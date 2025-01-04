https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/ingiltere-basbakani-starmer-sirayi-beklemek-yerine-direkt-gecince-yuhalandi-hukumet-aciklama-yapmak-1092342369.html
İngiltere Başbakanı Starmer sırayı beklemek yerine direkt geçince yuhalandı: Hükümet açıklama yapmak zorunda kaldı
İngiltere Başbakanı Starmer sırayı beklemek yerine direkt geçince yuhalandı: Hükümet açıklama yapmak zorunda kaldı
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Madeira Adası'nda ailesiyle yaptığı tatilde, ünlü Monte Sledges turunda uzun kuyrukları beklemeyince turistlerin tepkisini... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T12:42+0300
2025-01-04T12:42+0300
2025-01-04T12:42+0300
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açıklama
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ingiltere
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ailesiyle Portekiz’in Madeira Adası'nda tatil yaparken beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. Monte Sledges isimli popüler kızak turunda uzun süren kuyruklara girmeyen Starmer, turistlerin tepkisiyle karşılaştı. Olayın ardından hükümet açıklama yapmak zorunda kaldı.Sırayı atladı, turistler yuhaladıMonte Sledges turunda saatlerce bekleyen turistler, Başbakan ve ailesinin güvenlik görevlileri eşliğinde doğrudan gezintiye alınmasını hoş karşılamadı. Turistler, sırayı atlayan Starmer’ı yuhalayarak “kuyruğun arkasına geç” sloganları attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protestolar açıkça görüldü.Bir turist, “Sabah saat 10 civarında geldik ve önceden rezervasyon yaptırmamıza rağmen uzun kuyrukta bekledik. Starmer’ın bu şekilde içeri alınması büyük bir hayal kırıklığı yarattı” ifadelerini kullandı.Hükümetten güvenlik açıklamasıTepkilerin sosyal medyada yayılmasının ardından hükümet kaynakları, Starmer’ın sıraya girmemesine ilişkin açıklama yaptı. Yerel polis yetkililerinin, Başbakan’ın uzun süre dışarıda beklemesinin güvenlik açısından sakıncalı olduğunu belirttiği ve bu nedenle Starmer’ın doğrudan içeri alındığı ifade edildi.Sosyal medyada tartışmaOlayın sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine birçok kullanıcı, Starmer’ı eleştirirken bazıları güvenlik gerekçesini makul buldu. Olay, “siyasetçilerin ayrıcalıkları” konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
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madeira adası, keir starmer, sıra, hükümet, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama, ingiltere, kayak, kayak merkezi
madeira adası, keir starmer, sıra, hükümet, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama, ingiltere, kayak, kayak merkezi
İngiltere Başbakanı Starmer sırayı beklemek yerine direkt geçince yuhalandı: Hükümet açıklama yapmak zorunda kaldı
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Madeira Adası'nda ailesiyle yaptığı tatilde, ünlü Monte Sledges turunda uzun kuyrukları beklemeyince turistlerin tepkisini çekti. Güvenlik gerekçesiyle kuyruğa girmediği açıklanan Başbakan, turistlerin "kuyruğun arkasına geç" tepkisiyle karşılaştı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ailesiyle Portekiz’in Madeira Adası'nda tatil yaparken beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. Monte Sledges isimli popüler kızak turunda uzun süren kuyruklara girmeyen Starmer, turistlerin tepkisiyle karşılaştı. Olayın ardından hükümet açıklama yapmak zorunda kaldı.
Sırayı atladı, turistler yuhaladı
Monte Sledges turunda saatlerce bekleyen turistler, Başbakan ve ailesinin güvenlik görevlileri eşliğinde doğrudan gezintiye alınmasını hoş karşılamadı. Turistler, sırayı atlayan Starmer’ı yuhalayarak “kuyruğun arkasına geç” sloganları attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protestolar açıkça görüldü.
Bir turist, “Sabah saat 10 civarında geldik ve önceden rezervasyon yaptırmamıza rağmen uzun kuyrukta bekledik. Starmer’ın bu şekilde içeri alınması büyük bir hayal kırıklığı yarattı” ifadelerini kullandı.
Hükümetten güvenlik açıklaması
Tepkilerin sosyal medyada yayılmasının ardından hükümet kaynakları, Starmer’ın sıraya girmemesine ilişkin açıklama yaptı. Yerel polis yetkililerinin, Başbakan’ın uzun süre dışarıda beklemesinin güvenlik açısından sakıncalı olduğunu belirttiği ve bu nedenle Starmer’ın doğrudan içeri alındığı ifade edildi.
Olayın sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine birçok kullanıcı, Starmer’ı eleştirirken bazıları güvenlik gerekçesini makul buldu. Olay, “siyasetçilerin ayrıcalıkları” konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.