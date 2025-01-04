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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akkuyu ile Türkiye nükleerde farklı bir lige çıkıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akkuyu ile Türkiye nükleerde farklı bir lige çıkıyor
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, 2010'da Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T20:36+0300
2025-01-04T20:36+0300
politika
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
somali
karadeniz
ak parti
rusya
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu nükleer a.ş
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji maliyetlerini düşürmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, "Şu anda hanelerde ödediğimiz elektrik, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını devlet olarak biz destekliyoruz. Buna devam edeceğiz" dedi.Bayraktar ayrıca, enerji maliyetlerini, ödenen elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmenin en temel görevlerini olduğunu belirterek, "Bu anlamda yaptığımız destekler devam edecek. Vatandaşlarımızın dünyada değişen fiyatlardan en az şekilde etkilenmesini istiyoruz. Şu anda hanelerde ödediğimiz elektrik, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını devlet olarak biz destekliyoruz. Buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Akkuyu ile Türkiye nükleerde farklı bir lige çıkıyor'Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nin de yine AK Parti iktidarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçeğe dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:'3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geldik'22 yıllık iktidarında AK Parti'nin büyük devrimlere imza attığını ve 2002'den bugüne enerji alanında ülkeyi 3 kat büyüttüğünü söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yapıldığını ifade etti.Bayraktar, ekonomideki en büyük kırılganlıklardan birinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu ve AK Parti iktidarlarında hedefin Türkiye'yi enerjide bağımsız yapmak olduğunu belirterek, "Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü, sanayisi daha rekabetçi olacak. Bütün politikalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında ortaya koyduğu kazanımlara da değinen Bayraktar, "22 yılda çok şükür nüfusumuzun yüzde 85’ine doğal gazı getirir hale geldik" diye konuştu.Bayraktar, Türkiye'nin kendi sondaj ve sismik gemileriyle petrol ve doğal gaz araması yaptığına dikkati çekerek, bu çabaların netice verdiğini, 2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de yapıldığını, Sakarya Gaz Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğunu kaydetti.Karadeniz sahasında günde 7 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığının altını çizen Bayraktar, "3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geldik. Ama çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. 2028'e geldiğimizde konutlarımızın neredeyse tamamının ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'Somali'de bugün petrol arıyoruz'Bayraktar, 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Şırnak Gabar’da yaptıklarını, günde 70 bin varilin üzerinde petrol üretir hale gelindiğini anımsattı.Türkiye'nin sismik ve sondaj gemileriyle sadece ülkede değil, artık uzak coğrafyalarda da arama yaptığına işaret eden Bayraktar, "Somali'de bugün petrol arıyoruz. Herkesin büyük bir dikkatle takip ettiği, ilgiyle izlediği bir çalışma. Allah'ın izniyle oradan bir netice aldığımızda bu hem Türkiye için hem de özellikle Somali halkı için gerçek anlamda farklı bir dünya açacak hepimize" dedi.Türkiye’nin sadece Somali'de değil yakın coğrafyada da Suriye'nin de istikrara kavuşmasında büyük bir rol oynayacağına da değinen Bayraktar, kısa zaman önce Türkiye'den bir ekibin Şam'da olduğunu ve orada Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-tarihi-gun-birinci-reaktorun-turbin-safti-basariyla-donduruldu-1091458675.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, somali, karadeniz, ak parti, rusya, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, somali, karadeniz, ak parti, rusya, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akkuyu ile Türkiye nükleerde farklı bir lige çıkıyor

20:36 04.01.2025
© AA / Bünyamin ÇelikEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA / Bünyamin Çelik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, 2010'da Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma neticesinde Akkuyu'da büyük bir istihdam oluştuğunu belirterek bu tesis ile Türkiye'nin nükleerde farklı bir lige çıktığını vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji maliyetlerini düşürmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, "Şu anda hanelerde ödediğimiz elektrik, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını devlet olarak biz destekliyoruz. Buna devam edeceğiz" dedi.
Bayraktar ayrıca, enerji maliyetlerini, ödenen elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmenin en temel görevlerini olduğunu belirterek, "Bu anlamda yaptığımız destekler devam edecek. Vatandaşlarımızın dünyada değişen fiyatlardan en az şekilde etkilenmesini istiyoruz. Şu anda hanelerde ödediğimiz elektrik, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını devlet olarak biz destekliyoruz. Buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Akkuyu ile Türkiye nükleerde farklı bir lige çıkıyor'

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nin de yine AK Parti iktidarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçeğe dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:
2010'da Türkiye Cumhuriyeti'yle Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayla Akkuyu'nun temelini attık. Akkuyu'nun hukuki çerçevesini oluşturduk ve 2016'da sahada çalışmalar başladı. 2018'de ilk beton döküldü. Bugün o saha dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi. 30 binin üzerinde kardeşimiz, bunların bir kısmı bizim Rusya'ya eğitime gönderdiğimiz genç kardeşlerimiz, orada büyük bir istihdam oluşuyor ve de artık Akkuyu'yla nükleerde Türkiye farklı bir lige çıkıyor.

'3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geldik'

22 yıllık iktidarında AK Parti'nin büyük devrimlere imza attığını ve 2002'den bugüne enerji alanında ülkeyi 3 kat büyüttüğünü söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yapıldığını ifade etti.
Bayraktar, ekonomideki en büyük kırılganlıklardan birinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu ve AK Parti iktidarlarında hedefin Türkiye'yi enerjide bağımsız yapmak olduğunu belirterek, "Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü, sanayisi daha rekabetçi olacak. Bütün politikalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında ortaya koyduğu kazanımlara da değinen Bayraktar, "22 yılda çok şükür nüfusumuzun yüzde 85’ine doğal gazı getirir hale geldik" diye konuştu.
Bayraktar, Türkiye'nin kendi sondaj ve sismik gemileriyle petrol ve doğal gaz araması yaptığına dikkati çekerek, bu çabaların netice verdiğini, 2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de yapıldığını, Sakarya Gaz Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğunu kaydetti.
Karadeniz sahasında günde 7 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığının altını çizen Bayraktar, "3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geldik. Ama çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. 2028'e geldiğimizde konutlarımızın neredeyse tamamının ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'Somali'de bugün petrol arıyoruz'

Bayraktar, 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Şırnak Gabar’da yaptıklarını, günde 70 bin varilin üzerinde petrol üretir hale gelindiğini anımsattı.
Türkiye'nin sismik ve sondaj gemileriyle sadece ülkede değil, artık uzak coğrafyalarda da arama yaptığına işaret eden Bayraktar, "Somali'de bugün petrol arıyoruz. Herkesin büyük bir dikkatle takip ettiği, ilgiyle izlediği bir çalışma. Allah'ın izniyle oradan bir netice aldığımızda bu hem Türkiye için hem de özellikle Somali halkı için gerçek anlamda farklı bir dünya açacak hepimize" dedi.
Türkiye’nin sadece Somali'de değil yakın coğrafyada da Suriye'nin de istikrara kavuşmasında büyük bir rol oynayacağına da değinen Bayraktar, kısa zaman önce Türkiye'den bir ekibin Şam'da olduğunu ve orada Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.
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