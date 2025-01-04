https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-belgorod-bolgesine-atacms-fuzeleri-ile-saldiri-girisimine-yanit-1092347451.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Belgorod bölgesine ATACMS füzeleri ile saldırı girişimine yanıt verilecek

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Belgorod bölgesine ATACMS füzeleri ile saldırı girişimine yanıt verilecek

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'ne ATACMS füzeleri ile saldırı girişimine yanıt verileceğini bildirdi. 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T16:39+0300

2025-01-04T16:39+0300

2025-01-04T16:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

belgorod

atacms

saldırı

s-400

pantsir-sm

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod Bölgesi’ne ATACMS füzeleriyle saldırı girişimine karşılık için önlem alınacağı belirtildi.Açıklamada, "3 Ocak 2025 tarihinde Ukrayna topraklarından Amerikan yapımı ATACMS taktik füzeleriyle Belgorod Bölgesi'ne füze saldırısı düzenleme girişiminde bulunuldu. Füze karşıtı mücadele sırasında S-400 uçaksavar füze sistemi ve Pantsir-SM uçaksavar füze sistemi muharebe ekipleri, ATACMS füzelerinin tamamını düşürdü" ifadelerine yer verildi.Bakanlık, "Kiev rejiminin Batılı küratörler tarafından desteklenen bu eylemlerine karşılık için önlem alınacak" vurgusunu yaptı.

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