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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahın ve terörün sonu gelmiştir, ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahın ve terörün sonu gelmiştir, ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, şubat ayındaki büyük kongrenin partinin yeni bir miladı... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T15:25+0300
2025-01-04T15:25+0300
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son dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Samsun’un AK Parti ve Cumhur İttifakı’na olan güvenini bir kez daha tazelediğini ifade etti. Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde işi ehline verdiniz. Güveninizi boşa çıkarmayacağız, Samsun’u büyütmek için aşkla çalışacağız." dedi.'Oyalanmaya vaktimiz yok'Erdoğan, milletin daha fazla eser ve hizmet beklediğini vurgulayarak, "Biz konfora değil, çileye talip olduk. Şahsi kariyer değil, milletin hakkını korumak için buradayız. Oyalanmaya, rehavete kapılmaya hakkımız yok." ifadelerini kullandı.Muhalefete Eleştiri: Sanal gündemlere aldanmayınCumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sahte gündemlerle halkı oyalamakla suçladı. "Muhalefetin işbilmezliği ve beceriksizliği sizi yanıltmasın. Bizim gündemimiz milletimizin ihtiyaçlarıdır. 22 yıldır olduğu gibi her gün daha fazla terleyecek, yeni kalpler kazanacağız." dedi.'Kongrelerimiz birlik ve dayanışma i̇kliminde geçiyor'Kongre sürecine değinen Erdoğan, "12 Ekim’de başlattığımız kongre sürecimiz barış, huzur ve kardeşlik içinde ilerliyor. Bizim kongrelerimizde hırs davamızın önüne geçmez; dayanışma ve birlik ön plandadır." diyerek, Aksaray’da eşzamanlı gerçekleşen kongre için de başarı temennisinde bulundu.'Şubat ayındaki büyük kongre yeni bir milat olacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayı sonunda yapılacak büyük kongrenin partinin hikayesinde yeni bir dönüm noktası olacağını belirtti. "Milletimizin mesajları doğrultusunda yenilenecek, daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Muhalefetin karalama kampanyalarına aldırmadan, Türkiye’ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi.Ferdi Tayfur i̇çin başsağlığıKonuşmasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur’a da değinen Erdoğan, "Türkiye’nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, hayranlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.'AK Parti Türkiye’nin geleceğidir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye’nin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Biz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket ediyoruz. Daha nice seneler bu ülkeye hizmet edecek, halkımızın refahını artıracağız." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, son dakika, ferdi tayfur, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, terör eylemi, pkk, ypg/pkk, pkk/kck
recep tayyip erdoğan, son dakika, ferdi tayfur, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, terör eylemi, pkk, ypg/pkk, pkk/kck

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahın ve terörün sonu gelmiştir, ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler

15:25 04.01.2025
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, şubat ayındaki büyük kongrenin partinin yeni bir miladı olacağını belirtti, "Silahın ve terörün sonu gelmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Samsun’un AK Parti ve Cumhur İttifakı’na olan güvenini bir kez daha tazelediğini ifade etti. Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde işi ehline verdiniz. Güveninizi boşa çıkarmayacağız, Samsun’u büyütmek için aşkla çalışacağız." dedi.

'Oyalanmaya vaktimiz yok'

Erdoğan, milletin daha fazla eser ve hizmet beklediğini vurgulayarak, "Biz konfora değil, çileye talip olduk. Şahsi kariyer değil, milletin hakkını korumak için buradayız. Oyalanmaya, rehavete kapılmaya hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

Muhalefete Eleştiri: Sanal gündemlere aldanmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sahte gündemlerle halkı oyalamakla suçladı. "Muhalefetin işbilmezliği ve beceriksizliği sizi yanıltmasın. Bizim gündemimiz milletimizin ihtiyaçlarıdır. 22 yıldır olduğu gibi her gün daha fazla terleyecek, yeni kalpler kazanacağız." dedi.

'Kongrelerimiz birlik ve dayanışma i̇kliminde geçiyor'

Kongre sürecine değinen Erdoğan, "12 Ekim’de başlattığımız kongre sürecimiz barış, huzur ve kardeşlik içinde ilerliyor. Bizim kongrelerimizde hırs davamızın önüne geçmez; dayanışma ve birlik ön plandadır." diyerek, Aksaray’da eşzamanlı gerçekleşen kongre için de başarı temennisinde bulundu.

'Şubat ayındaki büyük kongre yeni bir milat olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayı sonunda yapılacak büyük kongrenin partinin hikayesinde yeni bir dönüm noktası olacağını belirtti. "Milletimizin mesajları doğrultusunda yenilenecek, daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Muhalefetin karalama kampanyalarına aldırmadan, Türkiye’ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Ferdi Tayfur i̇çin başsağlığı

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur’a da değinen Erdoğan, "Türkiye’nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, hayranlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

'AK Parti Türkiye’nin geleceğidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye’nin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Biz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket ediyoruz. Daha nice seneler bu ülkeye hizmet edecek, halkımızın refahını artıracağız." ifadelerini kullandı.
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