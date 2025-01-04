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Galatasaray'dan tarihi hamle: Mikautadze İçin rekor kırmaya hazırlanıyor
Galatasaray'dan tarihi hamle: Mikautadze İçin rekor kırmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mikautadze'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Lyon'a 20 milyon euroluk yeni bir teklif hazırlayan... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
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galatasaray
lyon
mauro icardi
dursun özbek
okan buruk
spor
transfer
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Devre arası transfer dönemine hızla hazırlanan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un özel isteği doğrultusunda Mikautadze'yi birinci hedef olarak belirledi. Lyon ile yoğun bir pazarlık sürecine giren sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor.18 milyon euroluk teklif reddedildiGalatasaray, geçtiğimiz günlerde Lyon’a 18 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Ancak bu teklif, Fransız kulübü tarafından geri çevrildi. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi, başkan Dursun Özbek'in talimatıyla teklifini artırma kararı aldı.Rekor transfer: 20 milyon euroGalatasaray’ın yeni teklifinin 20 milyon Euro olması bekleniyor. Eğer Lyon bu teklifi kabul ederse, Mikautadze transferi kulüp tarihine geçecek. Sarı-kırmızılılar daha önce en yüksek bedeli, 18 milyon Euro ile Gabriel Sara’nın transferinde ödemişti. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Sara, en pahalı transfer unvanını kaybedecek.Mauro Icardi’nin yerineGalatasaray, geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden Mauro Icardi’nin boşluğunu doldurmak için Mikautadze'yi ideal bir aday olarak görüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim, bu transferin Okan Buruk’un sistemine büyük katkı sağlayacağına inanıyor.Gözler Lyon’dan gelecek yanıttaSarı-kırmızılı ekip, son teklifin ardından Lyon’un kararını bekliyor. Bu transferin olumlu sonuçlanması halinde, Galatasaray hem kadrosunu güçlendirecek hem de kulüp tarihine geçen bir hamle yapmış olacak.
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Galatasaray'dan tarihi hamle: Mikautadze İçin rekor kırmaya hazırlanıyor

16:07 04.01.2025
© AA / Arife KarakumGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA / Arife Karakum
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Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mikautadze'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Lyon'a 20 milyon euroluk yeni bir teklif hazırlayan sarı-kırmızılılar, bu transferi tamamlayarak kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazırlanıyor.
Devre arası transfer dönemine hızla hazırlanan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un özel isteği doğrultusunda Mikautadze'yi birinci hedef olarak belirledi. Lyon ile yoğun bir pazarlık sürecine giren sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor.

18 milyon euroluk teklif reddedildi

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Lyon’a 18 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Ancak bu teklif, Fransız kulübü tarafından geri çevrildi. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi, başkan Dursun Özbek'in talimatıyla teklifini artırma kararı aldı.

Rekor transfer: 20 milyon euro

Galatasaray’ın yeni teklifinin 20 milyon Euro olması bekleniyor. Eğer Lyon bu teklifi kabul ederse, Mikautadze transferi kulüp tarihine geçecek. Sarı-kırmızılılar daha önce en yüksek bedeli, 18 milyon Euro ile Gabriel Sara’nın transferinde ödemişti. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Sara, en pahalı transfer unvanını kaybedecek.

Mauro Icardi’nin yerine

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden Mauro Icardi’nin boşluğunu doldurmak için Mikautadze'yi ideal bir aday olarak görüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim, bu transferin Okan Buruk’un sistemine büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

Gözler Lyon’dan gelecek yanıtta

Sarı-kırmızılı ekip, son teklifin ardından Lyon’un kararını bekliyor. Bu transferin olumlu sonuçlanması halinde, Galatasaray hem kadrosunu güçlendirecek hem de kulüp tarihine geçen bir hamle yapmış olacak.
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