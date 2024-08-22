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Dünyanın en yaşlı insanı ile tanışın: 116 yaşındaki macera tutkunu Tomiko Itooka
Dünyanın en yaşlı insanı ile tanışın: 116 yaşındaki macera tutkunu Tomiko Itooka
Sputnik Türkiye
Dünya'nın en yaşlı insanı unvanı artık 116 yaşındaki Japonya'lı Tomiko Itooka'ya ait. 23 Mayıs 1908 yılında doğan Itooka bir macera tutkunu. 100 yaşında... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T10:21+0300
2024-08-22T10:21+0300
yaşam
guiness rekorlar kitabı
dünyanın en hızlı kadını
japonya
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19 Ağustos'ta 117 yaşındaki İspanya'lı Maria Branyas'ın ölümünün ardından Guinness Rekorlar Kitabı tarafından Salı günü onaylanan 116 yaşındaki Tomiko Itooka dünyanın en yaşlı insanı oldu.23 Mayıs 1908 yılında doğduğu kanıtlanan Itooka, dünya yaşlılık sıralaması listesinin zirvesine yerleşti. Kendisine dünyadaki en yaşlı kişi olduğu söylendiğinde "Teşekkür ederim" diye cevap verdi. Dünyanın en yaşlı insanı kimdir?23 Mayıs 1908 yılında doğan Tomiko Itooka, Osaka, Japonya'da doğdu ve şu anda 116 yaşında. 3 ay önce doğum gününü kutlayan Itooka, 20 yaşında evlendi ve 4 çocuk sahibi. 2. Dünya Savaşı sırasında kocasının tekstil fabrikasını yönetti, kocası 1979 yılında öldükten sonra, Nara kentinde tek başına yaşadı. Şu anda Ashiya şehrinin Hyogo eyaletinde bir huzurevinde yaşayan Tomiko Itooka'nın en sevdiği yiyecek muz.Lisedeyken voleybol oynayan, eski dağcı ve macera tutkunu olan Tomiko Itooka, 70'li yaşlarında 3.067 metrelik Ontake Dağına iki kez tırmandı ve 100 yaşına geldikten sonra bile uzun yürüyüşlerin tadını çıkardı. 100 yaşındayken Japonya'nın Ashiya Tapınağı'nın uzun taş basamaklarını baston desteği olmadan tırmandı.
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Dünyanın en yaşlı insanı ile tanışın: 116 yaşındaki macera tutkunu Tomiko Itooka

10:21 22.08.2024
© AP PhotoTomiko Itooka
Tomiko Itooka - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AP Photo
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Dünya'nın en yaşlı insanı unvanı artık 116 yaşındaki Japonya'lı Tomiko Itooka'ya ait. 23 Mayıs 1908 yılında doğan Itooka bir macera tutkunu. 100 yaşında bastonsuz bir şekilde Japonya'daki Ontake Dağı'na tırmanan Itooka, eski bir voleybol oyuncusu.
19 Ağustos'ta 117 yaşındaki İspanya'lı Maria Branyas'ın ölümünün ardından Guinness Rekorlar Kitabı tarafından Salı günü onaylanan 116 yaşındaki Tomiko Itooka dünyanın en yaşlı insanı oldu.
23 Mayıs 1908 yılında doğduğu kanıtlanan Itooka, dünya yaşlılık sıralaması listesinin zirvesine yerleşti. Kendisine dünyadaki en yaşlı kişi olduğu söylendiğinde "Teşekkür ederim" diye cevap verdi.

Dünyanın en yaşlı insanı kimdir?

23 Mayıs 1908 yılında doğan Tomiko Itooka, Osaka, Japonya'da doğdu ve şu anda 116 yaşında. 3 ay önce doğum gününü kutlayan Itooka, 20 yaşında evlendi ve 4 çocuk sahibi.
2. Dünya Savaşı sırasında kocasının tekstil fabrikasını yönetti, kocası 1979 yılında öldükten sonra, Nara kentinde tek başına yaşadı. Şu anda Ashiya şehrinin Hyogo eyaletinde bir huzurevinde yaşayan Tomiko Itooka'nın en sevdiği yiyecek muz.
Lisedeyken voleybol oynayan, eski dağcı ve macera tutkunu olan Tomiko Itooka, 70'li yaşlarında 3.067 metrelik Ontake Dağına iki kez tırmandı ve 100 yaşına geldikten sonra bile uzun yürüyüşlerin tadını çıkardı. 100 yaşındayken Japonya'nın Ashiya Tapınağı'nın uzun taş basamaklarını baston desteği olmadan tırmandı.
Maria Branyas Morera - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
YAŞAM
Dünyanın yaşayan en yaşlı insanıydı: Hayatını kaybetti
20 Ağustos, 15:16
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