https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/galatasaraydan-tarihi-hamle-mikautadze-icin-rekor-kirmaya-hazirlaniyor-1092345951.html

Galatasaray'dan tarihi hamle: Mikautadze İçin rekor kırmaya hazırlanıyor

Galatasaray'dan tarihi hamle: Mikautadze İçin rekor kırmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mikautadze'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Lyon'a 20 milyon euroluk yeni bir teklif hazırlayan... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T16:07+0300

2025-01-04T16:07+0300

2025-01-04T16:07+0300

galatasaray

lyon

mauro icardi

dursun özbek

okan buruk

spor

transfer

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Devre arası transfer dönemine hızla hazırlanan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un özel isteği doğrultusunda Mikautadze'yi birinci hedef olarak belirledi. Lyon ile yoğun bir pazarlık sürecine giren sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor.18 milyon euroluk teklif reddedildiGalatasaray, geçtiğimiz günlerde Lyon’a 18 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Ancak bu teklif, Fransız kulübü tarafından geri çevrildi. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi, başkan Dursun Özbek'in talimatıyla teklifini artırma kararı aldı.Rekor transfer: 20 milyon euroGalatasaray’ın yeni teklifinin 20 milyon Euro olması bekleniyor. Eğer Lyon bu teklifi kabul ederse, Mikautadze transferi kulüp tarihine geçecek. Sarı-kırmızılılar daha önce en yüksek bedeli, 18 milyon Euro ile Gabriel Sara’nın transferinde ödemişti. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Sara, en pahalı transfer unvanını kaybedecek.Mauro Icardi’nin yerineGalatasaray, geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden Mauro Icardi’nin boşluğunu doldurmak için Mikautadze'yi ideal bir aday olarak görüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim, bu transferin Okan Buruk’un sistemine büyük katkı sağlayacağına inanıyor.Gözler Lyon’dan gelecek yanıttaSarı-kırmızılı ekip, son teklifin ardından Lyon’un kararını bekliyor. Bu transferin olumlu sonuçlanması halinde, Galatasaray hem kadrosunu güçlendirecek hem de kulüp tarihine geçen bir hamle yapmış olacak.

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