https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/hizbullah-genel-sekreteri-kasim-israilin-ateskese-yonelik-ihlallerine-karsi-sabrediyoruz-1092353641.html
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabrediyoruz
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabrediyoruz
Sputnik Türkiye
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabırlı davrandıklarını, Hizbullah'ın çatışıp çatışmayacağını belirleyen bir... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T22:01+0300
2025-01-04T22:01+0300
2025-01-04T22:01+0300
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım yayımladığı video mesajında, İsrail ordusunun, düzenlediği kara saldırılarında Hizbullah'ın direnişi karşısında büyük bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.Hizbullah'ın güçlü olduğunu ifade eden Kasım, İsrail'in yoğun saldırıları ve yıkımına rağmen hedeflerine ulaşamadığını öne sürdü.Kasım, ateşkesin Hizbullah'ın gücünü toparlamasına katkı sağladığını belirterek, 'eşi benzeri görülmemiş saldırılara' maruz kaldıklarına dikkati çekti.Hizbullah'a kastederek direnişin bitirilemeyeceğine vurgu yapan Kasım, "İsrail hedefine ulaşamadı, direniş devam etmektedir, işgalin sürmesi mümkün değil" dedi.Suriye halkının gelecekte İsrail ile savaşacağını söyleyen Kasım, 'Hizbullah olmasaydı Suriye'de yaşananların Lübnan'da yaşanabileceğini' dile getirdi.Kasım, "Ne zaman, nasıl ve hangi silahlarla direneceğine direniş liderliği karar verir. Ne anlaşma ne de 60 günlük sürenin dolması gibi direnişin çalışmasını belirleyen bir takvim yok" ifadelerini kullandığını açıklamasında, 'İsrail'in ihlalleriyle yüzleşecekleri uygun zamana kadar sabırlı davrandıklarını' vurguladı.Kasım, ateşkese göre İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğinin altını çizerek, ateşkesin uygulanmasından Lübnan devletinin sorumlu olduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/hizbullah-genel-sekreteri-kasimdan-suriye-aciklamasi-yeni-iktidarin-israili-dusman-olarak-1091547454.html
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ortadoğu, israil, lübnan, hizbullah, naim kasım, ateşkes, ateşkes ihlali
ortadoğu, israil, lübnan, hizbullah, naim kasım, ateşkes, ateşkes ihlali
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım: İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabrediyoruz
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabırlı davrandıklarını, Hizbullah'ın çatışıp çatışmayacağını belirleyen bir takvimin olmadığını söyledi.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım yayımladığı video mesajında, İsrail ordusunun, düzenlediği kara saldırılarında Hizbullah'ın direnişi karşısında büyük bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.
Hizbullah'ın güçlü olduğunu ifade eden Kasım, İsrail'in yoğun saldırıları ve yıkımına rağmen hedeflerine ulaşamadığını öne sürdü.
Kasım, ateşkesin Hizbullah'ın gücünü toparlamasına katkı sağladığını belirterek, 'eşi benzeri görülmemiş saldırılara' maruz kaldıklarına dikkati çekti.
Hizbullah'a kastederek direnişin bitirilemeyeceğine vurgu yapan Kasım, "İsrail hedefine ulaşamadı, direniş devam etmektedir, işgalin sürmesi mümkün değil" dedi.
Suriye halkının gelecekte İsrail ile savaşacağını söyleyen Kasım, 'Hizbullah olmasaydı Suriye'de yaşananların Lübnan'da yaşanabileceğini' dile getirdi.
Kasım, "Ne zaman, nasıl ve hangi silahlarla direneceğine direniş liderliği karar verir. Ne anlaşma ne de 60 günlük sürenin dolması gibi direnişin çalışmasını belirleyen bir takvim yok" ifadelerini kullandığını açıklamasında, 'İsrail'in ihlalleriyle yüzleşecekleri uygun zamana kadar sabırlı davrandıklarını' vurguladı.
Kasım, ateşkese göre İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğinin altını çizerek, ateşkesin uygulanmasından Lübnan devletinin sorumlu olduğunu aktardı.