https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-nukleer-enerji-vazgecilmez-komur-ise-turkiye-icin-hala-1092148441.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Nükleer enerji vazgeçilmez, kömür ise Türkiye için hala önemli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Nükleer enerji vazgeçilmez, kömür ise Türkiye için hala önemli

Sputnik Türkiye

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli adımlar attığını vurgulayarak, “Karadeniz gazı ve Gabar petrolü, enerji tarihinde... 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T14:39+0300

2024-12-29T14:39+0300

2024-12-29T14:39+0300

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikalarında uluslararası rekabette önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Doğal gazdan nükleere, yenilenebilir enerjiden hidrojen teknolojilerine kadar her alanda liderlik hedefliyoruz.” dedi. Galatasaray Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelen Bayraktar, Türkiye’nin enerji gündemine ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Nükleer enerji vazgeçilmez'Bayraktar, nükleer enerjinin karbon emisyonlarının azaltılması ve enerji arz güvenliği açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye’nin çevresindeki ülkelerde aktif nükleer santraller bulunduğunu hatırlatarak, “Güvenlik endişelerini anlıyorum ancak nükleer projeler uluslararası en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak yürütülüyor. Etrafımızda birçok nükleer santral var; bu projelere sahip olmamak bizi daha güvende yapmıyor.” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkat çeken Bayraktar, “Ülkemiz, konutların elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisinden karşılayacak kapasiteye ulaştı. Her yıl 7-8 bin megavat yenilenebilir enerji kapasitesini devreye almayı hedefliyoruz.” dedi. Güneş enerjisi projelerinde çatı uygulamalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, yerinde üretim ve tüketim projelerinin yaygınlaşacağını ifade etti.Karadeniz’deki doğal gaz ve Gabar’daki petrol keşiflerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten Bayraktar, “Karadeniz gazı, bugün 3 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor. Gabar’da ise 70 bin varil petrol üretiyoruz ve bu rakamı 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.Kömür Türkiye için hala önemli Kömür kullanımının Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde hâlâ önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Bayraktar, kömürden yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin aşamalı olacağını belirtti. Gelişmiş ülkelerin tarih boyunca sera gazı salınımıyla büyüdüğünü hatırlatan Bayraktar, “Türkiye olarak 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. Ancak bunu yaparken ekonomik büyümemizi ve sosyal kalkınmamızı sürdüreceğiz.” dedi.Bayraktar, Türkiye’nin Somali, Nijer, Lübnan, Latin Amerika, Orta Asya ve Orta Doğu’da petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerini artırdığını belirtti. Bu yatırımların enerji bağımsızlığı ve ekonomik büyüme açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.,Bakan Bayraktar, gençlere hitaben, “Enerji sektörü, yeşil dönüşümle büyüyen bir alan. Hukuktan mühendisliğe kadar birçok disiplinde yetişmiş bireylere ihtiyacımız var. Enerji geleceği, gençlerin fikirleriyle şekillenecek. Sizleri sahada, projelerde, laboratuvarlarda görmek istiyoruz.” dedi. Gençlerin bu alandaki ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Bayraktar, sürdürülebilir bir geleceğin gençlerin vizyonu ve enerjisiyle inşa edileceğini ifade etti.

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alparslan bayraktar, haberler, bayraktar, galatasaray üniversitesi, kömür, nükleer