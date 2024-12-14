https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-37-hava-hedefi-engellendi-1091525975.html

Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde 37 hava hedefi engellendi

Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde 37 hava hedefi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin Kursk, Bryansk, Oryol ve Krasnodar bölgelerinin yanı sıra, Azak Denizi’nde Ukrayna ordusuna ait 37 uçak tipi... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T09:18+0300

2024-12-14T09:18+0300

2024-12-14T09:26+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 37 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, İHA’ların 12’si Kursk Bölgesi, 12’si daha Krasnodar Bölgesi’nde engellenirken Bryansk Bölgesi’nde 7, Oryol Bölgesi’nde 5 ve Azak Denizi’nde 1 hava hedefi imha edildi.Oryol Bölgesi’nde yangın çıktıOryol Valisi Andrey Klıçkov, Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısında bir yakıt deposunda yangın çıktığını duyurdu. Vurulan hedeflere ait parçaların yere düşmesi sonucu birkaç müstakil evin camlarının kırıldığını belirten Klıçkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve yangının kısa sürede söndürüldüğünü kaydetti.Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev de bir İHA’ya ait parçaların müstakil eve isabet ettiğini, ama olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman hedeflerini başarıyla engelliyor.

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