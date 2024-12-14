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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/hizbullah-genel-sekreteri-kasimdan-suriye-aciklamasi-yeni-iktidarin-israili-dusman-olarak-1091547454.html
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'dan Suriye açıklaması: 'Yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini umuyoruz'
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'dan Suriye açıklaması: 'Yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini umuyoruz'
Sputnik Türkiye
Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, Suriye'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamasında Suriye'de yaşananların Lübnan'ı etkileyeceğine inanmadıklarını, önemli... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T21:10+0300
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dünya
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Suriye'deki son olaylarla ilgili olarak açıklama yapan Hizbullah Genel sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın Suriye'yi İsrail karşıtı bir pozisyonda olduğu için desteklediğini ve 'toprakları üzerinden Lübnan ve Filistin'e uzanan direnişin yeteneklerini güçlendirmeye katkıda bulunduğunu' vurguladı. Kasım konuşmasında yeni güçlerle ilgili kararın ancak 'istikrar kazanıp net pozisyonlar aldıklarında ve Suriye'deki rejimin durumu düzene girdiğinde' verilebileceğini de sözlerine ekledi.Hizbullah'ın şu aşamada Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettiğini ancak bu kaybın direnişin çalışmalarında bir küçük bir detay olduğunu belirten Kasım, bu yolun normale dönmesi ihtimalini değerlendirdiklerini aksi takdirde de başka yollar arayabileceklerini dile getirdi.'Yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini ve normalleşmeyeceğini umuyoruz'Hizbullah Genel sekreteri Kasım, Suriye'deki kurulacak yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini ve onunla normalleşmeyeceğini umduğunu söyledi.“Suriye'de yaşananların Lübnan'ı etkileyeceğine inanmıyoruz" diye devam eden Kasım, ‘bölgedeki genel durumun bir bütün olarak baskı altında olduğunu ve Amerika ile İsrail'in bölgedeki birçok yolu kontrol ettiğini’ belirtti.Direnişin belirli bir sınırda durmayan ve devamlılığını sağlamak için yöntem ve teknikleri değiştirebilen esnekliğine atıfta bulunan Kasım, “Direniş, kabiliyetlerini güçlendirmek için koşullara uyum sağlamalıdır ve önemli olan sürekli kalması ve gereksinimlerini farklı şekillerde karşılamak için çalışmasıdır” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/bakan-fidan-israilin-saldirilari-derhal-durmali-diyerek-konustu-suriye-halkiyla-yurumeye-devam-1091545732.html
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naim kasım, suriye, lübnan, israil, hizbullah
naim kasım, suriye, lübnan, israil, hizbullah

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'dan Suriye açıklaması: 'Yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini umuyoruz'

21:10 14.12.2024
Naim Kasım
Naim Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, Suriye'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamasında Suriye'de yaşananların Lübnan'ı etkileyeceğine inanmadıklarını, önemli olan hususun direnişin sürmesi olduğunu vurguladığı konuşmasında, Suriye'de kurulacak yeni hükümetin İsrail'i düşman olarak göreceğini ve normalleşmeyeceğini umduklarını dile getirdi.
Suriye'deki son olaylarla ilgili olarak açıklama yapan Hizbullah Genel sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın Suriye'yi İsrail karşıtı bir pozisyonda olduğu için desteklediğini ve 'toprakları üzerinden Lübnan ve Filistin'e uzanan direnişin yeteneklerini güçlendirmeye katkıda bulunduğunu' vurguladı.
Kasım konuşmasında yeni güçlerle ilgili kararın ancak 'istikrar kazanıp net pozisyonlar aldıklarında ve Suriye'deki rejimin durumu düzene girdiğinde' verilebileceğini de sözlerine ekledi.
Hizbullah'ın şu aşamada Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettiğini ancak bu kaybın direnişin çalışmalarında bir küçük bir detay olduğunu belirten Kasım, bu yolun normale dönmesi ihtimalini değerlendirdiklerini aksi takdirde de başka yollar arayabileceklerini dile getirdi.

'Yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini ve normalleşmeyeceğini umuyoruz'

Hizbullah Genel sekreteri Kasım, Suriye'deki kurulacak yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini ve onunla normalleşmeyeceğini umduğunu söyledi.
Suriye'de yaşananların Lübnan'ı etkileyeceğine inanmıyoruz" diye devam eden Kasım, ‘bölgedeki genel durumun bir bütün olarak baskı altında olduğunu ve Amerika ile İsrail'in bölgedeki birçok yolu kontrol ettiğini’ belirtti.
Direnişin belirli bir sınırda durmayan ve devamlılığını sağlamak için yöntem ve teknikleri değiştirebilen esnekliğine atıfta bulunan Kasım, “Direniş, kabiliyetlerini güçlendirmek için koşullara uyum sağlamalıdır ve önemli olan sürekli kalması ve gereksinimlerini farklı şekillerde karşılamak için çalışmasıdır” diye ekledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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