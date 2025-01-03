https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/unlu-yatirim-bankasindan-tcmb-faiz-indirimi-tahmini-1092333686.html
Ünlü yatırım bankasından TCMB faiz indirimi tahmini
Ünlü yatırım bankasından TCMB faiz indirimi tahmini
Sputnik Türkiye
Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın ocak ayında bir faiz indirimi daha yapacağını öngördü. 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T18:30+0300
2025-01-03T18:30+0300
2025-01-03T18:30+0300
ekonomi
morgan stanley
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz indirimi
enflasyon
manşet enflasyon
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Yatırım kuruluşu Morgan Stanley, aralık 2024 enflasyon verisini değerlendirdi. Enflasyondaki gerilemenin süreceğini belirten banka, ocak ayında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi daha yapacağını öngördü. Morgan Stanley de yaptığı değerlendirmede, “Türkiye'de manşet enflasyonun mart itibariyle yıllık yüzde 38'e doğru düşüşünü sürdürmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Ocak ayında da 250 baz puanlık bir indirim daha beklendiği yorumu yapıldı. 250 baz puanlık indirim beklentisiMorgan Stanley, aralıkta manşet enflasyonun beklentilerin altında gelmesi nedeniyle TCMB'nin ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim daha yapma yolunda olduğunu düşündüklerini belirtti.Banka değerlendirmesinde, beklenenden iyi gelen aralık ayı verisi ve kira dahil, yapışkan hizmetlerde önemli bir iyileşme gösterildiğini belirterek TCMB'ye 23 Ocak'ta 250 baz puanlık bir faiz indirimine daha devam etme konusunda güven vereceğini kaydetti.Mart ayına dikkat çektiMorgan Stanley, Ocak-Şubat aylarında aylık enflasyonun yükselmesini beklediklerini belirterek bununla birlikte, manşet enflasyonun mart ayı itibariyle yıllık yüzde 38'e doğru düşüşünü sürdürmesini beklediklerini ifade etti.Banka geçtiği notta "Sıkı parasal duruşun devam etmesiyle birlikte, yeni yıl ücret ve fiyat artışlarının ikinci tur etkilerini sınırlı tutacak ve bize göre TCMB'nin gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel olarak reel faizleri ayarlamaya devam etmesine izin verecektir. Yıllık yüzde 26 enflasyon ve 2025 sonunda yüzde 28,5 politika faizi tahminlerimizi koruyoruz" değerlendirmesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/enflasyon-oraniyla-belli-oldu-ocak-ayi-kira-zam-orani-ne-kadar-yuzde-kac-oldu-1092311240.html
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morgan stanley, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz indirimi, enflasyon, manşet enflasyon
morgan stanley, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz indirimi, enflasyon, manşet enflasyon
Ünlü yatırım bankasından TCMB faiz indirimi tahmini
Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın ocak ayında bir faiz indirimi daha yapacağını öngördü.
Yatırım kuruluşu Morgan Stanley, aralık 2024 enflasyon verisini değerlendirdi. Enflasyondaki gerilemenin süreceğini belirten banka, ocak ayında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi daha yapacağını öngördü. Morgan Stanley de yaptığı değerlendirmede, “Türkiye'de manşet enflasyonun mart itibariyle yıllık yüzde 38'e doğru düşüşünü sürdürmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Ocak ayında da 250 baz puanlık bir indirim daha beklendiği yorumu yapıldı.
250 baz puanlık indirim beklentisi
Morgan Stanley, aralıkta manşet enflasyonun beklentilerin altında gelmesi nedeniyle TCMB'nin ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim daha yapma yolunda olduğunu düşündüklerini belirtti.
Banka değerlendirmesinde, beklenenden iyi gelen aralık ayı verisi ve kira dahil, yapışkan hizmetlerde önemli bir iyileşme gösterildiğini belirterek TCMB'ye 23 Ocak'ta 250 baz puanlık bir faiz indirimine daha devam etme konusunda güven vereceğini kaydetti.
Morgan Stanley, Ocak-Şubat aylarında aylık enflasyonun yükselmesini beklediklerini belirterek bununla birlikte, manşet enflasyonun mart ayı itibariyle yıllık yüzde 38'e doğru düşüşünü sürdürmesini beklediklerini ifade etti.
Banka geçtiği notta "Sıkı parasal duruşun devam etmesiyle birlikte, yeni yıl ücret ve fiyat artışlarının ikinci tur etkilerini sınırlı tutacak ve bize göre TCMB'nin gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel olarak reel faizleri ayarlamaya devam etmesine izin verecektir. Yıllık yüzde 26 enflasyon ve 2025 sonunda yüzde 28,5 politika faizi tahminlerimizi koruyoruz" değerlendirmesine yer verdi.