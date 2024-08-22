https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/dunyanin-en-yasli-insani-ile-tanisin-116-yasindaki-macera-tutkunu-tomiko-itooka-1087129619.html

Dünyanın en yaşlı insanı ile tanışın: 116 yaşındaki macera tutkunu Tomiko Itooka

Dünyanın en yaşlı insanı ile tanışın: 116 yaşındaki macera tutkunu Tomiko Itooka

Sputnik Türkiye

Dünya'nın en yaşlı insanı unvanı artık 116 yaşındaki Japonya'lı Tomiko Itooka'ya ait. 23 Mayıs 1908 yılında doğan Itooka bir macera tutkunu. 100 yaşında... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

guiness rekorlar kitabı

dünyanın en hızlı kadını

japonya

maria branyas morera

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19 Ağustos'ta 117 yaşındaki İspanya'lı Maria Branyas'ın ölümünün ardından Guinness Rekorlar Kitabı tarafından Salı günü onaylanan 116 yaşındaki Tomiko Itooka dünyanın en yaşlı insanı oldu.23 Mayıs 1908 yılında doğduğu kanıtlanan Itooka, dünya yaşlılık sıralaması listesinin zirvesine yerleşti. Kendisine dünyadaki en yaşlı kişi olduğu söylendiğinde "Teşekkür ederim" diye cevap verdi. Dünyanın en yaşlı insanı kimdir?23 Mayıs 1908 yılında doğan Tomiko Itooka, Osaka, Japonya'da doğdu ve şu anda 116 yaşında. 3 ay önce doğum gününü kutlayan Itooka, 20 yaşında evlendi ve 4 çocuk sahibi. 2. Dünya Savaşı sırasında kocasının tekstil fabrikasını yönetti, kocası 1979 yılında öldükten sonra, Nara kentinde tek başına yaşadı. Şu anda Ashiya şehrinin Hyogo eyaletinde bir huzurevinde yaşayan Tomiko Itooka'nın en sevdiği yiyecek muz.Lisedeyken voleybol oynayan, eski dağcı ve macera tutkunu olan Tomiko Itooka, 70'li yaşlarında 3.067 metrelik Ontake Dağına iki kez tırmandı ve 100 yaşına geldikten sonra bile uzun yürüyüşlerin tadını çıkardı. 100 yaşındayken Japonya'nın Ashiya Tapınağı'nın uzun taş basamaklarını baston desteği olmadan tırmandı.

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