https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/gumruk-vergileri-ve-para-cezalarinin-tahsiline-iliskin-duzenlemeye-gidildi-cezalar-mirascilar-1092347569.html

Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsiline ilişkin düzenlemeye gidildi: Cezalar mirasçılardan alınmayacak

Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsiline ilişkin düzenlemeye gidildi: Cezalar mirasçılardan alınmayacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, gümrük vergileri ve para cezalarının takip ve tahsiline ilişkin düzenleme yaptı. Yeni düzenleme ile gümrük vergilerinin yükümlünün ölümü... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T16:49+0300

2025-01-04T16:49+0300

2025-01-04T16:50+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

gümrük vergisi

ceza

miras

para cezası

5326 kabahatler kanunu

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle bazı gümrük vergileri ve cezalarının tahsilat işlemlerine ilişkin değişikliğe gidildi.Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bu kapsamda, Kabahatler Kanunu'na dayandırılarak mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına itirazda bulunulabilecek.Gümrük vergileri, yükümlünün ölümü halinde reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilecek.Para cezaları ise 'cezaların şahsiliği' ilkesi gereğince mirasçılardan alınamayacak.Ayrıca, tecil ve taksitlendirmeye ilişkin olarak yetki, gümrük müdürlükleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine ait olacak.Öte yandan, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan, Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu tebliğlerle söz konusu kuruluşların işleyişine ilişkin bazı değişiklikler yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/sgkdan-yemek-kartlarina-yeni-duzenleme-sinirsiz-kullanim-neleri-iceriyor-hangi-degisiklikler-1092343328.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, gümrük vergisi, ceza, miras, para cezası, 5326 kabahatler kanunu, resmi gazete