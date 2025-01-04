https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/gurcistan-protestolara-katilan-25-yabanciyi-sinir-disi-etti--1092347323.html

Gürcistan, protestolara katılan 25 yabancıyı sınır dışı etti

Gürcistan, protestolara katılan 25 yabancıyı sınır dışı etti

Sputnik Türkiye

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin başkenti Tiflis’teki protesto gösterilerine katılan 25 yabancı uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesine karar verildiğini... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T16:25+0300

2025-01-04T16:25+0300

2025-01-04T16:32+0300

dünya

gürcistan

gürcistan içişleri bakanlığı

protesto

sınır dışı

gürcü rüyası

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Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Göç Dairesi'nin sınır dışı işlemlerini başlattığı kişiler arasında, geçen yıl Kasım-Aralık aylarında Tiflis'teki protestolara katılan ve mahkeme tarafından çeşitli idari cezalara çarptırılan yabancı ülke vatandaşları olan toplam 25 kişi bulunuyor” ifadesine yer verildi.Sınır dışı edilme kararı alınanlardan 10’unun artık ülkeden gittiği belirtilen açıklamada, son iki ay içerisinde aralarında İran, Türkmenistan, Sri Lanka, Mısır, Pakistan, Nijerya, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya vatandaşları dahil 91 yabancının sınır dışı edildiği kaydedildi.Toplamda son bir yılda 430 yabancı vatandaş sınır dışı edilirken bu sayının 2023’e göre yüzde 126 daha fazla olduğu ifade edildi.Gürcistan'da, 26 Ekim 2024’teki parlamento seçimlerinden bu yana iki ayı aşkın bir süredir kitlesel protestolar devam ediyor.İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi seçimleri yüzde 53.93 oyla kazanırken parlamentoya girmeye başaran dört muhalif siyasi parti oylama sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve destekçilerine mitinglere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.Ayrıca parlamento binasında, 14 Aralık 2024 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenmişti. Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamıştı. Kavelaşvili 300 oydan 224'ünü alarak cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 200 oya ulaşmıştı.

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gürcistan, gürcistan içişleri bakanlığı, protesto, sınır dışı, gürcü rüyası