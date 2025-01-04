https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/dunyanin-en-yasli-insani-116-yasinda-hayatini-kaybetti-1092343950.html

Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı ilan edilen Japon Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti. 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T14:24+0300

2025-01-04T14:24+0300

2025-01-04T14:24+0300

yaşam

japonya

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Japonya'nın Ashiya şehrinde yaşayan ve Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak tescil edilen Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti. Ashiya şehir yetkilileri, Itooka'nın ölümünü cumartesi günü duyurdu.1908 yılında doğan Itooka, iki dünya savaşı, Japonya’nın ekonomik yükselişi ve modern teknolojik devrimi gibi tarihi olaylara tanıklık etti.Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı unvanı verilen Itooka, bu unvanı aldıktan sonra medyada ilgi odağı olmuş ve Japonya'nın yaşlanma ile ilgili sosyal politikalarının önemine dikkat çekmişti. Yetkililer, Itooka’nın ileri yaşına rağmen çevresine karşı her zaman neşeli ve ilham verici bir tutum sergilediğini belirtti.Ashiya Belediye Başkanı, "Tomiko Itooka, Japon toplumunun bilgelik ve uzun ömür değerlerini temsil ediyordu. Kendisi, her zaman hatırlanacak ve yaşlılara yönelik politikalarımızın öncüsü olacak" dedi.Tomiko Itooka'nın uzun yaşam sırrı, sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve sosyal bağlara olan güçlü bağlılığı olarak açıklanıyor. Japonya’nın 'uzun yaşam diyarı' unvanını korumasına katkı sağlayan Itooka’nın yaşamı, birçok kişi için ilham kaynağı oldu.Dünya yaşlılık rekoru ve Japonya'nın liderliğiTomiko Itooka’nın vefatı, Japonya’nın dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkelerden biri olma statüsünü yeniden gündeme taşıdı. Japonya'da 100 yaşını aşmış bireylerin sayısı 2023 yılı itibarıyla 80 bini aşmış durumda. Bu istatistik, Japon toplumunun sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ve gelişmiş sağlık hizmetlerine dikkat çekiyor.Tomiko Itooka’nın ardından, dünyanın en yaşlı insanı unvanını devralacak kişinin belirlenmesi bekleniyor. Guinness Dünya Rekorları, Itooka’nın yerini alacak kişinin duyurusunu yakında yapacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/dunyanin-en-yasli-insani-ile-tanisin-116-yasindaki-macera-tutkunu-tomiko-itooka-1087129619.html

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