https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/ibb-baskani-imamoglu-istanbul-muhafizligi-yapmak-istanbul-muhafizi-olmak-benimkarakterimdir-1092350533.html

İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul muhafızlığı yapmak, İstanbul muhafızı olmak benim karakterimdir

İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul muhafızlığı yapmak, İstanbul muhafızı olmak benim karakterimdir

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından (İBB) Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T18:28+0300

2025-01-04T18:28+0300

2025-01-04T18:29+0300

politika

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb

ekrem imamoğlu

kanal istanbul

kanal istanbul projesi

deprem

istanbul depremi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/04/1092350375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79a0cdffa4019c35b1f1de032bb58eee.jpg

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansının (İPA) Florya'daki kampüsünde düzenlenen toplantıda, Kanal İstanbul konusunu bilimsel zeminde konuşabilme ve tartışabilme arayışında olduklarını söyledi.Siyaset ötesi olarak gördükleri toplantıyı, mücadelenin nasıl yapılması gerektiğine dair bir görüş alışverişinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle önemsediğini dile getiren İmamoğlu, farklı siyasi partilerden toplantıya katılım olmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.Kanal İstanbul meselesinin partiler üstü çerçevede sürekli ve sürdürülebilir biçimde tartışılmasını önemsediğini ifade eden İmamoğlu, iyiyi ve güzeli muhafaza etmenin, Türkiye'nin en güzel yeri demekte kimsenin tereddüt etmeyeceği İstanbul'un korunmasının çok değerli olduğunu belirtti.'İstanbul'un iyileşmeye çok acil ihtiyacı var'İmamoğlu, İstanbul'un geçmişten bugüne çok zarar görüp tahribata uğradığını öne sürerek, "İstanbul'u muhafaza etmeliyiz. Hatta tahrip edilmiş alanlarını iyileştirmeliyiz. İstanbul'un şu son dönemde yüzlerce alanında yaptığımız restorasyonun en küçüğünden en büyüğüne nasıl bir ilgi gördüğünü, insanlara nasıl bir iyileştirme ruhu verdiğini inanın anlatamam. Küçücük mekanlar yapıldığında o mahallenin tamamı mutlu oluyor. O bakımdan gerçekten İstanbul'un iyileşmeye çok acil ihtiyacı var" diye konuştu.Kanal İstanbul'un, İstanbul'u tehdit eden bir mesele olduğunu savunan İmamoğlu, sürdürülebilir bir şekilde bu konuyu takip etmenin yöntemini belirlemek gayretinde olduklarını ifade etti.'İstanbul muhafızlığı yapmak, İstanbul muhafızı olmak, benim karakterim'İstanbul'un Türkiye için çok önemli bir yer olduğuna işaret eden İmamoğlu, "İstanbul'da gerçekten deprem olunca, bütün Türkiye depremi hissediyor. İstanbul'da ekonomik kriz derinleşince, Türkiye perişan oluyor zaten. İstanbul iyileşmeye başladığında, Türkiye'nin de umutları artıyor, umutları tazeleniyor, umutları büyüyor. Bu bağlamda, İstanbul meselesi önemlidir. İstanbul çarçur edilemez" dedi.İmamoğlu, İstanbul'un muhafızlığının en üst seviyede yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu konuda elbette ki ben, sorumluluğumun ve vatandaşa olan borcumun farkındayım. Bunu amasız, fakatsız, tüm cesaretimizle yerine getirmeye söz verdik, ant içtik. İstanbul muhafızlığı yapmak, İstanbul muhafızı olmak, benim karakterimdir. Ama inanınız ki bu muhafızlık, burada bulunan ve bulunmayan milyonlarca yurttaşımızın karakteri olmalıdır" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cumhurbaskani-erdogan-sgkyi-batirmak-anladigimiz-kadariyla-bir-chp-gelenegi-1092349073.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, ekrem imamoğlu, kanal istanbul, kanal istanbul projesi, deprem, istanbul depremi