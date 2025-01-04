https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/hizbullah-genel-sekreteri-kasim-israilin-ateskese-yonelik-ihlallerine-karsi-sabrediyoruz-1092353641.html

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabrediyoruz

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabrediyoruz

Sputnik Türkiye

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabırlı davrandıklarını, Hizbullah'ın çatışıp çatışmayacağını belirleyen bir... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T22:01+0300

2025-01-04T22:01+0300

2025-01-04T22:01+0300

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ateşkes

ateşkes ihlali

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım yayımladığı video mesajında, İsrail ordusunun, düzenlediği kara saldırılarında Hizbullah'ın direnişi karşısında büyük bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.Hizbullah'ın güçlü olduğunu ifade eden Kasım, İsrail'in yoğun saldırıları ve yıkımına rağmen hedeflerine ulaşamadığını öne sürdü.Kasım, ateşkesin Hizbullah'ın gücünü toparlamasına katkı sağladığını belirterek, 'eşi benzeri görülmemiş saldırılara' maruz kaldıklarına dikkati çekti.Hizbullah'a kastederek direnişin bitirilemeyeceğine vurgu yapan Kasım, "İsrail hedefine ulaşamadı, direniş devam etmektedir, işgalin sürmesi mümkün değil" dedi.Suriye halkının gelecekte İsrail ile savaşacağını söyleyen Kasım, 'Hizbullah olmasaydı Suriye'de yaşananların Lübnan'da yaşanabileceğini' dile getirdi.Kasım, "Ne zaman, nasıl ve hangi silahlarla direneceğine direniş liderliği karar verir. Ne anlaşma ne de 60 günlük sürenin dolması gibi direnişin çalışmasını belirleyen bir takvim yok" ifadelerini kullandığını açıklamasında, 'İsrail'in ihlalleriyle yüzleşecekleri uygun zamana kadar sabırlı davrandıklarını' vurguladı.Kasım, ateşkese göre İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğinin altını çizerek, ateşkesin uygulanmasından Lübnan devletinin sorumlu olduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/hizbullah-genel-sekreteri-kasimdan-suriye-aciklamasi-yeni-iktidarin-israili-dusman-olarak-1091547454.html

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