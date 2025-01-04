https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/cinde-grip-benzeri-semptomlarla-baslayan-virus-icin-alarm-verildi-1092352983.html

Çin'de grip benzeri semptomlarla başlayan virüs için alarm verildi

Çin'de grip benzeri semptomlarla başlayan virüs için alarm verildi

Sputnik Türkiye

Çin’de İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonları artarken, özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için tehlike oluşturuyor. Sağlık... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T21:03+0300

2025-01-04T21:03+0300

2025-01-04T21:03+0300

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insan metapnömovirüsü (hmpv)

sağlık

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Çin’de, insan metapnömovirüsü (HMPV) enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. HMPV, grip benzeri semptomlar gösteren ve solunum yolu hastalıklarına yol açan bir virüs olarak dikkat çekiyor. Çeşitli sağlık uzmanları ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), HMPV enfeksiyonlarının özellikle 14 yaş altındaki çocuklar arasında hızla yayıldığını belirtiyor.Son verilere göre, 16-22 Aralık 2024 haftasında Çin'de yapılan solunum yolu hastalıkları testlerinin yüzde 6,2'si HMPV pozitif sonuçlar verdi. Ayrıca, hastaneye yatışların yüzde 5,4'ü HMPV enfeksiyonlarıyla bağlantılı olarak gerçekleşti. Bu oranlar, COVID-19, rinovirüs ve adenovirüs gibi diğer yaygın patojenlere kıyasla oldukça yüksek.Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ilk hedefUzmanlar, HMPV'nin özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler ve küçük çocuklar için tehlike oluşturduğunu vurguluyor. HMPV enfeksiyonu, öksürük, ateş, burun tıkanıklığı gibi soğuk algınlığı belirtilerinin yanı sıra, çocuklarda bronşiolit veya zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle, sağlık yetkilileri, bu virüsün yayılmasının önlenmesi için acil önlemler almayı hedefliyor.Çin, HMPV enfeksiyonlarının yayılmasını izlemek için çeşitli önlemler almakta. Bu önlemler, enfeksiyonların kontrol altına alınmasını ve halk sağlığının korunmasını amaçlıyor. HMPV, özellikle soğuk havalarda daha yaygın hale gelebilen bir virüs olduğundan, Çinli yetkililer, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu hastalıklarıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını hızlandırdı.Ciddi sağlık riskleri taşıyorHMPV'nin ciddi sağlık riskleri taşıyan bir virüs olduğu göz önüne alındığında, uzmanlar, bireylerin kişisel hijyenlerine özen göstermelerini, kalabalık yerlerden kaçınmalarını ve hasta kişilerle temastan kaçınmalarını öneriyor. Ayrıca, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerin hemen sağlık kurumlarına başvurması gerektiği belirtiliyor.

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hmpv, çin, metapnömovirüs, enfeksiyon, soğuk algınlığı, bağışıklık sistemi, virüs, sağlık önlemleri, bronşiolit, çin hastalık kontrol ve önleme merkezi