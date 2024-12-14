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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-37-hava-hedefi-engellendi-1091525975.html
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde 37 hava hedefi engellendi
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde 37 hava hedefi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin Kursk, Bryansk, Oryol ve Krasnodar bölgelerinin yanı sıra, Azak Denizi’nde Ukrayna ordusuna ait 37 uçak tipi... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T09:18+0300
2024-12-14T09:26+0300
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rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 37 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, İHA’ların 12’si Kursk Bölgesi, 12’si daha Krasnodar Bölgesi’nde engellenirken Bryansk Bölgesi’nde 7, Oryol Bölgesi’nde 5 ve Azak Denizi’nde 1 hava hedefi imha edildi.Oryol Bölgesi’nde yangın çıktıOryol Valisi Andrey Klıçkov, Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısında bir yakıt deposunda yangın çıktığını duyurdu. Vurulan hedeflere ait parçaların yere düşmesi sonucu birkaç müstakil evin camlarının kırıldığını belirten Klıçkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve yangının kısa sürede söndürüldüğünü kaydetti.Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev de bir İHA’ya ait parçaların müstakil eve isabet ettiğini, ama olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman hedeflerini başarıyla engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/esir-ukraynali-asker-eger-beni-esir-alip-yardim-etmeselerdi-olmus-olacaktim-1091514900.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, oryol, bryansk, kursk, krasnodar, azak denizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, oryol, bryansk, kursk, krasnodar, azak denizi

Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde 37 hava hedefi engellendi

09:18 14.12.2024 (güncellendi: 09:26 14.12.2024)
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin Kursk, Bryansk, Oryol ve Krasnodar bölgelerinin yanı sıra, Azak Denizi’nde Ukrayna ordusuna ait 37 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 37 İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre, İHA’ların 12’si Kursk Bölgesi, 12’si daha Krasnodar Bölgesi’nde engellenirken Bryansk Bölgesi’nde 7, Oryol Bölgesi’nde 5 ve Azak Denizi’nde 1 hava hedefi imha edildi.

Oryol Bölgesi’nde yangın çıktı

Oryol Valisi Andrey Klıçkov, Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısında bir yakıt deposunda yangın çıktığını duyurdu. Vurulan hedeflere ait parçaların yere düşmesi sonucu birkaç müstakil evin camlarının kırıldığını belirten Klıçkov, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve yangının kısa sürede söndürüldüğünü kaydetti.
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev de bir İHA’ya ait parçaların müstakil eve isabet ettiğini, ama olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşman hedeflerini başarıyla engelliyor.
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