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Marmara Denizi'nin müsilajı büyük boyutlara ulaştı: Önüne gelen canlıyı hapsediyor
Marmara Denizi'nin müsilajı büyük boyutlara ulaştı: Önüne gelen canlıyı hapsediyor
Sputnik Türkiye
Gölcük Değirmendere’de, su üstünden görünmeyen müsilajın sualtındaki yayılımı kaydedildi. Birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın deniz analarını... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T11:31+0300
2024-12-31T11:31+0300
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Müsilaj Marmara'yı kirletmeye devam ediyor...Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın su altındaki yayılımı kaydedildi. Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun gözlemlenen müsilajın birçok deniz canlısına zarar verdiği görüldü.Denizanalarını hapsediyorMüsilajın, açıklarda denizanalarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından denizatlarını olumsuz etkilediği göze çarptı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, müsilaj tehlikesine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Büyükakın, 2021 yılında müsilaja karşı hazırlanan 22 maddelik eylem planını hatırlatarak, özellikle evsel atık arıtma sistemlerinin öncelikli hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Kocaeli Belediye Başkanı, “Marmara Denizi’ne günde yaklaşık 4,5 milyon metreküp kanalizasyon suyu deşarj ediliyor. Bunun yüzde 53’ü sadece ön arıtmadan geçiyor. Bu durum azot ve fosforun ortamdan uzaklaştırılmadığı anlamına geliyor. Müsilaja neden olan mikroorganizmalar, bu besinlerle besleniyor. Denize fazla kanalizasyon akışı sağladığınızda bu mikroorganizmaların popülasyonunu artırıyorsunuz.” dedi.Büyükakın, denize deşarj edilen kanalizasyonun yüzde 97’sinin İstanbul kaynaklı olduğunu ifade ederek şu çarpıcı detayı ekledi: Yetkililer ve bilim insanları, Marmara Denizi’ndeki bu ciddi tehdide karşı acil adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor. Eylem planlarının hayata geçirilmesi ve atıkların etkin bir şekilde arıtılması, bu çevre krizinin daha fazla büyümemesi için önem arz ediyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/musilaj-geri-geldi-bakanlik-musilaj-bilim-kurulunu-topluyor-1091868333.html
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türkiye, marmara denizi, müsilaj
türkiye, marmara denizi, müsilaj

Marmara Denizi'nin müsilajı büyük boyutlara ulaştı: Önüne gelen canlıyı hapsediyor

11:31 31.12.2024
© Tahsin Ceylanmüsilaj
müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© Tahsin Ceylan
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Gölcük Değirmendere’de, su üstünden görünmeyen müsilajın sualtındaki yayılımı kaydedildi. Birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından olan denizatlarını da olumsuz etkilediği görüldü.
Müsilaj Marmara'yı kirletmeye devam ediyor...
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın su altındaki yayılımı kaydedildi. Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun gözlemlenen müsilajın birçok deniz canlısına zarar verdiği görüldü.

Denizanalarını hapsediyor

Müsilajın, açıklarda denizanalarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından denizatlarını olumsuz etkilediği göze çarptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, müsilaj tehlikesine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Büyükakın, 2021 yılında müsilaja karşı hazırlanan 22 maddelik eylem planını hatırlatarak, özellikle evsel atık arıtma sistemlerinin öncelikli hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Kocaeli Belediye Başkanı, “Marmara Denizi’ne günde yaklaşık 4,5 milyon metreküp kanalizasyon suyu deşarj ediliyor. Bunun yüzde 53’ü sadece ön arıtmadan geçiyor. Bu durum azot ve fosforun ortamdan uzaklaştırılmadığı anlamına geliyor. Müsilaja neden olan mikroorganizmalar, bu besinlerle besleniyor. Denize fazla kanalizasyon akışı sağladığınızda bu mikroorganizmaların popülasyonunu artırıyorsunuz.” dedi.
Büyükakın, denize deşarj edilen kanalizasyonun yüzde 97’sinin İstanbul kaynaklı olduğunu ifade ederek şu çarpıcı detayı ekledi:
“Kapalı bir havza olan Marmara Denizi’ne diğer illerden gelen kirlilik de olumsuz etkiler yaratıyor."
Yetkililer ve bilim insanları, Marmara Denizi’ndeki bu ciddi tehdide karşı acil adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor. Eylem planlarının hayata geçirilmesi ve atıkların etkin bir şekilde arıtılması, bu çevre krizinin daha fazla büyümemesi için önem arz ediyor
Müsilaj geri geldi: Marmara Denizi'nin kirlilik yükü, olmasını gerekenin 'çok çok' üzerinde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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Çevre Bakanlığı 'Müsilaj Bilim Kurulunu' topluyor: Müsilaj geri mi geldi?
22 Aralık, 12:47
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