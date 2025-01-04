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MHP Genel Başkanı Bahçeli Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı
Sputnik Türkiye
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur’un Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze törenine MHP Genel Başkanı Bahçeli de katıldı. Tayfur’un... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T15:48+0300
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ferdi tayfur
mhp
atatürk kültür merkezi
cenaze töreni
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı. Son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un cenazesi için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.Hayranları, Ferdi Tayfur'u dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlamak için AKM'yi doldurdu. AKM'de düzenlenen törenin ardından Sanatçı Ferdi Tayfur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.Törene katılanlar arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İbrahi Tatlıses, Orhan Gencebay gibi ünlü isimler de vardı. Cenaze törenine katılan Bahçeli, tabutun başında dua etti ve usta sanatçının oğluyla kısa bir konuşma yaparak taziyelerini de iletti.Ünlü sanatçının vefatının ardından sosyal medyadan taziye mesajı paylaşan Bahçeli, şu sözleri kaydetmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/mhp-genel-baskani-bahceliden-ferdi-tayfur-paylasimi-emmioglu-simdi-yetim-kaldi-1092302350.html
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devlet bahçeli, ferdi tayfur, mhp, atatürk kültür merkezi, cenaze töreni, cenaze, taziye
devlet bahçeli, ferdi tayfur, mhp, atatürk kültür merkezi, cenaze töreni, cenaze, taziye

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı

15:48 04.01.2025
© AA / Güven YılmazMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA / Güven Yılmaz
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Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur’un Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze törenine MHP Genel Başkanı Bahçeli de katıldı. Tayfur’un vefatının ardından cenazesi için düzenlenen törene katılan Bahçeli, sanatçının ailesine başsağlığı diledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı. Son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un cenazesi için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.
Hayranları, Ferdi Tayfur'u dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlamak için AKM'yi doldurdu. AKM'de düzenlenen törenin ardından Sanatçı Ferdi Tayfur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.
Törene katılanlar arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İbrahi Tatlıses, Orhan Gencebay gibi ünlü isimler de vardı. Cenaze törenine katılan Bahçeli, tabutun başında dua etti ve usta sanatçının oğluyla kısa bir konuşma yaparak taziyelerini de iletti.
Ünlü sanatçının vefatının ardından sosyal medyadan taziye mesajı paylaşan Bahçeli, şu sözleri kaydetmişti:

Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.

Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
TÜRKİYE
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: 'Emmioğlu şimdi yetim kaldı'
2 Ocak, 22:21
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