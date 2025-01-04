Çin'de grip benzeri semptomlarla başlayan virüs için alarm verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisiyle resmi bağını noktaladığını duyurdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024 enflasyonu ne olacak?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen: ‘Emeklilerin en büyük talebi ek ödemelerin yükselmesi’
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Saykodelik rock ve dönemi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
07:22
1 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
08:24
4 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
09:05
1 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
09:18
17 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e resmen dahil oldu
09:47
1 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
10:04
8 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
10:22
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
11:11
2 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
11:23
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
13:10
17 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
13:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:09
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
16:09
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
17:10
9 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
17:29
2 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
17:48
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
18:25
1 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
19:24
8 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
19:43
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cinde-grip-benzeri-semptomlarla-baslayan-virus-icin-alarm-verildi-1092352983.html
Çin'de grip benzeri semptomlarla başlayan virüs için alarm verildi
Çin'de grip benzeri semptomlarla başlayan virüs için alarm verildi
Sputnik Türkiye
Çin’de İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonları artarken, özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için tehlike oluşturuyor. Sağlık... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T21:03+0300
2025-01-04T21:03+0300
dünya
çin
salgın
salgın hastalık
virüs
insan metapnömovirüsü (hmpv)
sağlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104206/98/1042069803_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_41a2bf5196ac733e7c5d167f078e46cd.jpg
Çin’de, insan metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. HMPV, grip benzeri semptomlar gösteren ve solunum yolu hastalıklarına yol açan bir virüs olarak dikkat çekiyor. Çeşitli sağlık uzmanları ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), HMPV enfeksiyonlarının özellikle 14 yaş altındaki çocuklar arasında hızla yayıldığını belirtiyor.Son verilere göre, 16-22 Aralık 2024 haftasında Çin'de yapılan solunum yolu hastalıkları testlerinin yüzde 6,2'si HMPV pozitif sonuçlar verdi. Ayrıca, hastaneye yatışların yüzde 5,4'ü HMPV enfeksiyonlarıyla bağlantılı olarak gerçekleşti. Bu oranlar, COVID-19, rinovirüs ve adenovirüs gibi diğer yaygın patojenlere kıyasla oldukça yüksek.Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ilk hedefUzmanlar, HMPV'nin özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler ve küçük çocuklar için tehlike oluşturduğunu vurguluyor. HMPV enfeksiyonu, öksürük, ateş, burun tıkanıklığı gibi soğuk algınlığı belirtilerinin yanı sıra, çocuklarda bronşiolit veya zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle, sağlık yetkilileri, bu virüsün yayılmasının önlenmesi için acil önlemler almayı hedefliyor.Çin, HMPV enfeksiyonlarının yayılmasını izlemek için çeşitli önlemler almakta. Bu önlemler, enfeksiyonların kontrol altına alınmasını ve halk sağlığının korunmasını amaçlıyor. HMPV, özellikle soğuk havalarda daha yaygın hale gelebilen bir virüs olduğundan, Çinli yetkililer, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu hastalıklarıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını hızlandırdı.Ciddi sağlık riskleri taşıyorHMPV'nin ciddi sağlık riskleri taşıyan bir virüs olduğu göz önüne alındığında, uzmanlar, bireylerin kişisel hijyenlerine özen göstermelerini, kalabalık yerlerden kaçınmalarını ve hasta kişilerle temastan kaçınmalarını öneriyor. Ayrıca, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerin hemen sağlık kurumlarına başvurması gerektiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cin-yenilenebilir-enerjide-donum-noktasi-oluyor-400-kilometrelik-gunes-seddi-projesi-1092352043.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104206/98/1042069803_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_4b3a09a6e5f008c78d415a4be3129c00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hmpv, çin, metapnömovirüs, enfeksiyon, soğuk algınlığı, bağışıklık sistemi, virüs, sağlık önlemleri, bronşiolit, çin hastalık kontrol ve önleme merkezi
hmpv, çin, metapnömovirüs, enfeksiyon, soğuk algınlığı, bağışıklık sistemi, virüs, sağlık önlemleri, bronşiolit, çin hastalık kontrol ve önleme merkezi

Çin'de grip benzeri semptomlarla başlayan virüs için alarm verildi

21:03 04.01.2025
© AFP 2023 / NICOLAS ASFOURIÇin-koronavirüs-maske
Çin-koronavirüs-maske - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AFP 2023 / NICOLAS ASFOURI
Abone ol
Çin’de İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonları artarken, özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için tehlike oluşturuyor. Sağlık yetkilileri önlem alarak virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor.
Çin’de, insan metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. HMPV, grip benzeri semptomlar gösteren ve solunum yolu hastalıklarına yol açan bir virüs olarak dikkat çekiyor. Çeşitli sağlık uzmanları ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), HMPV enfeksiyonlarının özellikle 14 yaş altındaki çocuklar arasında hızla yayıldığını belirtiyor.
Son verilere göre, 16-22 Aralık 2024 haftasında Çin'de yapılan solunum yolu hastalıkları testlerinin yüzde 6,2'si HMPV pozitif sonuçlar verdi. Ayrıca, hastaneye yatışların yüzde 5,4'ü HMPV enfeksiyonlarıyla bağlantılı olarak gerçekleşti. Bu oranlar, COVID-19, rinovirüs ve adenovirüs gibi diğer yaygın patojenlere kıyasla oldukça yüksek.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ilk hedef

Uzmanlar, HMPV'nin özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler ve küçük çocuklar için tehlike oluşturduğunu vurguluyor. HMPV enfeksiyonu, öksürük, ateş, burun tıkanıklığı gibi soğuk algınlığı belirtilerinin yanı sıra, çocuklarda bronşiolit veya zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle, sağlık yetkilileri, bu virüsün yayılmasının önlenmesi için acil önlemler almayı hedefliyor.
Çin, HMPV enfeksiyonlarının yayılmasını izlemek için çeşitli önlemler almakta. Bu önlemler, enfeksiyonların kontrol altına alınmasını ve halk sağlığının korunmasını amaçlıyor. HMPV, özellikle soğuk havalarda daha yaygın hale gelebilen bir virüs olduğundan, Çinli yetkililer, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu hastalıklarıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Ciddi sağlık riskleri taşıyor

HMPV'nin ciddi sağlık riskleri taşıyan bir virüs olduğu göz önüne alındığında, uzmanlar, bireylerin kişisel hijyenlerine özen göstermelerini, kalabalık yerlerden kaçınmalarını ve hasta kişilerle temastan kaçınmalarını öneriyor. Ayrıca, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerin hemen sağlık kurumlarına başvurması gerektiği belirtiliyor.
Çin, Güneş Seddi inşa ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
DÜNYA
Çin yenilenebilir enerjide dönüm noktası oluyor: 400 kilometrelik 'Güneş Seddi' projesi
20:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала