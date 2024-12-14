https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-37-hava-hedefi-engellendi-1091525975.html
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde 37 hava hedefi engellendi
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde 37 hava hedefi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin Kursk, Bryansk, Oryol ve Krasnodar bölgelerinin yanı sıra, Azak Denizi’nde Ukrayna ordusuna ait 37 uçak tipi... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T09:18+0300
2024-12-14T09:18+0300
2024-12-14T09:26+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 37 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, İHA’ların 12’si Kursk Bölgesi, 12’si daha Krasnodar Bölgesi’nde engellenirken Bryansk Bölgesi’nde 7, Oryol Bölgesi’nde 5 ve Azak Denizi’nde 1 hava hedefi imha edildi.Oryol Bölgesi’nde yangın çıktıOryol Valisi Andrey Klıçkov, Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısında bir yakıt deposunda yangın çıktığını duyurdu. Vurulan hedeflere ait parçaların yere düşmesi sonucu birkaç müstakil evin camlarının kırıldığını belirten Klıçkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve yangının kısa sürede söndürüldüğünü kaydetti.Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev de bir İHA’ya ait parçaların müstakil eve isabet ettiğini, ama olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman hedeflerini başarıyla engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/esir-ukraynali-asker-eger-beni-esir-alip-yardim-etmeselerdi-olmus-olacaktim-1091514900.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, oryol, bryansk, kursk, krasnodar, azak denizi
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde 37 hava hedefi engellendi
09:18 14.12.2024 (güncellendi: 09:26 14.12.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin Kursk, Bryansk, Oryol ve Krasnodar bölgelerinin yanı sıra, Azak Denizi’nde Ukrayna ordusuna ait 37 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 37 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre, İHA’ların 12’si Kursk Bölgesi, 12’si daha Krasnodar Bölgesi’nde engellenirken Bryansk Bölgesi’nde 7, Oryol Bölgesi’nde 5 ve Azak Denizi’nde 1 hava hedefi imha edildi.
Oryol Bölgesi’nde yangın çıktı
Oryol Valisi Andrey Klıçkov, Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısında bir yakıt deposunda yangın çıktığını duyurdu. Vurulan hedeflere ait parçaların yere düşmesi sonucu birkaç müstakil evin camlarının kırıldığını belirten Klıçkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve yangının kısa sürede söndürüldüğünü kaydetti.
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev de bir İHA’ya ait parçaların müstakil eve isabet ettiğini, ama olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman hedeflerini başarıyla engelliyor.