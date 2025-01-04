https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/dunyaya-500-kilo-uzay-copu-dustu-koyde-roket-parcalari-bulundu-1092338316.html
Dünya'ya 500 kilo 'uzay çöpü' düştü: Köyde 'roket parçaları' bulundu
Dünya'ya 500 kilo 'uzay çöpü' düştü: Köyde 'roket parçaları' bulundu
Sputnik Türkiye
Kenya'da bir köye 500 kilogram ağırlığında 'uzay çöpü' düştü. Söz konusu nesnenin bir roket taşıyıcısından geldiği düşünülen 2.5 metre çapında metal bir halka... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T01:54+0300
2025-01-04T01:54+0300
2025-01-04T01:54+0300
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nairobi
uzay
uzay çöpü
roket
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Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 90 kilometre uzaklığındaki Mukuku köyünün halkı dev bir 'uzay çöpü' buldu. 500 kilogram ağırlığında olduğu değerlendirilen 'uzay çöpünün' roket parçası olduğu belirtilirken, yere çakıldığında kimsenin zarar görmediği açıklandı.Roket parçasının, bir roket taşıyıcısından geldiği düşünülen 2.5 metre çapında metal bir halka olduğu belirlendi. Yılbaşı arifesinde Kenya Uzay Ajansı üyeleri, enkazın bulunduğu yere giderek nesneyi inceledi ve bunun atmosferde yanmadan Dünya'ya düşen bir uzay çöpü olduğunu doğruladı.Kenya Uzay Ajansı yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmeler, düşen nesnenin bir roketin ayrılma halkası olduğunu gösteriyor. Bu tür nesneler genellikle Dünya atmosferine yeniden giriş yaptıklarında yanacak şekilde tasarlanır ya da okyanuslar gibi boş alanlara düşmesi sağlanır. Bu, ajansın uluslararası uzay hukuku çerçevesinde araştıracağı ve ele alacağı tekil bir vakadır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/gokyuzunde-nadir-gorulen-olay-ay-ve-venus-bir-arada-1092338182.html
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dünya, kenya, nairobi, uzay, uzay çöpü, roket
dünya, kenya, nairobi, uzay, uzay çöpü, roket
Dünya'ya 500 kilo 'uzay çöpü' düştü: Köyde 'roket parçaları' bulundu
Kenya'da bir köye 500 kilogram ağırlığında 'uzay çöpü' düştü. Söz konusu nesnenin bir roket taşıyıcısından geldiği düşünülen 2.5 metre çapında metal bir halka olduğu kaydedildi.
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 90 kilometre uzaklığındaki Mukuku köyünün halkı dev bir 'uzay çöpü' buldu. 500 kilogram ağırlığında olduğu değerlendirilen 'uzay çöpünün' roket parçası olduğu belirtilirken, yere çakıldığında kimsenin zarar görmediği açıklandı.
Roket parçasının, bir roket taşıyıcısından geldiği düşünülen 2.5 metre çapında metal bir halka olduğu belirlendi. Yılbaşı arifesinde Kenya Uzay Ajansı üyeleri, enkazın bulunduğu yere giderek nesneyi inceledi ve bunun atmosferde yanmadan Dünya'ya düşen bir uzay çöpü olduğunu doğruladı.
Kenya Uzay Ajansı yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmeler, düşen nesnenin bir roketin ayrılma halkası olduğunu gösteriyor. Bu tür nesneler genellikle Dünya atmosferine yeniden giriş yaptıklarında yanacak şekilde tasarlanır ya da okyanuslar gibi boş alanlara düşmesi sağlanır. Bu, ajansın uluslararası uzay hukuku çerçevesinde araştıracağı ve ele alacağı tekil bir vakadır" ifadelerini kullandı.