https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/dunyaya-500-kilo-uzay-copu-dustu-koyde-roket-parcalari-bulundu-1092338316.html

Dünya'ya 500 kilo 'uzay çöpü' düştü: Köyde 'roket parçaları' bulundu

Dünya'ya 500 kilo 'uzay çöpü' düştü: Köyde 'roket parçaları' bulundu

Sputnik Türkiye

Kenya'da bir köye 500 kilogram ağırlığında 'uzay çöpü' düştü. Söz konusu nesnenin bir roket taşıyıcısından geldiği düşünülen 2.5 metre çapında metal bir halka... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T01:54+0300

2025-01-04T01:54+0300

2025-01-04T01:54+0300

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Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 90 kilometre uzaklığındaki Mukuku köyünün halkı dev bir 'uzay çöpü' buldu. 500 kilogram ağırlığında olduğu değerlendirilen 'uzay çöpünün' roket parçası olduğu belirtilirken, yere çakıldığında kimsenin zarar görmediği açıklandı.Roket parçasının, bir roket taşıyıcısından geldiği düşünülen 2.5 metre çapında metal bir halka olduğu belirlendi. Yılbaşı arifesinde Kenya Uzay Ajansı üyeleri, enkazın bulunduğu yere giderek nesneyi inceledi ve bunun atmosferde yanmadan Dünya'ya düşen bir uzay çöpü olduğunu doğruladı.Kenya Uzay Ajansı yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmeler, düşen nesnenin bir roketin ayrılma halkası olduğunu gösteriyor. Bu tür nesneler genellikle Dünya atmosferine yeniden giriş yaptıklarında yanacak şekilde tasarlanır ya da okyanuslar gibi boş alanlara düşmesi sağlanır. Bu, ajansın uluslararası uzay hukuku çerçevesinde araştıracağı ve ele alacağı tekil bir vakadır" ifadelerini kullandı.

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