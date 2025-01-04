https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/merkez-bankasindan-yabanci-para-kredilerde-aylik-buyume-sinirini-yuzde-1e-indirme-karari-1092337879.html

Merkez Bankası'ndan yabancı para kredilerde aylık büyüme sınırını yüzde 1'e indirme kararı

Merkez Bankası'ndan yabancı para kredilerde aylık büyüme sınırını yüzde 1'e indirme kararı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T00:38+0300

2025-01-04T00:38+0300

2025-01-04T00:38+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

kobi

kredi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruda, Bankanın kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.TCMB, yabancı para ticari krediler için yüzde 1.5 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1’e indirirken, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını KOBİ kredileri için yüzde 2.5'e çıkarttı. Ayrıca, diğer ticari krediler için büyüme sınırı yüzde 1.5 olarak farklılaştırıldı.Açıklamada, "Ayrıca KOBİ’lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/unlu-yatirim-bankasindan-tcmb-faiz-indirimi-tahmini-1092333686.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kobi, kredi