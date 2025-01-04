https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-belgorod-bolgesine-atacms-fuzeleri-ile-saldiri-girisimine-yanit-1092347451.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Belgorod bölgesine ATACMS füzeleri ile saldırı girişimine yanıt verilecek
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Belgorod bölgesine ATACMS füzeleri ile saldırı girişimine yanıt verilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'ne ATACMS füzeleri ile saldırı girişimine yanıt verileceğini bildirdi. 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T16:39+0300
2025-01-04T16:39+0300
2025-01-04T16:39+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
belgorod
atacms
saldırı
s-400
pantsir-sm
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod Bölgesi’ne ATACMS füzeleriyle saldırı girişimine karşılık için önlem alınacağı belirtildi.Açıklamada, "3 Ocak 2025 tarihinde Ukrayna topraklarından Amerikan yapımı ATACMS taktik füzeleriyle Belgorod Bölgesi'ne füze saldırısı düzenleme girişiminde bulunuldu. Füze karşıtı mücadele sırasında S-400 uçaksavar füze sistemi ve Pantsir-SM uçaksavar füze sistemi muharebe ekipleri, ATACMS füzelerinin tamamını düşürdü" ifadelerine yer verildi.Bakanlık, "Kiev rejiminin Batılı küratörler tarafından desteklenen bu eylemlerine karşılık için önlem alınacak" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1092342099.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, atacms, saldırı, s-400, pantsir-sm, karşılık, yanıt
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, atacms, saldırı, s-400, pantsir-sm, karşılık, yanıt
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Belgorod bölgesine ATACMS füzeleri ile saldırı girişimine yanıt verilecek
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'ne ATACMS füzeleri ile saldırı girişimine yanıt verileceğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod Bölgesi’ne ATACMS füzeleriyle saldırı girişimine karşılık için önlem alınacağı belirtildi.
Açıklamada, "3 Ocak 2025 tarihinde Ukrayna topraklarından Amerikan yapımı ATACMS taktik füzeleriyle Belgorod Bölgesi'ne füze saldırısı düzenleme girişiminde bulunuldu. Füze karşıtı mücadele sırasında S-400 uçaksavar füze sistemi ve Pantsir-SM uçaksavar füze sistemi muharebe ekipleri, ATACMS füzelerinin tamamını düşürdü" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, "Kiev rejiminin Batılı küratörler tarafından desteklenen bu eylemlerine karşılık için önlem alınacak" vurgusunu yaptı.