştı. Seferberlik yaşının düşürülmesinin yeni sığınmacı dalgalarına yol açacağı uyarısında bulunan SVR, "Ukrayna'yla sınırdaş Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna'dan yeni sığınmacı dalgalarını kabul etmeye halihazırda sessiz bir şekilde hazırlanıyor. Bu kez Ukraynalılar, uydurulmuş Rus tehdidinden değil, cepheye tek yön bilet almaya ilişkin fiili tehlikeden kaçacaklar" ifadelerini kullandı. SVR, söz konusu ülkelerin, Kiev'in kontrolündeki topraklarda yaşayan sakinlerin, hayatlarını okyanus ötesindeki efendilerine yok pahasına satan Ukrayna rejiminin pençesinden kurtulmak için her şeye hazır olduğunu düşündüğünü kaydetti.

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