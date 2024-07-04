ŞİÖ liderleri Astana Zirvesi’nin sonuç bildirgesini imzaladı

Türkiye
SON DAKİKA | Mili Savunma Bakanlığı'ndan 'Suriye’de meydana gelen provokatif eylemler' açıklaması
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten Suriye önerileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turan Altın: Bu araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara oranla bin kat daha güvenli
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Nazi yanlılarını görmeyen UEFA, kafayı Merih'e taktı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9. Yargı Paketi Meclis gündeminde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sio-liderleri-astana-zirvesinin-sonuc-bildirgesini-imzaladi-1085513400.html
ŞİÖ liderleri Astana Zirvesi’nin sonuç bildirgesini imzaladı
ŞİÖ liderleri Astana Zirvesi’nin sonuç bildirgesini imzaladı
Sputnik Türkiye
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin liderleri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen zirvenin ardından sonuç bildirgesini imzaladı. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T11:56+0300
2024-07-04T11:52+0300
dünya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
şiö
kazakistan
astana
sonuç bildirgesi
terörle mücadele
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085506740_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_7f6187218b549859ea89be28fb8403a1.jpg
ŞİÖ liderleri, ‘Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak’ başlığıyla düzenlenen zirvenin ardından sonuç bildirgesinin yanı sıra, 24 ortak belgeden oluşan bir paket imzaladı.Ülke liderlerinin imza attığı belgeler arasında şunlar yer aldı:Liderler, toplantının ardından ortak fotoğaf çektirdi. Ayrıca devlet başkanlarının basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sio-zirvesinde-konusan-putin-cok-kutuplu-dunya-gercek-oldu-1085510896.html
kazakistan
astana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085506740_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c7e7cc710087d76cde12b41f17797d8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, kazakistan, astana, sonuç bildirgesi, terörle mücadele
şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, kazakistan, astana, sonuç bildirgesi, terörle mücadele

ŞİÖ liderleri Astana Zirvesi’nin sonuç bildirgesini imzaladı

11:56 04.07.2024
© Sputnik / Sergey SavostyanovKazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Sergey Savostyanov
Abone ol
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin liderleri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen zirvenin ardından sonuç bildirgesini imzaladı.
ŞİÖ liderleri, ‘Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak’ başlığıyla düzenlenen zirvenin ardından sonuç bildirgesinin yanı sıra, 24 ortak belgeden oluşan bir paket imzaladı.
Ülke liderlerinin imza attığı belgeler arasında şunlar yer aldı:
Terör ve bölücülükle mücadelede işbirliği̇ programı;
2029 Uyuşturucuyla mücadele stratejisinin onaylanmasına ilişkin belge;
2030 Enerji işbirliğinin geliştirilmesine yönelik strateji;
Koruma altındaki araziler ve eko turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin belge;
ŞİÖ Yatırımcılar Birliği’nin kurulmasına ilişkin karar;
ŞİÖ kapsamında ve diyalog ortaklarıyla işbirliğine ilişkin yol haritası;
ŞİÖ terörle mücadele yapısının yürütme komitesinin direktörlüğüne ilişkin karar;
Örgütün genel sekreterliğine ilişkin karar;
Çevre koruma alanında işbirliğine ilişkin bir anlaşma.
Liderler, toplantının ardından ortak fotoğaf çektirdi. Ayrıca devlet başkanlarının basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
DÜNYA
ŞİÖ Zirvesi'nde konuşan Putin: Çok kutuplu dünya gerçek oldu
10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала